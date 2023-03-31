6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức

Phương pháp điều trị tự nhiên này giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và thư giãn, làm giảm cảm giác thèm thuốc hơn.

2. Tự mát-xa

Nhiều người có thể cai thuốc nhờ vào việc giữ cho đôi tay luôn hoạt động. Nếu bạn làm và cảm thấy vui vẻ, bạn có thể dễ dàng dập tắt cơn thèm thuốc của mình từng chút một. Vì vậy, mỗi khi bạn thèm một hút thuốc, hãy thử mát-xa tai hoặc đầu của mình nhé.

3. Thay đổi chế độ ăn uống

Một chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp bạn kiểm soát việc thèm thuốc tốt hơn rất nhiều. Những món ăn có cà rốt, cần tây, sữa sẽ giúp bạn thải nicotine dễ dàng hơn cũng như loại bỏ mùi thuốc trên đầu lưỡi.

Những loại trái cây họ cam, quýt, chứa vitamin C giúp trị khô môi, cũng như loại bỏ vết thâm do thuốc, quế cũng giúp bạn kiểm soát cơn thèm thuốc hiệu quả, đồng thời tốt cho sức khỏe của bạn.

Nếu bạn sợ tăng cân do ăn vặt sau khi bỏ thuốc thì các loại singum không đường hoặc trái cây sẽ là lựa chọn tốt nhất thay vì sử dụng các loại snack khác.

4. Ăn đồ ngọt

Theo nghiên cứu, khi bạn thèm hút thuốc, thực tế là bạn đang thèm carbohydrate. Vậy nên hãy thử ăn thứ gì đó có vị ngọt, điều này sẽ giúp bạn cắt cơn thèm nhanh hơn. Tuy nhiên, đừng nạp quá nhiều đường vì điều nó không tốt cho sức khỏe của bạn.

5. Vận động

Trong quá trình cai thuốc cơ thể sẽ rất dễ mệt mỏi và buồn ngủ. Do đó việc hít đất 5 – 10 cái sẽ giúp bạn thêm tỉnh táo, và tạm thời làm quên đi cảm giác thèm thuốc.

Đồng thời, tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp bạn nâng cao tinh thần, sức khỏe, hướng tâm trí từ việc hút thuốc sang việc khác tốt hơn.

6. Hít dầu hạt tiêu đen

Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để bỏ thuốc lá. Hít loại dầu này có thể giúp 'thông' hệ thống hô hấp hệt như khói thuốc lá. Một số người hút thuốc cảm thấy hít loại dầu này khiến họ giảm cảm giác thèm thuốc vô cùng rõ rệt.

Theo My Good Times