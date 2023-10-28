3 sự thật gây tò mò về cơ thể phụ nữ ngay cả phụ nữ cũng có thể chưa biết, không phải đồn đoán mà có cả cơ sở khoa học

Theo Bright Side, có nhiều đặc điểm gây tò mò về cơ thể phụ nữ ngay cả phụ nữ cũng có thể chưa biết, không phải đồn đoán mà có cả cơ sở khoa học.

Cơ thể phụ nữ là điều tuyệt vời và độc đáo của tạo hóa. Phụ nữ không chỉ có khả năng "tạo ra" và "sinh ra" sự sống mới mà cơ thể phụ nữ còn trải qua nhiều thay đổi do nồng độ hormone dao động. Ngoài ra, còn có rất nhiều sự thật thú vị về phụ nữ mà có thể nhiều người chưa biết.

Phụ nữ nhiều nụ vị giác trên lưỡi hơn trên nam giới. Khi mang thai, phụ nữ thậm chí còn thưởng thức hương vị đậm đà hơn bình thường.

Phụ nữ nhìn thấy dải màu rộng hơn. Phụ nữ không chỉ có vốn từ vựng về màu sắc lớn hơn mà còn có thể phân biệt tốt hơn các màu sắc tương tự. Phụ nữ cũng ít có khả năng bị mù màu hơn.

Phụ nữ có nhiều tế bào não hơn trong khứu giác. Vùng não này được dành riêng cho khứu giác và đó có lẽ là lý do tại sao phụ nữ có khứu giác tốt hơn nam giới.

Khác biệt thú vị về thể chất giữa nam và nữ

Thật không may, phụ nữ có thể cần đến gặp nha sĩ thường xuyên hơn vì họ có nhiều khả năng bị sâu răng hơn nam giới. Việc thay đổi nồng độ hormone và tiết ra ít nước bọt hơn có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Phụ nữ thường có huyết áp thấp hơn nam giới.

Trung bình, phụ nữ có đồng tử lớn hơn nam giới.

Phụ nữ thường tích trữ mỡ quanh hông, mông và bụng để bảo vệ cơ quan sinh sản và em bé trong thời kỳ mang thai.

Mặc dù testosterone thường được coi là nội tiết tố nam nhưng cơ thể phụ nữ cũng sản sinh ra nó nhưng với số lượng nhỏ hơn. Phụ nữ cần testosterone để có xương khỏe mạnh và nhiều thứ khác.

Phụ nữ có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn nam giới nhờ có nội tiết tố nữ là estrogen. Đây có thể là một trong những lý do tại sao họ thường sống lâu hơn nam giới.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể phụ nữ linh hoạt hơn so với cơ thể nam giới. Cơ thể phụ nữ linh hoạt hơn nhờ cấu trúc, cho phép phụ nữ bế con dễ dàng hơn.

Phụ nữ ít bị nấc cụt hơn nam giới. Ngay cả khi phụ nữ mắc phải thì những cơn nấc cũng có nhiều khả năng biến mất trong thời gian ngắn hơn.

Hầu hết phụ nữ đều có bộ ngực không đối xứng. Theo các nghiên cứu, trong hầu hết các trường hợp, ngực trái lớn hơn ngực phải.

Khác biệt đáng ngạc nhiên giữa bộ não của nam và nữ

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bộ não của phụ nữ nhỏ hơn một chút so với bộ não của nam giới nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ kém thông minh hơn. Trên thực tế, kích thước não nhỏ hơn cho phép nhiều kết nối hơn trong não cũng như tỷ lệ chất xám so với chất trắng cao hơn.

Bộ não của phụ nữ phù hợp hơn để ghi nhớ những chi tiết nhỏ. Theo một nghiên cứu năm 2019 của Viện Karolinska, phụ nữ có thể nhớ rõ hơn hoặc chính xác những gì mọi người đã nói trong cuộc trò chuyện.

Sự thật nào trong số các sự thật trên đây về cơ thể phụ nữ làm bạn ngạc nhiên nhất?