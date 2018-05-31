Rết biển xuất hiện ở Vũng Tàu: Cách xử lý ai cũng phải biết nếu lỡ chạm vào

Sống khỏe 31/05/2018 10:44

Mùa hè này, khi đi tắm biển, bạn cần hết sức chú ý để không chạm phải những con rết biển nếu không muốn bị ngứa thậm chí dẫn đến tình trạng viêm da nghiêm trọng.  

Trong vòng 1 tháng trở lại đây, khách du lịch liên tục ghi nhận và chia sẻ các clip liên quan đến sự xuất hiện dày đặc của loài rết biển (còn gọi là sâu biển) tại Vũng Tàu. Điều này đã khiến nhiều người vô cùng sợ hãi và không dám xuống biển tắm.

Sinh vật biển này cơ thể dài trung bình từ 7,5 - 15cm, khá giống với rết nhưng lại có những chiếc lông y hệt sâu róm và sẽ gây ngứa ngáy dữ dội nếu chạm vào. Đối với những người có cơ địa nhạy cảm, da sẽ bị phồng rộp, nóng rát thậm chí viêm da vô cùng nghiêm trọng.

Rết biển gây ngứa, viêm da: Cách xử lý cần biết

Theo GS.TS Nguyễn Lân Dũng (Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội), rết biển thuộc họ Rươi, ngành Giun đốt, là động vật không xương sống chủ yếu ở biển. Ngoài ra, chúng có nhiều thể khác nhau với mức độc tố cao thấp tùy loại.

Loài rết biển này thường xuất hiện ở vùng Nam bộ nước ta và số lượng nhiều nhất vào mùa sinh sản của chúng ( tháng 4 - 6 hàng năm). Các nhà nghiên cứu trên thế giới cũng cho biết, chúng có chứa một lượng độc tố nguy hiểm, vì thế khi chạm vào da sẽ gây ra ngứa ngáy, nóng rát.

Rết biển xuất hiện ở Vũng Tàu: Cách xử lý ai cũng phải biết nếu lỡ chạm vào - Ảnh 1
Không cẩn thận chạm vào rết biển có thể khiến da bị ngứa, phồng rộp đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong những trường hợp khác, có thể dẫn đến viêm da nặng cần đến sự trợ giúp của nhân viên y tế. Ngoài ra, rết biển còn ăn cá nhỏ và tôm con làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến viêc nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Vì sự nguy hiểm của loài sinh vật này, các chuyên gia khuyên mọi người khi đi tắm biển vào mùa hè cần hết sức cẩn thận, tránh chạm vào chúng. Đặc biệt, khi dẫn trẻ nhỏ đi biển cần phải hết sức chú ý, không để các em nghịch những con rết nguy hiểm này.

Rết biển xuất hiện ở Vũng Tàu: Cách xử lý ai cũng phải biết nếu lỡ chạm vào - Ảnh 2
Nên tránh đi khi gặp phải những con rết biển - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không may chạm vào rết biển, bạn nên nhanh chóng rửa lại bằng nước sạch và đến bệnh viện gần nhất để được điều trị đúng cách. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc và sử dụng nếu không có sự hướng dẫn của bác sĩ để tránh biến chứng nguy hiểm.

Tốt nhất trước khi đi tắm biển, bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu để mua một số loại thuốc điều trị tổn thương da do sinh vật biển gây ra để kịp thời sử dụng.

Hy vọng với những kiến thức về loài rết biển này, các bạn sẽ chú ý hơn khi đi tắm biển trong mùa hè để tránh bị ngứa ngáy hay viêm da. Chúc bạn và người thân có những chuyến du lịch vui vẻ, an toàn!

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