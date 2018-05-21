Mùa hè nắng nóng, thói quen tắm nhiều lần trong ngày tưởng tốt hóa ra mang lại nhiều tác hại

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thói quen tắm từ 3 lần trở lên trong ngày có thể gây ra một số tác hại khôn lường cho sức khỏe mà nhiều người không hề hay biết.

Tắm không chỉ giúp làm sạch cơ thể mà còn giải tỏa sự mệt mỏi. Nhiều người có thói quen tắm 1 - 2 lần trong ngày. Tuy nhiên, bước vào mùa hè con số này có thể tăng lên vì thời tiết nóng bức khiến cơ thể dễ ra mồ hôi.

Dù nhỏ bé nhưng hệ thống vi sinh vật bên trên da này rất có lợi cho sức khỏe của con người. Việc thường xuyên tắm rửa bằng các loại hóa chất sẽ tiêu diệt phần lớn các vi sinh vật có lợi từ đó có thể làm ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch, hoạt động của tim và nhiều bộ phận khác.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Asahi (Nhật Bản), thói quen lạm dụng dầu gội, xà phòng có thể gây tổn hại trực tiếp cho hệ thống vi sinh vật ở người.

Da sẽ chịu nhiều tổn thương vì các chất tẩy rửa có trong xà phòng hay sữa tắm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thường xuyên tắm với các loại xà phòng, sữa tắm có tính tẩy rửa cao hoặc các sản phẩm có hạt massage tẩy tế bào da chết, làn da của bạn lại càng dễ bị tổn thương hơn.

Tăng nguy cơ ung thư da

Ngoài ra, những động tác kỳ cọ, chà xát mạnh trong lúc tắm vô tình làm da bị bào mòn bởi các hóa chất có trong xà bông và sữa tắm.

Tắm nhiều lần trong ngày làm da bị bào mòn, dễ bị tia cực tím tấn công gây ra ung thư da - Ảnh minh họa: Internet

Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu bạn thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt vào những ngày hè tia UV cực mạnh có thể dễ dàng xuyên qua lớp biểu bì, làm tăng nguy cơ ung thư da.

Ung thư da là một căn bệnh nguy hiểm, dễ mắc phải vào mùa hè và có tỷ lệ tử vong khá cao - Ảnh minh họa: Internet

Cách tắm khoa học, an toàn cho sức khỏe

Theo tiến sĩ Elaine Larson - chuyên gia bệnh truyền nhiễm trường Đại học Columbia (Mỹ), tốt nhất bạn chỉ nên tắm từ 1 - 2 lần/ngày. Đồng thời, mỗi lần tắm chỉ nên dưới 10 phút và tốt nhất nên thực hiện các bước dưỡng ẩm ngay sau khi tắm để hạn chế việc da bị khô hay tổn thương.

Dùng kem dưỡng ẩm toàn thân sau mỗi lần tắm là cách tốt để bảo vệ da - Ảnh minh họa: Internet

David Leffell - một chuyên gia da liễu từ Đại học Yale (Mỹ) cho biết, vào những ngày nắng nóng ngoài việc tắm rửa, bạn có thể loại bỏ vi khuẩn và mồ hôi bằng cách dùng khăn bông lau nhẹ nhàng toàn bộ cơ thể. Bên cạnh đó, thói quen thường xuyên thay quần áo khi ra nhiều mồ hôi cũng là một cách hiệu quả để loại bỏ vi khuẩn và hạn chế việc cơ thể bốc mùi.

Nếu đang có thói quen tắm nhiều lần trong ngày, bạn nên nhanh chóng thay đổi để tránh những tác hại đáng sợ có thể xảy ra với sức khỏe.