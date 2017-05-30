Khó tin nhưng có thật: Ngủ chỉ 4 - 5 giờ mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời hơn bạn nghĩ

Sống khỏe 30/05/2017 17:05

Ngủ sâu hơn, chất lượng giấc ngủ tốt hơn, có thêm nhiều thời gian để thực hiện những dự định khác của bản thân… là những lợi ích tuyệt vời khi bạn ngủ ít lại thay vì cứ 8 giờ/ngày như lâu nay bạn vẫn thường làm.

Khó tin nhưng có thật: Ngủ chỉ 4 - 5 giờ mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời hơn bạn nghĩ - Ảnh 1
Ngủ ít lại, nghĩ khác đi - Ảnh minh họa: Internet

Bàn đến những lợi ích khi rút bớt thời gian dành cho giấc ngủ, ắt hẳn nhiều người sẽ không thể không thắc mắc, hiếu kỳ.

Song, sự thật là, theo nhiều tài liệu nghiên cứu, chỉ cần ngủ từ 4 đến 5 tiếng mỗi đêm vẫn có thể có một sức khỏe tốt. Mặt khác, phần thời gian còn lại trong quỹ 24 giờ/ngày, bạn sẽ có thể tận dụng để làm được rất nhiều điều, nhiều công việc yêu thích khác. Việc này đã được nhiều người áp dụng và thích thú khi phát hiện và trải nghiệm những lợi ích mà nó mang lại. 

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời đó.

Làm được nhiều việc hơn

Thêm nhiều thời gian trong ngày để thực hiện những việc yêu thích là một điều tuyệt vời. Thay vì ngủ 8 tiếng, nếu bạn chỉ ngủ từ 4 đến 5 tiếng/ngày thì chúng ta sẽ có thêm khoảng 60 ngày rảnh rỗi mỗi năm. 

Không cảm thấy uể oải

Những người ngủ ít thường không bao giờ cảm thấy uể oải và không có thói quen ngủ nướng. Dậy sớm từ khoảng 4 đến 5 giờ sáng sẽ giúp bạn bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi và sảng khoái nhất.

Chất lượng giấc ngủ được cải thiện

Khó tin nhưng có thật: Ngủ chỉ 4 - 5 giờ mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời hơn bạn nghĩ - Ảnh 2
Thời gian ngủ ngắn giúp giấc ngủ sâu và không giật mình giữa đêm - Ảnh minh họa: Internet

Khi thời gian ngủ ngắn, bạn sẽ ngủ sâu và thường không tỉnh giấc giữa đêm. Việc này giúp cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn và thả lỏng hoàn toàn, theo các chuyên gia nghiên cứu.

Một minh chứng cụ thể, người Nhật thường ngủ rất ít nhưng họ vẫn rất trẻ và khỏe mạnh. Một số trường hợp họ chỉ ngủ khoảng 4 tiếng mỗi ngày. Dù vậy, người Nhật thường trẻ hơn người Việt rất nhiều. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do chế độ dinh dưỡng khoa học và đảm bảo dinh dưỡng.

Ngoài ra, nhiều du học sinh dù ngủ rất ít và thời gian chủ yếu là đi làm thêm nhưng họ vẫn đảm bảo sức khỏe và vẫn khá ổn định.

Đặc biệt, theo một số nghiên cứu, con người chỉ cần ngủ say khoảng 2 giờ mỗi ngày là đủ. Vì thời gian đi làm nhiều, áp lực công việc cao, mệt mỏi và thời gian ngủ ít nên cơ thể trở nên thích ứng và ngủ sâu hơn.

Với người Nhật thì họ có thể ngủ từ 3 đến 5 tiếng trong ngày. Song, bạn đừng cố làm nhanh theo điều này cho bằng được. Vì mỗi người đều có những yêu cầu công việc, đồng hồ sinh học và thói quen ngủ khác nhau. Do đó, nếu thích thú trước điều này, bạn hãy sắp xếp thời gian ngủ và làm việc của mình mỗi ngày một cách hợp lý, thích ứng từng ngày một với trải nghiệm mới, để có thể có được trạng thái sức khỏe tốt nhất nhé.

Chúc bạn thành công!

Từ khóa:   giấc ngủ ngủ ít lợi ích khi ngủ ít

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 20 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?