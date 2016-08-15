Muốn biết trái tim của bạn có khỏe mạnh hay không, chỉ cần làm 1 động tác đơn giản.

Nhiều nghiên cứu gần đây cho biết, những ai có ngón chân mềm dẻo thường có 1 trái tim khỏe mạnh.

Để thử phương pháp này, bạn cần ngồi trên sàn, hai chân duỗi thẳng và để các ngón chân hướng lên trời. Sau đó, hãy thử dùng hai bàn tay chạm vào các ngón chân. Nếu chạm được, cơ thể bạn đủ linh hoạt và điều đó đồng nghĩa rằng trái tim bạn khỏe mạnh.

Nghiên cứu này được thực hiện tại Mỹ với 526 người tham gia trong độ tuổi từ 20-80. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu xác nhận rằng những người tham gia mắc bệnh tim không thể chạm vào ngón chân. Nghiên cứu này đã xác nhận mối liên hệ giữa cơ thể và độ mềm dẻo của các động mạch, đặc biệt những ai trên 40 tuổi.

Nếu bạn có thể chạm ngón chân trong khi bạn ngồi thẳng lưng, tim bạn đang ở tình trạng khỏe mạnh. Nếu không, có thể bạn đang gặp vấn đề tim mạch đấy. Hãy đến bệnh viện để kiểm tra thử nhé!

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