6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức

Sức khỏe 31/03/2023 09:02

Cảm giác thèm thuốc lá có thể khiến bạn suy sụp khi bạn đang cố gắng bỏ thuốc lá. 6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên từ trong bài viết dưới đây để chống lại cảm giác thèm thuốc lá và bỏ hút thuốc lá.

1. Châm cứu

6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức - Ảnh 1

 

Phương pháp điều trị tự nhiên này giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và thư giãn, làm giảm cảm giác thèm thuốc hơn. 

 

2. Tự mát-xa

 

6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức - Ảnh 2

 

Nhiều người có thể cai thuốc nhờ vào việc giữ cho đôi tay luôn hoạt động. Nếu bạn làm và cảm thấy vui vẻ, bạn có thể dễ dàng dập tắt cơn thèm thuốc của mình từng chút một. Vì vậy, mỗi khi bạn thèm một hút thuốc, hãy thử mát-xa tai hoặc đầu của mình nhé.

 

3. Thay đổi chế độ ăn uống

6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức - Ảnh 3

Một chế độ ăn lành mạnh sẽ giúp bạn kiểm soát việc thèm thuốc tốt hơn rất nhiều. Những món ăn có cà rốt, cần tây, sữa sẽ giúp bạn thải nicotine dễ dàng hơn cũng như loại bỏ mùi thuốc trên đầu lưỡi.

Những loại trái cây họ cam, quýt, chứa vitamin C giúp trị khô môi, cũng như loại bỏ vết thâm do thuốc, quế cũng giúp bạn kiểm soát cơn thèm thuốc hiệu quả, đồng thời tốt cho sức khỏe của bạn.

Nếu bạn sợ tăng cân do ăn vặt sau khi bỏ thuốc thì các loại singum không đường hoặc trái cây sẽ là lựa chọn tốt nhất thay vì sử dụng các loại snack khác.

4. Ăn đồ ngọt

6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức - Ảnh 4

 

Theo nghiên cứu, khi bạn thèm hút thuốc, thực tế là bạn đang thèm carbohydrate. Vậy nên hãy thử ăn thứ gì đó có vị ngọt, điều này sẽ giúp bạn cắt cơn thèm nhanh hơn. Tuy nhiên, đừng nạp quá nhiều đường vì điều nó không tốt cho sức khỏe của bạn.

 

5. Vận động

6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức - Ảnh 5

Trong quá trình cai thuốc cơ thể sẽ rất dễ mệt mỏi và buồn ngủ. Do đó việc hít đất 5 – 10 cái sẽ giúp bạn thêm tỉnh táo, và tạm thời làm quên đi cảm giác thèm thuốc.

Đồng thời, tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp bạn nâng cao tinh thần, sức khỏe, hướng tâm trí từ việc hút thuốc sang việc khác tốt hơn.

6. Hít dầu hạt tiêu đen

 

6 cách bỏ thuốc lá tự nhiên không cần tốn sức - Ảnh 6

 

Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để bỏ thuốc lá. Hít loại dầu này có thể giúp 'thông' hệ thống hô hấp hệt như khói thuốc lá. Một số người hút thuốc cảm thấy hít loại dầu này khiến họ giảm cảm giác thèm thuốc vô cùng rõ rệt.

 

Theo My Good Times 

 

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển

La hét khi ngủ hay có biểu hiện này, chứng sa sút trí tuệ có thể đang ''chớm'' phát triển

Mất trí nhớ có thể khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, một số dấu hiệu có thể phát giác ngay từ khi ''chớm'' bệnh mà bạn sẽ rất cần biết.

Xem thêm
Từ khóa:   bỏ thuốc lá #sức khỏe hút thuốc lá

TIN MỚI NHẤT

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 19 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm