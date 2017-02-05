Sai lầm tai hại khi dạo đầu khiến bạn không thể 'lên đỉnh' lúc sex

Sống khỏe 05/02/2017 09:14

Nhiều cặp đôi đang mắc những sai lầm tai hại này khi dạo đầu khiến họ không thể thăng hoa khi sex, theo gurl.com.

Mặc dù nhiều người coi mục đích của sex đơn giản là làm sao để đạt cực khoái, song dạo đầu đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là với phụ nữ. Có lẽ bạn đã biết rằng đàn ông rất dễ lên đỉnh, trung bình họ chỉ cần 2-5 phút để đạt cực khoái. Trong khi đó, phụ nữ cần nhiều thời gian hơn, khoảng 15-25 phút. Vì thế, dạo đầu là cách giúp chị em tăng ham muốn và dễ 'lên đỉnh' hơn.

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Sai lầm khi dạo đầu nhiều cặp đôi đang mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người không coi trọng bước này. Nhất là nam giới, một số người chỉ làm cho có lệ, nếu có. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lí của đối tác. Bên cạnh đó, có một số sai lầm khi dạo đầu cũng ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc 'yêu' mà bạn nên tránh.

Không khám phá hết mọi bộ phận cơ thể

Bạn chỉ tập trung vào ngực, mông hay vùng kín? Trong khi điều này chẳng có gì sai, song đó mới chỉ là một phần của câu chuyện mà thôi. Có nhiều bộ phận khác trên cơ thể của đối tác cũng cực kỳ nhạy cảm mà bạn nên dành thêm thời gian để khám phá.

Bạn không thích dạo đầu

Mặc dù mục đích cuối cùng là cực khoái, song bạn đừng nên nghĩ rằng việc dạo đầu là mất thời gian và bạn chỉ muốn kết thúc. Hãy thở sâu và thưởng thức khoảng thời gian này. Khi bạn ngừng tập trung vào việc kết thúc, cảm giác khoái lạc sẽ được nâng cao rất nhiều.

Quá tập trung vào việc kết thúc

Khi lên giường, bạn chỉ tập trung vào việc làm cho bản thân và đối tác ‘lên đỉnh’? Nếu thế, bạn cần cởi mở hơn. Sex không chỉ là cực khoái. Nếu quá tập trung vào điều này, bạn sẽ không thể thưởng thức được nhiều điều thú vị khác trong quá trình ân ái. Giống như việc bạn xem 1 bộ phim vậy, cần phải xem từ lúc mở màn, diễn biến rồi mới tới cao trào và kết thúc. Nếu chỉ xem đoạn cuối thì còn gì thú vị nữa?

Không giao tiếp

Có thể bạn và đối tác có nói về những điều mình thích và không thích khi sex, nhưng bạn đã từng nói về dạo đầu chưa? Nếu chưa, đã đến lúc nói về điều này. Khi cả hai biết sở thích của nhau lúc dạo đầu, bạn có thể điều chỉnh cuộc ‘yêu’ sao cho cả hai đều thỏa mãn.

Không hề dạo đầu

Bạn và đối tác bỏ qua màn dạo đầu hoàn toàn? Mặc dù trong một số trường hợp, việc bỏ qua màn này là điều cần thiết, song đa phần đều thích hành động này. Dạo đầu giúp bạn thư giãn đầu óc và kích thích vùng kín tiết ra chất bôi trơn, giúp ‘xâm nhập’ dễ hơn.

Giả vờ thích dạo đầu

Giả vờ cực khoái không phải là điều tốt và giả vờ thích dạo đầu cũng thế. Mặc dù có thể hiểu là bạn không muốn đối tác bị tổn thương, song bạn cần phải nói ra những gì bạn không thích khi dạo đầu. Nếu không muốn nói thẳng, bạn có thể nói kiểu như ‘em thích anh làm điều này’ và yêu cầu chàng làm điều đó nhiều hơn.

Quá vội vàng

Bạn và đối tác thực hiện màn dạo đầu như thể có ai rượt đuổi sau lưng? Hãy chậm lại. Trừ phi cả hai đang cần ‘yêu’ nhanh vì sợ bị bắt gặp, hãy dành thêm thời gian cho dạo đầu. Hãy làm chậm thôi, từ động tác tay, thở cho đến đổi tư thế. Và đừng nhìn đồng hồ.

Cứ ‘nhai đi nhai lại’ bài cũ

Bạn và đối tác dạo đầu theo 1 kịch bản mà cả hai đều đã thuộc lòng? Mặc dù quen thuộc là tốt, song bạn cần đổi mới. Nếu bạn rất sáng tạo về tư thế sex thế thì hãy áp dụng điều đó cho màn dạo đầu.

Chúc bạn sống khỏe.

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