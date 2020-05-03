Tổng hợp những bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém nhất, bạn nên biết

Giữ được vẻ đẹp trẻ trung bất chấp thời gian là điều mà ai cũng mong muốn

Không ít người cho rằng, muốn được trẻ lâu thì phải đầu tư cho mỹ phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém lại chính từ những thói quen rất đơn giản hàng ngày.

Kem chống nắng có tác dụng tạo nên lớp màng để che chắn làn da tránh khỏi tác động xấu của tia UVA và UVB. Từ đó giúp ngăn chặn tình trạng da bị sạm, hư hại, lão hóa. Và làn da trắng sáng, mịn màng sẽ mang đến bạn nét tươi trẻ lâu hơn.

Nếu muốn trẻ đẹp mỗi ngày thì dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài là điều mà bạn không thể bỏ qua.

Nếu muốn trẻ đẹp mỗi ngày thì dùng kem chống nắng mỗi khi ra ngoài là điều mà bạn không thể bỏ qua

Thường xuyên sử dụng sản phẩm kem chống nắng còn là cách giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư da hay lão hóa quang học.

2. Uống nhiều nước

Uống nước là cách loại bỏ chất độc và cặn bã dư thừa ra khỏi cơ thể. Thói quen uống đủ nước (tối thiểu từ 2 lít/ngày) giúp thanh lọc cơ thể, duy trì sức khỏe và mang đến bạn vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Nên uống nước ngay cả khi không thấy khát.

Thói quen uống đủ nước cũng là cách mang đến bạn vẻ tươi trẻ

3. Dưỡng ẩm thường xuyên

Khi được cung cấp đủ độ ẩm cần thiết, làn da trông sẽ mịn màng, căng mướt. Ngược lại, nếu không đủ ẩm thì làn da sẽ bị nứt nẻ, khô ráp và tiết nhiều dầu nhờn rất mất thẩm mỹ.

Bôi kem dưỡng ẩm hàng ngày để cấp ẩm cho da hiệu quả

Bằng cách duy trì những việc đơn giản hàng ngày như uống nước đầy đủ, đắp mặt nạ, xịt khoáng và bôi kem dưỡng ẩm, bạn có thể cấp ẩm cho da hiệu quả.

4. Thực đơn nhiều rau xanh và hạn chế các món nhiều dầu mỡ

Làn da chịu tác động rất lớn bởi những loại thực phẩm nạp vào hàng ngày. Các món dầu mỡ gây nhiều tác động xấu như khiến da nổi mụn, sần sùi bởi gây mất cân bằng hormone và mất cân bằng vi khuẩn đường ruột.

Hạn chế các món nhiều dầu mỡ

Thay vào đó, bạn nên bổ sung nhiều rau xanh để cung cấp hàm lượng lớn vitamin và chất chống oxy hóa cho cơ thể. Không chỉ giúp da trắng mịn, căng bóng mà còn ngăn chặn quá trình lão hóa da hiệu quả.

Chế độ ăn nhiều rau củ, dầu olive, cá giúp làm chậm quá trình lão hóa cả thể chất và cả tinh thần. Bên cạnh đó, đây còn là những thực phẩm sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Chế độ ăn nhiều rau củ, dầu olive, cá không chỉ làm chậm quá trình lão hóa cả thể chất mà cả tinh thần

5. Hít thở sâu

Ít ai biết rằng hít thở sâu cũng là bí quyết trẻ lâu. Không phải ngẫu nhiên mà các bài tập yoga luôn dành sự tập trung cho hơi thở. Khi gặp căng thẳng, chắc hẳn chúng ta sẽ khó giữ được bình tĩnh và thở gấp, dồn dập.

Với cách thở đúng, cơ thể sẽ được duy trì ở trạng thái cân bằng và tránh được tác động xấu của stress lên da

Với cách thở đúng, cơ thể sẽ được duy trì ở trạng thái cân bằng và tránh được tác động xấu của stress lên da. Từ đó, giảm hiệu quả tình trạng mụn do hormone.

Thật đơn giản, bạn chỉ cần tập trung vào hơi thở và không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Những căng thẳng sẽ được xua tan nhanh chóng và khiến tâm trí của bạn nghĩ đến mọi việc sâu sắc hơn.

6. Suy nghĩ tích cực

Suy nghĩ nhiều hơn đến những niềm vui, điều hạnh phúc, tình yêu thương của mọi người xung quanh sẽ giúp bạn cảm thấy lạc quan, yêu đời. Nên hạn chế đến mức thấp nhất những suy nghĩ tiêu cực, bóp méo và thổi phồng sự thật, nó chỉ khiến bạn stress và mất cân bằng.

Suy nghĩ tích cực tạo nên cuộc sống nhẹ nhàng hơn và tươi trẻ lâu hơn

Có thể dùng một quyển sổ nhỏ để ghi lại tất cả những điều vui vẻ trong cuộc sống và nghĩ đến nó thường xuyên. Dù theo ngày dài tháng rộng, tuổi tác thì làn da vẫn luôn trẻ đẹp.

7. Ngủ đủ giấc

Một giấc ngủ sâu sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Vừa giúp tinh thần sảng khoái vừa mang đến bạn làn da hồng hào, căng mịn.

Thiếu ngủ khiến bạn uể oải, mệt mỏi, cáu kỉnh và khiến làn da hoạt động liên tục, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Chính điều này sẽ dẫn đến tình trạng làn da sạm đen, nhăn nheo và mụn.

Một giấc ngủ sâu vừa giúp tinh thần sảng khoái vừa mang đến bạn làn da hồng hào, căng mịn

Hãy cố gắng để đảm bảo chắc rằng sẽ ngủ được 7-8 tiếng mỗi ngày và ngủ trước 11h đêm.

8. Ăn vừa đủ no

Tốt nhất là bạn chỉ cần đáp ứng 80% nhu cầu ăn no của cơ thể. Đồng thời, kết hợp tập luyện thể dục đều đặn để loại bỏ lượng calo thừa thãi ra ngoài cơ thể.

Chỉ cần đáp ứng 80% nhu cầu ăn no của cơ thể

9. Duy trì chuyện “chăn gối”

Nghiên cứu cho thấy, ở những phụ nữ được duy trì quan hệ “chăn gối” một cách điều độ và khoa học, nét tươi trẻ, xinh đẹp sẽ được duy trì lâu hơn. Khi được thỏa mãn nhu cầu tình dục, da mặt lưu thông máu và trở nên hồng nhuận, tươi sắc.

Khi được thỏa mãn nhu cầu tình dục, da mặt lưu thông máu và trở nên hồng nhuận, tươi sắc

10. Tập thể dục thể thao

Luyện tập chính là cách để ngăn chặn các gốc sinh lão hóa và ức chế hiệu quả sản sinh hormone xấu nhằm kéo dài tuổi thọ hơn. Bên cạnh đó, còn giúp giải tỏa stress, tăng cường sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật.

Luyện tập chính là cách để ngăn chặn các gốc sinh lão hóa và ức chế hiệu quả sản sinh hormone xấu nhằm kéo dài tuổi thọ hơn

Đồng thời, giúp cải thiện tâm trạng, tăng cảm giác yêu đời hơn. Đặc biệt, giúp lưu thông máu, tăng cường dinh dưỡng tới tế bào da, điều này rất tốt cho da.

11. Sống chậm lại

Cuộc sống hiện đại với tất bật lo toan hàng ngày sẽ khiến chúng ta bị đẩy vào những căng thẳng, mệt mỏi. Biết cách cân bằng cuộc sống là điều rất cần thiết.

Sống chậm lại, dành 10-15 phút mỗi ngày ở một nơi yên tĩnh, nghỉ ngơi thoải mái

Sống chậm lại, dành 10-15 phút mỗi ngày ở một nơi yên tĩnh, nghỉ ngơi thoải mái. Giúp thư giãn và tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng mới. Bạn sẽ dễ dàng để tìm ra hướng đi mới để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống.

12. Massage da mặt thường xuyên

Massage da mặt thường xuyên là bí quyết đơn giản giúp bạn trẻ hơn so với tuổi

Một bí quyết đơn giản giúp bạn trẻ hơn so với tuổi của mình đó chính là massage da mặt thường xuyên. Đây là cách tăng cường độ đàn hồi, hỗ trợ việc lưu thông các mạch máu trên da. Từ đó, giúp ngăn chặn lão hóa và chăm sóc da căng mịn hơn.

Song song đó, bạn cũng nên chăm sóc da với các loại mặt nạ tự nhiên để duy trì nét tươi tắn, trẻ trung của làn da. Một số loại mặt nạ mà bạn có thể tham khảo như: Mặt nạ khoai tây sữa chua, mặt nạ mật ong và lòng trắng trứng, mặt nạ bơ, mặt nạ chuối…

Chăm sóc da với các loại mặt nạ tự nhiên để duy trì nét tươi tắn, trẻ trung của làn da

13. Tắm suối nước nóng thường xuyên

Tắm suối nước nóng giúp làn da được hấp thụ nhiều vitamin và khoáng chất. Từ đó, mang đến bạn giấc ngủ ngon và giảm căng thẳng. Đây là bí quyết để kéo dài tuổi thọ và giúp trẻ lâu hơn, được nhiều phụ nữ Nhật áp dụng.

Tắm suối nước nóng là cách để giảm căng thẳng và cũng giúp ngon giấc hơn

14. Uống trà xanh hàng ngày

Trà xanh là một trong những loại đồ uống yêu thích nhất của phụ nữ Nhật Bản. Trà xanh chứa giàu chất chống oxy hóa, mang đến hiệu quả giảm nguy cơ tim mạch và giúp quá trình giảm cân diễn ra nhanh, hiệu quả hơn.

Trà xanh chứa giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm cân và giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Trong loại thức uống này có chứa thành phần polyphenol và catechins tạo lớp màng bảo vệ da khỏi tia UV mạnh mẽ. Từ đó, hạn chế nguy cơ da đen sạm và lão hóa.

Nghiên cứu cho thấy, so với những người chỉ uống nước lọc, khi uống 4 cốc trà xanh mỗi ngày trong vòng 2 tháng có thể giảm nhiều hơn 3 ký. Chính vì vậy, đây là mẹo hay để kéo dài nét thanh xuân tươi trẻ và giữ dáng mà bạn không nên bỏ qua.

Trên đây là những bí quyết trẻ lâu mà không tốn kém giúp bạn có sức khỏe tốt và trông trẻ hơn so với tuổi. Không quá khó để lưu giữ mãi thanh xuân, bạn có thể tham khảo để chăm sóc bản thân hằng ngày và chia sẻ đến những người thân yêu.