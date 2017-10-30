Muốn tuổi 40 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, chị em cần bổ sung những dưỡng chất này ngay từ bây giờ

Sống khỏe 30/10/2017 17:01

Tuổi tác là kẻ thù của sức khỏe và sắc đẹp. Nếu chị em muốn sau 40 tuổi vẫn duy trì được sắc vóc và sức khỏe thì hãy chú ý bổ sung ngay những dưỡng chất này vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phụ nữ ngoài 40 sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn thay đổi nhanh chóng về sức khỏe và nhan sắc. Vào độ tuổi này, da bắt đầu không còn săn chắc đồng thời sức khỏe cũng giảm sút rõ rệt. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng muốn duy trì sự trẻ trung và khỏe mạnh sau 40 tuổi chị em nhất định phải bổ sung những dưỡng chất sau đây.

Vitamin C

Muốn tuổi 40 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, chị em cần bổ sung những dưỡng chất này ngay từ bây giờ - Ảnh 1
Các thực phẩm giàu vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng, phụ nữ nếu nạp vào cơ thể mỗi ngày ít nhất 352 mg vitamin C sẽ giảm được 57% nguy cơ đục thủy tinh thể. Thay vì uống vitamin C tổng hợp thì bạn nên bổ sung chất này từ các loại thực phẩm như súp lơ, chuối, táo… 

Bên cạnh đó, bổ sung đầy đủ vitamin C còn giúp chị em duy trì được cấu trúc da đàn hồi, tươi trẻ.

Canxi

Muốn tuổi 40 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, chị em cần bổ sung những dưỡng chất này ngay từ bây giờ - Ảnh 2
Các thực phẩm bổ sung canxi quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Lượng canxi cần thiết cho mỗi người là 1000 mg/ngày, 1200mg/ngày với người trên 50 tuổi. Canxi sẽ giúp răng, xương chắc khỏe, duy trì sự đông máu và kích thích khả năng dẫn truyền của các xung động thần kinh. Loại khoáng chất này sẽ giúp chị em giảm nguy cơ loãng xương và duy trì thể lực ổn định.

Các loại thực phẩm cung cấp canxi quen thuộc là súp lơ, bông cải xanh, đậu nành Nhật Bản, cải xoăn, cá mòi… Ngoài việc bổ sung canxi cho từ các bữa ăn hàng ngày thì chị em cũng có thể dùng thêm canxi tổng hợp theo chỉ định của chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ.

Sắt

Muốn tuổi 40 vẫn trẻ đẹp như gái đôi mươi, chị em cần bổ sung những dưỡng chất này ngay từ bây giờ - Ảnh 3
Bổ sung sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi 40 gần bước vào giai đoạn tiền mãn kinh nên cần bổ sung sắt thường xuyên để ngăn ngừa hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt. Khi máu tốt thì da sẽ hồng hào và các cơ quan cũng vận hành tốt hơn hẳn.

Một số loại thực phẩm chứa sắt là sò huyết, gan, bí đỏ, thịt bò. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo bác sĩ về một số loại vitamin tổng hợp có chứa sắt. Lưu ý rằng không nên không bổ sung các viên uống chứa sắt tùy tiện vì có thể gây nên tình trạng buồn nôn và táo bón do dư thừa sắt.

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Dưới đây là các bài tập giúp chị em cải thiện sức khỏe và giữ mãi nét thanh xuân theo thời gian. Chị em hãy lưu lại ngay để thực hành nhé!

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