Trẻ cận thị ngày càng nhiều, nhìn một lớp có 10/40 em bị cận, phụ huynh nên làm gì?

Một dự báo của WHO khiến rất nhiều phụ huynh đang có con nhỏ, đặc biệt con ở tuổi đến trường lo ngại, khi họ đưa ra con số 50% dân số trên thế giới sẽ bị cận vào năm 2050. Trong đó riêng ở châu Á cận thị nhiều hơn do yếu tố chủng tộc, trẻ em ở khu vực này sẽ bị cận ở 80-90%.

Hiện tỷ lệ trẻ em ở thành thị bị cận nhiều hơn so với nông thôn. Nguyên nhân chính là vì trẻ em nông thôn được chơi ở ngoài trời nhiều hơn. Một lý do khác phải kể đến là áp lực của học hành, thi cử của trẻ em ở thành thị cũng cao hơn so với trẻ học ở nông thôn. Khi trẻ phải học hành nhiều sẽ tăng lên việc nhìn gần, nhìn nhiều, gây cận thị tăng nhanh.

Công nghệ ngày càng phát triển, thế hệ trẻ hiện nay có nhiều điều kiện để tiếp xúc cũng như sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại, ti vi. Thời gian trẻ tiếp xúc với màn hình, nhìn nhiều... trong tình trạng ánh sáng xanh của các thiết bị này tương tác với thị lực, là nguyên nhân lớn gây cận thị. Ngoài ra còn sinh ra nhiều bệnh về mắt khác như đau mỏi mắt, loạn thị, mất thị lực. Các thiết bị điện này phát ra ánh sáng xanh và chúng có bước sóng nằm sát tia tử ngoại, làm giảm thị lực.

Ảnh minh họa: Internet

Một nguyên nhân khác không thể không nhắc tới, đó là chế độ ăn uống, vui chơi, học tập và nghỉ ngơi không điều độ. Trẻ thường học quá nhiều, khi giải lao hay nghỉ ngơi, thay vì ra ngoài trời chơi thì lại dán mắt vào điện thoại. Dần dần sẽ hình thành nên việc suy giảm thị lực.

Dưới đây là những dấu hiệu để biết trẻ cận thị:

+ Trẻ thường xuyên kêu mỏi mắt, chói mắt, nhức đầu, nhìn mờ, thậm chí còn chảy nước mắt hay dụi mắt, sợ ánh sáng chói.

+ Trẻ phải cúi sát lại gần mới nhìn thấy hoặc hay nheo mắt, nghiêng đầu, nhất là khi xem tivi, nhìn đồ vật nhỏ, đồ vật ở xa.

+ Đọc sách phải dùng tay dò từng dòng, hay chép bài của bạn, chữ viết sai, kết quả học giảm sút bất thường.

+ Không thích tham gia các trò chơi liên quan tới mắt như nhìn xa, đá cầu, đá bóng...

Một số cách phòng tránh cận thị cho trẻ

+ Lưu ý trẻ đọc, viết đúng khoảng cách quy định

+ Khoảng cách đọc sách và viết với học sinh lớn là 30-40cm, còn học sinh nhỏ tuổi đọc cách khoảng 25cm. Nếu để trẻ đọc hoặc viết quá gần sẽ làm mắt phải điều tiết, làm mỏi mệt, gia tăng độ cận thị. Còn khoảng cách khi làm việc với máy tính là 60cm. Cách này giúp mắt tránh những tác động xấu của màn hình và cũng không phải điều tiết.

Nhóm thực phẩm tốt cho mắt. Ảnh minh họa: Internet

+ Tư thế ngay ngắn lưng và cổ thẳng sẽ giúp phòng tránh mỏi mệt và gù vẹo cột sống.

+ Cha mẹ lưu ý cho trẻ chỉ nên xem truyền hình với thời lượng vừa phải khoảng một tiếng mỗi ngày.

+ Cần bổ sung chế độ dinh dưỡng phù hợp để mắt khỏe, như các nhóm thực phẩm giàu vitamin A, E, C. Đối với các trường hợp cận thị tiến triển nhanh có thể bổ sung dưỡng chất bằng các loại thuốc bổ mắt thông dụng.