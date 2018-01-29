Ngoài mang thai, đây là những nguyên nhân làm chậm kinh nguyệt mà chị em ít biết

Các chị em nên chú ý và tìm hiểu kỹ nguyên nhân làm chậm kinh nguyệt để có thể sớm phát hiện ra được những căn bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Tình trạng chậm kinh nguyệt rất thường gặp ở các chị em phụ nữ nhưng không phải ai cũng biết nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Nhiều người tưởng chậm kinh là do mang thai. Trên thực tế, có nhiều lý do khác gây nên vấn đề này.

Để khắc phục tình trạng này, phái nữ nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn cũng như không nên suy nghĩ quá nhiều để tâm trạng luôn được vui vẻ, thoải mái.

Những căng thẳng, áp lực, buồn phiền trong cuộc sống hay công việc là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều chị em bị chậm kinh nguyệt.

Uống rượu

Phụ nữ nếu uống rượu quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hoóc - môn sinh sản từ đó làm chậm kinh nguyệt. Ngoài ra, việc uống rượu thường xuyên còn khiến số trứng dự trữ ở nữ giới giảm đi đáng kể, từ đó có thể dẫn đến tình trạng vô sinh sau này.

Hút thuốc lá

Hút thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thói quen hút thuốc từ khi còn trẻ và hút nhiều điếu trong một ngày, chị em không chỉ bị chậm kinh nguyệt mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo các chuyên gia, trong thuốc lá có chừa hàm lượng lớn nicotin làm giảm sự phân phối oxy đến khu vực xương chậu, dẫn đến tình trạng chậm hoặc tắc kinh nguyệt.

Ngoài ra, hút thuốc lá thường xuyên còn khiến các ống dẫn trứng bị trục trặc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh ở phái nữ.

Tăng hoặc giảm cân đột ngột

Tăng hoặc giảm cân đột ngột trong một thời gian ngắn sẽ làm cho lượng hoóc - môn tiết ra không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng rụng trứng. Chu kỳ kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường khi bạn giữ được cân nặng ổn định.

Ăn uống không đủ chất

Việc ăn uống không đủ chất cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm kinh nguyệt. Để cải thiện tình trạng này, các chị em nên ăn nhiều thực phẩm chứa đạm, protein và vitamin để bồi bổ cơ thể cũng như kết hợp với nghỉ ngơi hợp lý để chu kỳ kinh nguyệt được ổn định.

Biết được những nguyên nhân làm chậm kinh nguyệt, chị em sẽ có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân một cách tốt nhất.