Nhịn ăn gián đoạn (IF) là một kiểu ăn uống bao gồm nhịn ăn thường xuyên trong thời gian ngắn và tiêu thụ các bữa ăn trong một khoảng thời gian ngắn hơn trong ngày.

Các phương pháp nhịn ăn gián đoạn phổ biến nhất bao gồm:

Nhịn ăn luân phiên trong ngày (ADF) : Ăn kiêng cách ngày và ăn uống bình thường vào những ngày không nhịn ăn. Chỉ ăn 25–30 % nhu cầu năng lượng của cơ thể vào những ngày nhịn ăn.

: Ăn kiêng cách ngày và ăn uống bình thường vào những ngày không nhịn ăn. Chỉ ăn 25–30 % nhu cầu năng lượng của cơ thể vào những ngày nhịn ăn. Chế độ ăn kiêng 5: 2: Ăn kiêng 2 trong số 7 ngày một lần. Vào những ngày nhịn ăn, ăn 500–600 calo .

Ăn kiêng 2 trong số 7 ngày một lần. Vào những ngày nhịn ăn, ăn 500–600 calo . Phương pháp 16/8 : Nhịn ăn trong 16 giờ và chỉ ăn trong khoảng thời gian 8 giờ. Đối với hầu hết mọi người, khoảng thời gian 8 giờ sẽ vào khoảng giữa trưa đến 8 giờ tối. Một nghiên cứu về phương pháp này cho thấy rằng việc ăn uống trong thời gian hạn chế dẫn đến việc những người tham gia tiêu thụ ít calo hơn và giảm cân.

Tốt nhất là áp dụng một mô hình ăn uống lành mạnh vào những ngày không nhịn ăn và tránh ăn quá nhiều.

2. Theo dõi chế độ ăn uống và tập thể dục của bạn

Nếu ai đó muốn giảm cân, họ nên biết tất cả những gì họ ăn và uống hàng ngày. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là ghi lại mọi món mà họ tiêu thụ trong nhật ký hoặc công cụ theo dõi thực phẩm trực tuyến.

Một nghiên cứu nhận thấy rằng việc theo dõi nhất quán các hoạt động thể chất đã giúp giảm cân. Trong khi đó, một nghiên cứu khác đã tìm thấy mối tương quan thuận giữa việc giảm cân và tần suất theo dõi lượng thức ăn và tập thể dục. Ngay cả một thiết bị đơn giản như máy đếm bước chân cũng có thể là một công cụ giảm cân hữu ích.

3. Ăn uống "có tâm"

Ăn uống có chánh niệm là một thực hành mà mọi người chú ý đến cách thức và nơi họ ăn thức ăn. Thực hành này có thể cho phép mọi người thưởng thức thức ăn họ ăn và duy trì cân nặng tương đối.

Vì hầu hết mọi người có cuộc sống bận rộn, họ thường có xu hướng ăn nhanh khi đang chạy, trên xe, làm việc tại bàn và xem TV. Kết quả là, nhiều người hầu như không nhận thức được thực phẩm họ đang ăn.

Các kỹ thuật ăn uống có tâm bao gồm:

Ngồi xuống để ăn, tốt nhất là tại một chiếc bàn : Hãy chú ý đến món ăn và tận hưởng trải nghiệm.

: Hãy chú ý đến món ăn và tận hưởng trải nghiệm. Tránh bị phân tâm khi đang ăn : Không bật TV, hoặc máy tính xách tay, điện thoại.

: Không bật TV, hoặc máy tính xách tay, điện thoại. Ăn chậm : Dành thời gian để nhai và nhấm nháp thức ăn. Kỹ thuật này giúp giảm cân vì nó giúp não bộ của một người có đủ thời gian để nhận ra tín hiệu rằng họ đã no, điều này có thể giúp ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều.

: Dành thời gian để nhai và nhấm nháp thức ăn. Kỹ thuật này giúp giảm cân vì nó giúp não bộ của một người có đủ thời gian để nhận ra tín hiệu rằng họ đã no, điều này có thể giúp ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều. Đưa ra lựa chọn thực phẩm cân nhắc : Chọn thực phẩm có đầy đủ chất dinh dưỡng và những thực phẩm sẽ giúp bạn hài lòng trong nhiều giờ hơn là vài phút.

4. Ăn protein cho bữa sáng

Protein có thể điều chỉnh kích thích tố thèm ăn để giúp mọi người cảm thấy no. Điều này chủ yếu là do sự giảm hormone đói ghrelin và sự gia tăng các hormone cảm giác no peptide YY, GLP-1, và cholecystokinin.

Những người trưởng thành trẻ tuổi cũng đã chứng minh rằng tác động nội tiết tố của việc ăn bữa sáng giàu protein có thể kéo dài trong vài giờ. Các lựa chọn tốt cho bữa sáng giàu protein bao gồm trứng, yến mạch, bơ hạt, cháo diêm mạch, cá mòi và bánh pudding hạt chia.

5. Cắt giảm lượng đường và carbohydrate tinh chế

Chế độ ăn phương Tây ngày càng có nhiều đường bổ sung, và điều này có liên quan rõ ràng đến béo phì,.

Carbohydrate tinh chế là thực phẩm đã qua chế biến nhiều không còn chứa chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Chúng bao gồm cơm trắng, bánh mì và mì ống. Những thực phẩm này được tiêu hóa nhanh chóng và chuyển hóa thành glucose nhanh chóng. Glucose dư thừa đi vào máu và kích thích hormone insulin, thúc đẩy quá trình lưu trữ chất béo trong mô mỡ. Điều này góp phần làm tăng cân.

Nếu có thể, mọi người nên hoán đổi thực phẩm đã qua chế biến và thực phẩm có đường để có nhiều lựa chọn tốt cho sức khỏe. Trao đổi thực phẩm tốt bao gồm:

gạo nguyên hạt, bánh mì và mì ống thay vì các loại màu trắng

trái cây, quả hạch và hạt thay vì đồ ăn nhẹ nhiều đường

trà thảo mộc và nước ngâm trái cây thay vì nước ngọt nhiều đường

sinh tố với nước hoặc sữa thay vì nước ép trái cây

6. Ăn nhiều chất xơ

Chất xơ được mô tả các loại carbohydrate có nguồn gốc thực vật mà nó không thể tiêu hóa trong ruột non, không giống như đường và tinh bột. Bao gồm nhiều chất xơ trong chế độ ăn uống có thể làm tăng cảm giác no, có khả năng dẫn đến giảm cân.

Thực phẩm giàu chất xơ bao gồm:

ngũ cốc ăn sáng nguyên hạt, mì ống làm từ lúa mì nguyên hạt, bánh mì ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, lúa mạch và lúa mạch đen

trái cây và rau quả

đậu Hà Lan

các loại hạt

7. Cân bằng vi khuẩn đường ruột

Một lĩnh vực nghiên cứu mới nổi đang tập trung vào vai trò của vi khuẩn trong đường ruột đối với việc quản lý cân nặng. Đường ruột của con người chứa một số lượng lớn và nhiều loại vi sinh vật, bao gồm 37 nghìn tỷ vi khuẩn.

Mỗi cá nhân có nhiều loại và số lượng vi khuẩn khác nhau trong ruột của họ. Một số loại có thể làm tăng lượng năng lượng mà người đó thu nhận từ thức ăn, dẫn đến tích tụ chất béo và tăng cân.

Một số loại thực phẩm có thể làm tăng số lượng vi khuẩn tốt trong ruột, bao gồm:

Nhiều loại thực vật : Tăng số lượng trái cây, rau và ngũ cốc trong chế độ ăn uống sẽ dẫn đến việc tăng hấp thu chất xơ và một bộ vi khuẩn đường ruột đa dạng hơn. Mọi người nên cố gắng đảm bảo rằng rau và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác chiếm 75% bữa ăn.

: Tăng số lượng trái cây, rau và ngũ cốc trong chế độ ăn uống sẽ dẫn đến việc tăng hấp thu chất xơ và một bộ vi khuẩn đường ruột đa dạng hơn. Mọi người nên cố gắng đảm bảo rằng rau và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật khác chiếm 75% bữa ăn. Thực phẩm lên men : Những thực phẩm này giúp tăng cường chức năng của vi khuẩn tốt đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn xấu. Dưa cải bắp, kim chi, sữa chua, nấm tuyết Tây Tạng, tempeh và miso đều chứa một lượng lớn men vi sinh, giúp tăng cường vi khuẩn tốt. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu rộng rãi về kim chi và kết quả nghiên cứu cho thấy nó có tác dụng chống béo phì. Tương tự, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kefir (nấm tuyết Tây Tạng) có thể giúp thúc đẩy giảm cân ở phụ nữ thừa cân.

: Những thực phẩm này giúp tăng cường chức năng của vi khuẩn tốt đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn xấu. Dưa cải bắp, kim chi, sữa chua, nấm tuyết Tây Tạng, tempeh và miso đều chứa một lượng lớn men vi sinh, giúp tăng cường vi khuẩn tốt. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu rộng rãi về kim chi và kết quả nghiên cứu cho thấy nó có tác dụng chống béo phì. Tương tự, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kefir (nấm tuyết Tây Tạng) có thể giúp thúc đẩy giảm cân ở phụ nữ thừa cân. Thực phẩm prebiotic : Những thực phẩm này kích thích sự phát triển và hoạt động của một số vi khuẩn tốt giúp kiểm soát cân nặng. Chất xơ prebiotic có trong nhiều loại trái cây và rau quả, đặc biệt là rễ rau diếp xoăn, atisô, hành tây, tỏi, măng tây, tỏi tây, chuối và bơ. Nó cũng có trong ngũ cốc, chẳng hạn như yến mạch và lúa mạch.

8. Ngủ một giấc thật ngon

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngủ ít hơn 5-6 tiếng mỗi đêm có liên quan đến việc tăng tỷ lệ mắc bệnh béo phì. Có một số lý do đằng sau điều này.

Nghiên cứu để xuất rằng giấc ngủ không đủ hoặc chất lượng kém sẽ làm chậm quá trình cơ thể chuyển hóa calo thành năng lượng, được gọi là quá trình trao đổi chất. Khi quá trình trao đổi chất kém hiệu quả, cơ thể có thể tích trữ năng lượng chưa sử dụng dưới dạng chất béo. Ngoài ra, ngủ không ngon giấc có thể làm tăng sản xuất insulin và cortisol, điều này cũng làm lưu trữ chất béo.

Một người ngủ bao lâu cũng sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh các hormone kiểm soát sự thèm ăn leptin và ghrelin.

9. Quản lý mức độ căng thẳng của bạn

Căng thẳng kích hoạt giải phóng các hormone như adrenaline và cortisol, ban đầu làm giảm cảm giác thèm ăn như một phần của cơ thể chiến đấu hoặc phản ứng với mệt mỏi.

Tuy nhiên, khi mọi người bị căng thẳng liên tục, cortisol có thể tồn tại trong máu lâu hơn, điều này sẽ tăng sự thèm ăn và có khả năng khiến họ ăn nhiều hơn. Cortisol báo hiệu sự cần thiết phải bổ sung các dự trữ dinh dưỡng của cơ thể từ nguồn nhiên liệu ưa thích, đó là carbohydrate. Insulin sau đó vận chuyển đường từ carbohydrate từ máu đến cơ và não. Nếu cơ thể không sử dụng đường này, cơ thể sẽ lưu trữ nó dưới dạng chất béo.

Một số phương pháp quản lý căng thẳng bao gồm:

yoga, thiền hoặc thái cực quyền

kỹ thuật thở và thư giãn

dành thời gian ở ngoài trời, chẳng hạn như đi bộ hoặc làm vườn

Điều quan trọng cần nhớ là không có cách khắc phục nhanh chóng khi giảm cân. Cách tốt nhất để đạt được và duy trì cân nặng hợp lý là ăn một chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng. Điều này nên bao gồm 10 phần trái cây và rau, protein chất lượng tốt và ngũ cốc nguyên hạt. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày cũng rất có lợi.

Theo Medical News Today