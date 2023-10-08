Không chỉ bốc hỏa và tăng cân, 2 nguy cơ phụ nữ phải đối mặt khi bước vào thời kỳ mãn kinh

Sức khỏe 08/10/2023 15:24

Ở phụ nữ, nguy cơ đột quỵ và mất trí nhớ tăng lên khi nội tiết tố nữ biến mất sau thời kỳ mãn kinh.

Trong thời kỳ mãn kinh của phụ nữ, các triệu chứng thường xuất hiện là bốc hỏa, đỏ bừng mặt và tăng cân. Khi nội tiết tố nữ biến mất sau thời kỳ mãn kinh, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớđột quỵ tăng cao. Lý do tại sao điều này xảy ra? Hãy cùng tìm hiểu từ nhiều góc độ khác nhau dựa trên một số bài báo gần đây.

Khi nội tiết tố nữ biến mấtnguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và đột quỵ ở phụ nữ tăng cao.

Trong số mới nhất của tạp chí quốc tế Neurology, một bài báo đã được công bố cho biết khi estrogen (nội tiết tố nữ) biến mất, nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và đột quỵ sẽ tăng lên. Bài viết này phân tích dữ liệu sức khỏe của 9.163 phụ nữ sau mãn kinh ở châu Âu (độ tuổi trung bình: 64 tuổi). Kết quả là, người ta phát hiện ra rằng những phụ nữ tiếp xúc với estrogen lâu hơn có nguy cơ mắc bệnh mạch máu nhỏ ở não (CSVD) thấp hơn - căn bệnh vốn làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và đột quỵ.

Không chỉ bốc hỏa và tăng cân, 2 nguy cơ phụ nữ phải đối mặt khi bước vào thời kỳ mãn kinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu các mạch máu nhỏ trong não bị tổn thương trong thời gian dài, lớp vỏ myelin là sợi thần kinh kết nối các tế bào thần kinh sẽ bị bong ra và chức năng truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh bị suy giảm, làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ hoặc đột quỵ. Bệnh mạch máu não nhỏ chiếm 45% nguyên nhân gây sa sút trí tuệ và 25% nguyên nhân gây đột quỵ. Nghiên cứu trước đây cũng cho thấy nguy cơ mắc bệnh mạch máu não nhỏ tăng lên sau thời kỳ mãn kinh do thiếu hụt estrogen.

Tác dụng phụ nguy hiểm nhất của thời kỳ mãn kinh: Tại sao là mất trí nhớ và đột quỵ?

Không chỉ bốc hỏa và tăng cân, 2 nguy cơ phụ nữ phải đối mặt khi bước vào thời kỳ mãn kinh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nội tiết tố nữ (estrogen) cũng đóng vai trò bảo vệ mạch máu, xương và tế bào thần kinh trong não. Tuy nhiên, khi estrogen biến mất sau thời kỳ mãn kinh, các bệnh về mạch máu (đột quỵ tim), loãng xương và mất trí nhớ sẽ gia tăng nhanh chóng ở phụ nữ. 

Huyết áp cao ở phụ nữ trên 65 tuổi cũng tăng đáng kể, trở nên phổ biến hơn ở nam giới. Khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên nên chú ý phòng ngừa các bệnh liên quan để giúp duy trì tuổi thọ khỏe mạnh.

Kiểm soát thực phẩm và tập thể dục

Không chỉ bốc hỏa và tăng cân, 2 nguy cơ phụ nữ phải đối mặt khi bước vào thời kỳ mãn kinh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách hiện đã được khoa học chứng minh để ngăn ngừa chứng mất trí nhớ là tập thể dục. Có báo cáo rằng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ sẽ giảm nếu bạn tập thể dục cường độ vừa phải (chẳng hạn như đi bộ nhanh) hơn 30 phút mỗi ngày, hơn 5 lần một tuần. Hoạt động thể chất mạnh mẽ có thể thúc đẩy hoạt động của tế bào não và ngăn ngừa teo cơ. 

Thực phẩm có tác động tích cực đến chức năng nhận thức bao gồm cá, rau, trái cây và sữa. Điều này là do những thực phẩm giàu axit béo không bão hòa tốt cho lưu lượng máu và mạch máu. Mặt khác, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo từ thịt, vốn chứa nhiều axit béo bão hòa, có tác dụng ngược lại với axit béo không bão hòa, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch máu và chứng mất trí nhớ.

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Từ khóa:   phụ nữ mãn kinh đột quỵ mất trí nhớ

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