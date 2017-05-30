Bàn đến những lợi ích khi rút bớt thời gian dành cho giấc ngủ , ắt hẳn nhiều người sẽ không thể không thắc mắc, hiếu kỳ.

Song, sự thật là, theo nhiều tài liệu nghiên cứu, chỉ cần ngủ từ 4 đến 5 tiếng mỗi đêm vẫn có thể có một sức khỏe tốt. Mặt khác, phần thời gian còn lại trong quỹ 24 giờ/ngày, bạn sẽ có thể tận dụng để làm được rất nhiều điều, nhiều công việc yêu thích khác. Việc này đã được nhiều người áp dụng và thích thú khi phát hiện và trải nghiệm những lợi ích mà nó mang lại.

Làm được nhiều việc hơn

Thêm nhiều thời gian trong ngày để thực hiện những việc yêu thích là một điều tuyệt vời. Thay vì ngủ 8 tiếng, nếu bạn chỉ ngủ từ 4 đến 5 tiếng/ngày thì chúng ta sẽ có thêm khoảng 60 ngày rảnh rỗi mỗi năm.

Không cảm thấy uể oải

Những người ngủ ít thường không bao giờ cảm thấy uể oải và không có thói quen ngủ nướng. Dậy sớm từ khoảng 4 đến 5 giờ sáng sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi và sảng khoái nhất.

Chất lượng giấc ngủ được cải thiện

Khi thời gian ngủ ngắn, bạn sẽ ngủ sâu và thường không tỉnh giấc giữa đêm. Việc này giúp cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn và thả lỏng hoàn toàn, theo các chuyên gia nghiên cứu.

Một minh chứng cụ thể, người Nhật thường ngủ rất ít nhưng họ vẫn rất trẻ và khỏe mạnh. Một số trường hợp họ chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Dù vậy, người Nhật thường trẻ hơn người Việt rất nhiều. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng khoa học và đảm bảo dinh dưỡng.

Ngoài ra, nhiều du học sinh dù ngủ rất ít và thời gian chủ yếu là đi làm thêm nhưng họ vẫn đảm bảo sức khỏe và vẫn khá ổn định.

Đặc biệt, theo một số nghiên cứu, con người chỉ cần ngủ say khoảng 2 giờ mỗi ngày là đủ. Vì thời gian đi làm nhiều, áp lực công việc cao, mệt mỏi và thời gian ngủ ít nên cơ thể trở nên thích ứng và ngủ sâu hơn.

Với người Nhật thì họ có thể ngủ từ 3 đến 5 tiếng trong ngày. Song, bạn đừng cố làm nhanh theo điều này cho bằng được. Vì mỗi người đều có những yêu cầu công việc, đồng hồ sinh học và thói quen ngủ khác nhau. Do đó, nếu thích thú trước điều này, bạn hãy sắp xếp thời gian ngủ và làm việc của mình mỗi ngày một cách hợp lý, thích ứng từng ngày một với trải nghiệm mới, để có thể có được trạng thái sức khỏe tốt nhất nhé.

Chúc bạn thành công!