Ung thư buồng trứng: Dấu hiệu sớm của bệnh thường bị chị em ngó lơ

Sống khỏe 30/04/2018 14:32

Chu kỳ kinh nguyệt bất thường, chướng bụng, đau khi quan hệ hay đi tiểu thường xuyên... là những dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng, chị em cần đặc biệt chú ý.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có hơn 20.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Đây là căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới và được gọi là "sát thủ thầm lặng" vì rất khó phát hiện cũng như tỷ lệ tử vong cao.

Ung thư buồng trứng: Dấu hiệu sớm của bệnh thường bị chị em ngó lơ - Ảnh 1
Ung thư buồng trứng phát triển âm thầm và có tỷ lệ tử vong cao ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia thuộc trường Đại học Cambridge (Anh) cho biết, những triệu chứng của ung thư buồng trứng rất mơ hồ và khá giống với nhiều căn bệnh phụ khoa khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể sớm phát hiện được bệnh nếu chú ý những dấu hiệu bất thường sau của cơ thể.

Dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng tuyệt đối đừng bỏ qua

Chướng bụng

Nếu bạn chưa ăn gì nhưng vẫn có cảm giác no, chướng bụng hay đầy hơi, đây là dấu hiệu cho thấy các khối u đang phát triển dẫn đến chèn ép vùng bụng.

Tình trạng chướng bụng kéo dài nhiều ngày thậm chí cả tuần, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám sớm. Đặc biệt không nên tùy tiện mua và dùng thuốc để tránh những tác dụng phụ nguy hiểm có thể xảy ra với sức khỏe.

Thường xuyên đau bụng

Các nàng tuyệt đối đừng nên chủ quan với những cơn đau kéo dài dai dẳng ở vùng bụng dưới hoặc cảm thấy nặng nề ở vùng xương chậu. Đặc biệt, nếu không phải trong những "ngày đèn đỏ" mà bạn vẫn gặp phải dấu hiệu này, tốt nhất nên đến bệnh viện để kiểm tra trước khi quá muộn.

Ung thư buồng trứng: Dấu hiệu sớm của bệnh thường bị chị em ngó lơ - Ảnh 2
Đau bụng là một trong những dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng - Ảnh minh họa: Internet

Khi các tế bào ung thư phát triển, chúng sẽ gây chèn ép lên các dây thần kinh ở khu vực xung quanh, nhất là vùng bụng và xương chậu, từ đó gây nên những cơn đau nhức triền miên.

Đi tiểu thường xuyên

Có nhiều bệnh lý khác nhau khiến bạn thường xuyên mắc tiểu, tuy nhiên nếu dấu hiệu này xảy ra từ 3 - 4 lần/giờ cần phải hết sức chú ý.

Triệu chứng này cho thấy khối u ở buồng trứng đang lớn dần và gây ảnh hưởng trực tiếp đến bàng quang trong cơ thể người bệnh.

Đau khi quan hệ

Theo các bác sĩ tại Trung tâm Ung thư Parkway (Singapore), phụ nữ cảm thấy đau mỗi khi gần gũi là một dấu hiệu cảnh báo giai đoạn đầu của ung thư buồng trứng.

Mỗi khi "yêu" đều cảm thấy đau đớn dù đã dùng biện pháp hỗ trợ, các chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để sớm phát hiện bệnh và có phương pháp điều trị kịp thời.

Chu kỳ kinh nguyệt bất thường

Chu kỳ kinh bất thường hay còn gọi là chứng rối loạn kinh nguyệt là biểu hiện của nhiều bệnh phụ khoa trong đó có ung thư buồng trứng.

Ung thư buồng trứng: Dấu hiệu sớm của bệnh thường bị chị em ngó lơ - Ảnh 3
Chu kỳ kinh nguyệt không ổn định là dấu hiệu cảnh báo bệnh cần chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bị chảy máu âm đạo bất thường hoặc có những thay đổi khác lạ trong chu kỳ kinh nguyệt, tốt nhất nên nói với bác sỹ để được kiểm tra sớm.

Nếu có một trong những dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng ở trên, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời, đúng cách.

Chúc các bạn luôn có một sức khỏe tốt!

Rất nhiều chị em nghĩ rằng dấu hiệu này là do khó tiêu nhưng hóa ra lại là triệu chứng của ung thư buồng trứng

Rất nhiều chị em nghĩ rằng dấu hiệu này là do khó tiêu nhưng hóa ra lại là triệu chứng của ung thư buồng trứng

Thiếu nhận thức về các triệu chứng ung thư khiến không ít phụ nữ nhầm tưởng các triệu chứng ung thư buồng trứng là vấn đề liên quan đến tiêu hóa, kết quả là họ ăn nhiều sữa chua probiotic thay vì đến bác sĩ.

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