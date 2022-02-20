7 sai lầm có thể khiến tình trạng cảm lạnh của bạn tồi tệ hơn cả

Vấn đề là cảm lạnh có thể kéo dài hơn hoặc trở nên tồi tệ hơn do thói quen sống như ăn thực phẩm làm suy giảm hệ thống miễn dịch và các hành vi, bao gồm cả những hoạt động mà bạn có thể nghĩ là lành mạnh. Dưới đây, các chuyên gia đề cập đến 7 điều có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn hoặc kéo dài thời gian hồi phục sau cảm lạnh thông thường.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), người Mỹ trung bình bị cảm từ 2-3 lần mỗi năm. Tina Q. Tan, MD, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và giám đốc y tế của Chương trình Dịch vụ Bệnh nhân Quốc tế tại Ann & Robert cho biết hầu hết các trường hợp cảm lạnh chỉ kéo dài từ ba đến năm ngày, nhưng bạn vẫn có thể bị nghẹt mũi hoặc ho đến hai tuần.

Tập thể dục có thể là một món quà tinh thần khi bạn bị ốm, ít nhất là nâng cao tinh thần của bạn. Nhưng đừng coi đây là sự cho phép ngay cả khi bạn bị ốm, nếu không bạn có thể khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn bị sổ mũi hoặc nghẹt mũi nhẹ, bạn được phép tập thể dục với một lưu ý: Bác sĩ Tan khuyến nghị nên "Giữ cường độ nhẹ đến trung bình". Tuy nhiên, nếu bạn bị sốt, ho, nghẹt thở hoặc khó chịu ở dạ dày, hãy tạm ngừng tập thể dục cho đến khi các triệu chứng đó biến mất.

Sai lầm 2: Tự nhủ rằng mình không bị bệnh

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Nếu bạn luôn áp dụng triết lý rằng luôn tự nhủ mình không sao khi cần phục hồi sau cảm lạnh, hãy từ bỏ nó. Giả vờ bạn không bị bệnh có thể không khuyến khích bạn quay trở lại các hoạt động của mình, điều đó có nghĩa là bạn có thể cố gắng quá sức, do đó làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn và trì hoãn việc phục hồi. Tiến sĩ Tan nói: "Bạn sẽ lây nhiễm bệnh với người khác nếu bạn đi làm hoặc tập thể dục khi bị ốm". Cơ thể của bạn thực sự biết rõ nhất, vì vậy hãy lắng nghe và cho cơ thể nghỉ ngơi. Và bằng mọi cách, nếu bạn bị sốt cao, nôn mửa, đau bụng, ho dữ dội hoặc nghẹt mũi kèm theo chảy nước mũi nhiều thì hãy ở nhà.

Sai lầm 3: Ngủ không đủ giấc

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Giấc ngủ có thể chìm xuống cuối danh sách việc cần làm thường xuyên của bạn, CDC báo cáo rằng cứ ba người Mỹ thì có một người không có được giấc ngủ cần thiết. Nhưng khi bạn bị ốm, giấc ngủ thậm chí còn trở nên quan trọng hơn. Linda Anagewa, MD, bác sĩ của trung tâm PlushCare ở Alea, Hawaii cho biết: "Ngủ không đủ giấc có thể làm giảm chức năng của hệ thống miễn dịch và kéo dài thời gian hồi phục sau cảm lạnh." Vấn đề là, các triệu chứng cảm lạnh như ho và nghẹt mũi có thể khiến bạn không thể ngủ đủ giấc, đó là lý do tại sao cô ấy khuyên bạn nên sử dụng các loại thuốc không kê đơn như thuốc kháng histamine, Tylenol, ibuprofen và thuốc thông mũi để ngủ ngon hơn.

Nhưng hãy lưu ý: "Giấc ngủ có thể quan trọng đối với việc phòng chống cảm lạnh hơn là chữa bệnh", cô nói thêm. Trong một nghiên cứu lâm sàng, những người ngủ dưới năm giờ mỗi đêm có nguy cơ bị cảm lạnh cao hơn gần ba lần so với những người ngủ trên bảy giờ mỗi đêm.

Sai lầm 4: Thưởng thức một vài loại cocktail

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Hãy quên đi huyền thoại rằng rượu giết chết tất cả vi trùng và bạn có thể thưởng thức. Khi bạn đang ở trong thời tiết không tốt, hãy tránh tất cả các loại rượu. Tại sao nhỉ?

Richard Burruss, MD, bác sĩ của trung tâm PlushCare ở Oceanside, California cho biết: "Rượu trực tiếp ức chế hệ thống miễn dịch của bạn và có xu hướng làm mất nước, do đó tạo ra một cú đấm có một không hai đối với hệ thống miễn dịch của bạn và kéo dài căn bệnh của bạn".Giấc ngủ là một phần quan trọng của quá trình hồi phục. Ngay cả khi bạn nhấm nháp phương pháp chữa cảm lạnh yêu thích gồm rượu whisky, chanh và mật ong, bạn có thể cảm thấy dễ chịu hơn trong thời gian ngắn nhưng sẽ chẳng có tác dụng gì để rút ngắn cơn cảm lạnh của bạn.

Sai lầm 5 : Áp lực căng thẳng

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Căng thẳng kinh niên cộng với bệnh tật là công thức dẫn đến thảm họa. Tiến sĩ Tan nói: "Căng thẳng thể chất hoặc tâm lý mãn tính có thể kéo dài thời gian bệnh tật và hồi phục bằng cách sản sinh ra các hormone căng thẳng, có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Khi căng thẳng nghiêm trọng, bạn buộc hệ thống miễn dịch của mình phải làm việc nhiều hơn, điều này khiến hệ thống miễn dịch của bạn khó chống chọi với cảm lạnh. Cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và tham gia các hoạt động giúp bạn bình tĩnh hơn, chẳng hạn như thiền, chơi với thú cưng, đọc sách hoặc xem phim để dập tắt căng thẳng và cho cơ thể bạn thời gian để chữa lành."

Sai lầm 6: Lạm dụng thuốc thông mũi

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Thuốc thông mũi chắc chắn có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, thậm chí giúp bạn ngủ ngon hơn, điều này có thể rút ngắn quá trình cảm lạnh của bạn. Tuy nhiên, sử dụng thuốc thông mũi lâu hơn một hoặc hai ngày có thể gây rắc rối. Tiến sĩ Anagewa nói: “Khi sử dụng quá ba ngày, thuốc xịt thông mũi tại chỗ có thể gây nghẹt mũi trở lại hoặc trầm trọng hơn."

Sai lầm 7: Không đáp ứng được nhu cầu chất lỏng cho cơ thể

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Việc bổ sung nước thậm chí còn trở nên quan trọng hơn khi bạn bị ốm, và khi cần chọn loại chất lỏng thích hợp để uống nguyên tắc chung là nhấm nháp thứ gì đó loãng và trong.

Nước, trà và súp làm từ nước dùng đều có tác dụng kỳ diệu với sức khỏe. "Các nghiên cứu xác nhận rằng chúng rút ngắn thời gian và mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng," Tiến sĩ Burruss chia sẻ. Chúng cũng giúp làm loãng chất bài tiết mà cơ thể bạn tạo ra một cách tự nhiên khi bị cảm lạnh và khi chất bài tiết và chất nhờn đó loãng hơn, chúng sẽ dễ dàng đào thải hơn, điều này sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Mặt khác, chất lỏng không trong sẽ có xu hướng khiến bạn tiết dịch dày hơn, vì vậy hãy tránh những chất đó.

Tiến sĩ Burruss cũng gợi ý nên hâm nóng bất kỳ loại nước nào trước khi nhấm nháp: Hơi nước và hơi nóng sẽ giúp làm sạch chất nhầy, dẫn đến đường mũi thông thoáng hơn.

Theo Real Simple