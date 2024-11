TOP 5 thực phẩm 'càng ăn càng gầy', giảm cân cực nhàn, dễ tìm nhưng không phải ai cũng biết

Với chỉ số đường huyết thấp, khoai lang tím giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa những cơn đói bất chợt và thèm ăn đồ ngọt. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong khoai lang tím tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát khẩu phần ăn hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa có trong khoai lang tím còn hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp bạn giảm cân một cách lành mạnh và bền vững.

Rau xanh là thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng của bạn. Ăn các loại rau lá xanh như rau bina, cải rổ, cải xoăn, củ cải... sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, sắt, canxi giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trứng gà

Trứng gà chứa lượng protein cao, giúp cơ thể no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ xây dựng cơ bắp. Cơ bắp đốt cháy calo nhiều hơn mỡ, do đó giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. So với nhiều loại thực phẩm khác, trứng gà cung cấp lượng calo tương đối thấp, đặc biệt là lòng trắng trứng. Trứng gà chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia, hạt lanh... chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Chúng khiến việc giảm cân trở nên hiệu quả và thậm chí giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, bạn chỉ nên tiêu thụ một lượng vừa phải các loại hạt vì ăn quá nhiều sẽ dẫn đến việc hấp thụ nhiều calo.

Ăn ngô giúp giảm cân

Ngô, một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một trợ thủ đắc lực trong quá trình giảm cân. Với hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, ngô giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu. Bên cạnh đó, ngô còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất như vitamin B, vitamin E, magie, kali... giúp tăng cường sức khỏe hỗ trợ quá trình trao đổi chất.