8 lợi ích không ngờ của việc đi chân trần trên cỏ, chuyên gia khuyên nên duy trì hàng ngày để tránh xa bệnh tật, sống thọ và trẻ khỏe

Sức khỏe 04/11/2023 09:20

Trong một nghiên cứu nhỏ ở người lớn, một buổi đi bộ chân trần trên cỏ kéo dài hai giờ giúp giảm chứng viêm, vốn có liên quan đến bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và một số bệnh ung thư.

Có rất nhiều lợi ích sức khỏe của việc đi bộ thường xuyên. Đặc biệt đi bộ chân trần trên bãi cỏ, nhất là vào buổi sáng mang lại rất nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe. 

1. Giảm căng thẳng

Đi bộ trên cỏ có thể có tác dụng xoa dịu và giảm căng thẳng. Môi trường tự nhiên và sự kết nối với trái đất có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần tổng thể.

2. Tâm trạng được cải thiện

Nhiều người cho biết họ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn sau khi dành thời gian đi chân trần trên cỏ. Nhiều người tin rằng phương pháp này giúp giải phóng endorphin - một chất giúp cải thiện tâm trạng một cách tự nhiên.

8 lợi ích không ngờ của việc đi chân trần trên cỏ, chuyên gia khuyên nên duy trì hàng ngày để tránh xa bệnh tật, sống thọ và trẻ khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Kết nối với thiên nhiên​

Đi bộ trên cỏ mang lại cơ hội kết nối với thế giới tự nhiên. Giúp thúc đẩy cảm giác thống nhất với thiên nhiên, có thể mang lại sự thỏa mãn về mặt tinh thần và mang lại sự giải thoát tinh thần khỏi công việc bận rộn hàng ngày.

4. Duy trì huyết áp và tiêu hóa khỏe mạnh​

Nghiên cứu cho thấy sự tiếp xúc vật lý với bề mặt Trái đất có thể giúp điều chỉnh hệ thống thần kinh tự trị và nhịp sinh học của chúng ta, thúc đẩy nhiệt độ cơ thể khỏe mạnh, bài tiết hormone, tiêu hóa và huyết áp.

8 lợi ích không ngờ của việc đi chân trần trên cỏ, chuyên gia khuyên nên duy trì hàng ngày để tránh xa bệnh tật, sống thọ và trẻ khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

5. Giảm viêm

Trong một nghiên cứu nhỏ ở người lớn, một buổi đi bộ chân trần trên cỏ kéo dài hai giờ giúp giảm chứng viêm - vốn có liên quan đến bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và một số dạng ung thư.

6. Tăng cường tuần hoàn

Đi chân trần trên cỏ sẽ kích thích các đầu dây thần kinh ở bàn chân, thúc đẩy quá trình tuần hoàn tốt hơn. Vì vậy có thể dẫn đến cải thiện lưu lượng máu khắp cơ thể. 

8 lợi ích không ngờ của việc đi chân trần trên cỏ, chuyên gia khuyên nên duy trì hàng ngày để tránh xa bệnh tật, sống thọ và trẻ khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

7. Ngủ ngon hơn

Đi chân trần trên cỏ có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ. Tiếp xúc với các electron của trái đất có thể giúp điều chỉnh nhịp sinh học và cải thiện giấc ngủ.

8. Giảm đau

Những người mắc chứng đau mãn tính có thể giảm bớt các triệu chứng sau khi đi chân trần trên cỏ. Đồng thời có thể giúp giảm đau, viêm và khó chịu.

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