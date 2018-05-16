Giật mình thức giấc mỗi đêm vì những cơn đau lưng là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp các vấn đề về xương khớp, đặc biệt là ở cột sống. Một số nghiên cứu tại trường Đại học Oxford (Mỹ) đã phát hiện, những cơn đau lưng thường sẽ trở nên nghiêm trọng hơn từ khoảng 23 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau.

Tỉnh giấc giữa đêm là hiện tượng bình thường mà hầu hết mọi người đều gặp phải. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Neil Stanley - chuyên gia về giấc ngủ tại Mỹ, nếu thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm và trằn trọc không thể ngủ trở lại bạn cần cẩn trọng bởi đây là dấu hiệu cơ thể đang gặp vấn đề.

Khi thức giấc lúc nửa đêm, bạn thường rơi vào trạng thái lú lẫn, không thể xác định địa điểm và thời gian. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do sự rối loạn hô hấp khiến bạn khó thở, não bộ thiếu oxy làm bạn tỉnh giấc trong tình trạng lú lẫn.

Ngoài việc đến bác sĩ chuyên khoa để được điều trị, bạn nên lựa chọn chất liệu nệm thích hợp để khắc phục tình trạng thức giấc giữa đêm vì đau lưng.

Nếu thường xuyên thức giấc vì lý do này, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra hệ hô hấp của mình. Đồng thời nên tránh xa các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá... để đảm bảo sức khỏe.

Buồn tiểu

Buồn tiểu ban đêm là biểu hiện hệ bài tiết đang không khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên thức giấc nửa đêm vì buồn tiểu là biểu hiện hệ bài tiết đang gặp vấn đề như bàng quang không ổn định, bệnh về tuyến tiền liệt. Các chứng bệnh như sỏi thận, sỏi bàng quang, thậm chí ung thư có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đi vệ sinh nhiều lần vào ban đêm.

Ho dữ dội

Khi đang ngon giấc, bạn bỗng ho dữ dội và phải thức dậy lúc nửa đêm và khó ngủ lại sau đó? Đây là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa hoạt động không tốt.

Các chuyên gia trên thế giới cho biết, tình trạng xảy ra là do van đóng - mở giữa thực quản và dạ dày không hoạt động khiến axit trào ngược. Khi bạn nằm ngửa, axit từ dạ dày sẽ di chuyển thẳng đến cổ họng gây ho dữ dội và làm bạn thức giấc.

Những cơn ho dữ dội vào ban đêm không phải vì cảm cúm là dấu hiệu của các bệnh về hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp phải trường hợp này, người bệnh nên tránh các loại thức ăn chứa nhiều chất béo và khó tiêu vào bữa tối. Ngoài ra, bạn có thể dùng chiếc gối nhỏ khi đi ngủ để tạo góc nghiêng, ngăn sự trào ngược của axit.

Nếu thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm vì những lý do trên, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra và được điều trị đúng cách nhất. Chúc các bạn luôn vui khỏe!