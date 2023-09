Nhức đầu nhiều ngày liền: Nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả

Đau đầu kéo dài có thể xuất phát từ nguyên nhân do gặp phải nhiều việc cần phải giải quyết.

– Do căng thẳng mệt mỏi

Những áp lực, căng thẳng lên bộ não sẽ khiến tình trạng đau đầu kéo dài. Nếu cơ thể mệt mỏi kéo dài thì sẽ dễ khiến đau đầu xuất hiện và tái phát nhiều hơn.

– Hạ đường huyết

Lượng đường trong máu thấp là nguyên nhân dẫn đến đau đầu. Hạ đường huyết là bởi nguyên nhân cơ thể không được bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân gây ra các triệu chứng như đau đầu, nhịp tim đồn dập, mệt mỏi, đói và dễ cáu bẳn.

– Đau đầu kinh niên

Đau đầu kinh niên là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đau đầu kéo dài trong nhiều ngày. Triệu chứng đầu tiên của bệnh thường là cảm giác đau nhức đầu trong một thời gian dài liên tục hoặc tái phát nhiều lần.

Tuy không quá nguy hiểm nhưng tình trạng đau đầu kinh niên sẽ gây nên cảm giác đau đớn, khó chịu và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc.

– Thiếu máu, thiếu máu não

Thiếu máu não là khi tình trạng máu lưu thông lên não kém dễ dẫn đến suy giảm đột ngột khiến não bộ không được bổ sung dưỡng chất và oxy cần thiết để duy trì các hoạt động bình thường.

Triệu chứng điển hình của bệnh là đau đầu kéo dài. Đồng thời, người mắc bệnh thiếu mãu não còn xuất hiện các triệu chứng bao gồm hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, rối loạn giấc ngủ, tê bì chân tay, mệt mỏi và hay bị kích động, cáu gắt...

– Đau nửa đầu

Bệnh đau nửa đầu đang khá phổ biến trên thế giới với khoảng 15% dân số mắc phải. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đầu kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến bệnh thường là do yếu tố di truyền và do sự co giãn bất thường của mạch máu não. Đối tượng mắc bệnh thường là phụ nữ.

Người mắc bệnh đau nửa đầu thường sẽ có triệu chứng đau đầu theo nhịp mạch đập ở một bên đầu (hoặc sau đó lan ra cả đầu) và kèm theo cảm giác choáng váng, buồn nôn, rối loạn thị giác,… Người bệnh có cảm giác cơ thể ở trạng thái uể oải, dễ cáu kỉnh thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài.

2. Cách đối phó với bệnh đau đầu kéo dài nhiều ngày liền

Để đối phó với bệnh đau đầu kéo dài, có 2 cách điều trị bao gồm: điều trị bằng thuốc và dùng các biện pháp tự nhiên để giảm đau, phòng ngừa cơn đau tái phát.

– Điều trị bằng thuốc

Dùng thuốc là cách mang lại hiệu quả cao đối với bệnh đau đầu kéo dài. Hiện nay có nhiều loại thuốc giúp chữa bệnh và có thể chia ra thành 2 nhóm chính là: nhóm cắt cơn đau (dùng khi cơn đau đang diễn ra) và nhóm dự phòng cơn đau tái phát.

Lời khuyên cho người bệnh là nên đi khám để có thể biết nguyên nhân gây bệnh và dùng đúng loại thuốc điều trị phù hợp với liều lượng phù hợp. Tránh dùng các loại thuốc giảm đau để cắt cơn đau quá nhiều bởi sẽ gây ra tình trạng nhờn thuốc và có thể gặp tác dụng phụ.

– Chữa đau đầu kéo dài bằng các biện pháp tự nhiên

Một số biện pháp đơn giản như massage, bấm huyệt vào các huyệt thái dương, trán, và khắp da đầu là cách để cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi cơn đau xuất hiện.

Kết hợp chườm lạnh, tắm nước ấm toàn thân là cách để cơ thể được thư giãn. Nên kết hợp uống một tách trà gừng và nằm nghỉ trong phòng tối yên tĩnh để giảm cơn đau đầu nhanh chóng.

Đồng thời với việc sử dụng các thuốc tân dược, theo lời khuyên của các bác sỹ chuyên khoa, để kiểm soát tình trạng đau đầu nên sử dụng các loại thảo dược như Ginkgo biloba, Feverfew… Đây là những loại thảo dược có hiệu quả giúp làm giảm số cơn đau và mức độ đau hiệu quả rất an toàn.

– Phòng ngừa đau đầu kéo dài

Đồng thời với việc áp dụng các biện pháp giảm đau, nên áp dụng cách phòng ngừa đau đầu gồm:

Tránh lạm dụng thuốc giảm đau

Dành nhiều thời gian thư giãn và ngủ đủ giấc.Tránh làm việc quá sức hay căng thẳng, mệt mỏi.

Ăn uống điều độ, đủ dinh dưỡng

Tập thể dục thường xuyên giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng hưng phấn, thoải mái tinh thần hơn.

Trên đây là những nguyên nhân và biện pháp điều trị đau nhức đầu nhiều ngày liền bạn nên biết. Nên kịp thời đi khám khi thấy có những triệu chứng bất thường để được chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh. Cách đơn giản nhất để phòng ngừa đau đầu hàng ngày đó là lựa chọn các loại thảo dược phù hợp để kiểm soát tốt tình trạng đau đầu và có một sức khỏe tốt ngay từ hôm nay.

