Di căn xương có thể gây đau xương đáng kể, thường từng cơn ở giai đoạn đầu và trở thành cơn đau dai dẳng ở giai đoạn sau, cơn đau trầm trọng hơn vào ban đêm.

Thường xuyên khó chịu ở dạ dày hoặc gặp các vấn đề về tiêu hóa

Thông thường việc ăn quá nhiều hoặc ăn những thực phẩm không phù hợp trước khi đi ngủ cũng có thể gây ra các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, nếu tình trạng khó chịu ở dạ dày tái phát và trầm trọng hơn khi ngủ, kèm theo các triệu chứng như sụt cân đột ngột và chán ăn, bạn nên cảnh giác với các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư dạ dày và ung thư tuyến tụy.

Đổ mồ hôi đêm dai dẳng

Nếu đổ mồ hôi nhiều khi ngủ, nếu loại trừ các yếu tố thông thường như thời tiết nắng nóng hay mặc quá nhiều quần áo thì trước hết bạn nên coi đó là dấu hiệu sớm của các bệnh ung thư như ung thư hạch và bệnh bạch cầu.

Tất nhiên, đổ mồ hôi ban đêm cũng có thể do các bệnh không phải ung thư gây ra, chẳng hạn như tiểu đường , cường giáp,... Nên đi khám càng sớm càng tốt.

Ho khan dai dẳng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu ho liên tục trong khi ngủ và kéo dài trong vài phút, bạn nên xem xét các nốt thủy tinh mờ trong phổi. Đặc biệt nếu cơn ho kèm theo cảm giác khó chịu như ho ra máu và tức ngực, bạn nên đặc biệt cảnh giác và đi khám càng sớm càng tốt.

Chuột rút thường xuyên

Cơ thể thường xuyên co giật và chuột rút khi ngủ có thể do xơ cứng mạch máu hoặc bệnh tắc mạch máu ở chi dưới. Đặc biệt khi kèm theo tình trạng chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, bạn cũng nên cân nhắc có thể do các bệnh như ung thư.