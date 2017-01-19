Là con người, chúng ta phải thường xuyên đối diện với nhiều bệnh tật. Và mệt mỏi là một trong những tình trạng khó chịu mà bạn thường gặp nhất. Có nhiều nguyên nhân khiến nhiều người chúng ta luôn cảm thấy mỏi mệt. Công việc áp lực, stress, nhậu nhẹt, thức khuya, không nghỉ ngơi hợp lý, vv khiến bạn cảm thấy uể oải và lờ đờ cả ngày. Thông thường, tình trạng này có thể biến mất nếu bạn nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý. Tuy nhiên, nếu điều này diễn ra thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của 1 căn bệnh nào đó.

Theo các chuyên gia, hay cảm thấy mệt mỏi có thể là triệu chứng của một số căn bệnh nguy hiểm sau:

Nguyên nhân đầu tiên khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi có thể là do bệnh thiếu máu. Cơ thể bạn thiếu các hồng huyết cầu vận chuyển khí oxy tới các bộ phận khác nhau của cơ thể. Nếu tình trạng mệt mỏi đi kèm với đau đầu, khó tập trung, nhịp tim bất thường, khó ngủ, vv bạn cần đi khám ngay kẻo muộn.

Vấn đề tuyến giáp

Bạn có thể cảm thấy luôn mệt mỏi nếu tuyến giáp không hoạt động thích hợp. Trong trường hợp này, sự mệt mỏi của bạn đi kèm với tóc và da khô, móng tay nứt nẻ, bọng dưới mắt, giọng khàn, nhịp tim tăng, thay đổi tâm trạng, cáu gắt, vv. Hãy đi khám nếu bạn thấy những triệu chứng này.

Tiểu đường

Đây cũng là lí do khiến bạn luôn cảm thấy uể oải, phờ phạc. Ngoài việc thiếu năng lượng, nếu bạn thường cảm thấy khát nước, mót tiểu, mắt mờ, giảm cân đột ngột, cáu gắt và giận dữ, bạn cần kiểm tra ngay mức glucose huyết.

Trầm cảm

Ngoài năng lượng giảm, nếu bạn thấy khó tập trung, khó ngủ, thường xuyên nghĩ về quá khứ, cảm thấy u uất và mất hi vọng, không muốn giao tiếp với ai và tự nhốt mình trong phòng, có thể bạn đang bị trầm cảm. Trong trường hợp này, bạn cần gặp bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt.

Thiếu vitamin B12

Đây là vitamin quan trọng mà cơ thể cần để duy trì năng lượng cho cơ thể. Thiếu vitamin này gây mệt mỏi và rối loạn tâm thần. Bạn có thể uống viên vitamin hoặc ăn những thực phẩm giàu vitamin B12 như trứng, thịt gà và cá.

Đừng chủ quan kẻo hối hận không kịp nhé. Chúc bạn sống khỏe.