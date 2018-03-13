Hơn 90% phụ nữ Việt mắc phải sai lầm này khi nấu cơm, cần bỏ ngay lập tức

Nấu cơm là công việc đơn giản mà chị em nội trợ phải làm hàng ngày. Thế nhưng, nhiều người không biết mình đang mắc phải những sai lầm khi nấu cơm khiến sức khỏe gặp nhiều rắc rối.

Có một số sai lầm khi nấu cơm không chỉ làm mất chất dinh dưỡng của gạo mà còn khiến cho sức khỏe người ăn bị ảnh hưởng. Để có được nồi cơm ngon, đảm bảo dinh dưỡng và phòng ngừa nguy cơ mắc những căn bệnh nguy hiểm, bạn nên tránh các sai lầm sau đây. Có một số sai lầm khi nấu cơm mà nhiều chị em đang mắc phải - Ảnh minh họa: Internet Các sai lầm khi nấu cơm nhất định phải tránh Chọn gạo quá trắng Đa số chị em nội trợ đều cho rằng chọn loại gạo có màu càng trắng sẽ càng có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, đây là quan điểm sai lầm vì theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt gạo càng trắng sẽ càng chứa ít dưỡng chất. Hơn nữa, đây có thể là dấu hiệu chứng tỏ loại gạo này đã bị ngâm hóa chất làm trắng để trông bắt mắt hơn.

Một số cơ sở sản xuất gạo cho thêm các hóa chất để tạo hương thơm cho sản phẩm. Những chất tạo mùi thơm này ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. Do đó, các chị em nội trợ nên tránh mua những loại gạo có màu quá trắng và mùi thơm bất thường để đảm bảo sức khỏe của cả nhà. Vo gạo quá kỹ Nhiều người thường có thói quen vo 4 - 5 lần nước với suy nghĩ như vậy sẽ đảm bảo gạo không còn bám bụi bẩn hay hóa chất độc hại. Theo các nghiên cứu, nhiều dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe như kẽm, sắt, đặc biệt là vitamin B sẽ bị mất trong quá trình vo vì chúng chủ yếu nằm ở ngoài hạt gạo. Để giữ được các chất dinh dưỡng quý giá, bạn chỉ nên vo từ 1 - 2 lần để loại bỏ bụi bẩn là được.

Ngâm gạo quá lâu Để rút ngắn thời gian nấu, không ít người có thói quen ngâm gạo trong nước. Việc ngâm này sẽ làm cho hạt gạo bị trương khiến cho các chất dinh dưỡng bị hòa tan trong nước. Lúc này, hạt gạo sẽ không còn giá trị dinh dưỡng nữa. Vì thế, các chị em nội trợ nên tránh ngâm gạo quá lâu trước khi nấu. Mở nắp ngay khi vừa chín Hiện nay, gia đình nào cũng sử dụng nồi cơm điện và thường có thói quen mở nắp ngay sau khi có tín hiệu chín. Các chị em nội trợ nên thay đổi thói quen này bởi nếu mở nắp nồi ngay lúc này bạn sẽ thấy lớp cơm trên bề mặt bị nhão. Tốt nhất, sau khi nồi có tín hiệu cơm chín khoảng 10 - 15 phút, bạn hãy mở nắp và xới để cơm ngon và giúp việc chùi rửa dễ dàng hơn. Đừng nên mở nắp nồi cơm ngay sau khi chín để đảm bảo chất lượng - Ảnh minh họa: Internet Chị em nên tránh ngay những sai lầm khi nấu cơm này để đảm bảo sức khỏe của bản thân và những người thân trong gia đình.

Cảnh báo: Những thực phẩm không nên để qua đêm kẻo trở thành độc dược chết người Nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để dùng cho bữa tiếp theo. Đây là một thói quen vô cùng nguy hiểm. Có những thực phẩm không nên để qua đêm vì chúng sẽ biến thành chất độc gây hại cho sức khỏe người dùng.

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