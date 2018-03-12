Cảnh báo: Những thực phẩm không nên để qua đêm kẻo trở thành độc dược chết người

Chọn thực phẩm 12/03/2018 11:57

Nhiều gia đình có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để dùng cho bữa tiếp theo. Đây là một thói quen vô cùng nguy hiểm. Có những thực phẩm không nên để qua đêm vì chúng sẽ biến thành chất độc gây hại cho sức khỏe người dùng.

Hiện nay, các chị em nội trợ có thói quen tận dụng đồ ăn thừa hoặc nấu sẵn nhiều món cho vào tủ lạnh để dùng dần nhằm tiết kiệm thời gian.

Tuy nhiên, một số thực phẩm nếu để qua đêm sẽ biến thành chất độc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn và cả nhà.

Những thực phẩm không nên để qua đêm

Các loại nấm

Chúng ta đều biết các món ăn được chế biến từ nấm rất thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng nếu bạn dùng ngay sau khi chế biến. Nếu để qua 12 giờ các chất dinh dưỡng có trong nấm sẽ mất đi thậm chí biến thành chất độc.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, nấm để qua đêm sau khi chế biến sẽ khiến cho muối nitrat biến thành nitrit và chất hemoglobin bị phân hóa tạo ra methemoglobin, gây nên tình trạng khó thở, chóng mặt và buồn nôn.

Sản phẩm từ đậu

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Những sản phẩm làm từ đậu nếu để lâu sẽ thành chất độc nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Trong đậu hũ hay các sản phẩm khác làm từ đậu chứa nhiều nước, protein và các dưỡng chất cần thiết khác cho sức khỏe. Thế nhưng, nếu để qua đêm những chất dinh dưỡng này sẽ trở thành nguồn nuôi dưỡng các loại vi sinh vật có hại, cụ thể là vi khuẩn clostridium botulinum. Đây là loại vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm.

Hải sản

Việc để các thực phẩm như cá, tôm, cua hay mực... đã chế biến qua đêm không chỉ làm mất hương vị mà còn khiến protein trong món ăn bị phân hủy thành những chất độc hại. Đặc biệt các món hải sản được chế biến theo cách hấp hay nướng có thể gây nguy hại cho gan và thận.

Gỏi

Cảnh báo: Những thực phẩm không nên để qua đêm kẻo trở thành độc dược chết người - Ảnh 2
Các món gỏi chỉ nên ăn trong ngày để đảm bảo sức khỏe an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các món gỏi không cần dùng nhiệt độ để làm chín do đó vi khuẩn và kí sinh trùng thường không bị tiêu diệt hết. Nếu để các món ăn này sang ngày hôm sau, một số vi khuẩn hay nấm mốc có thể sinh sôi, gây ra các bệnh về đường ruột thậm chí là ngộ độc.

Trứng gà

Theo các chuyên gia, trứng gà luộc hay trứng lòng đào tuyệt đối không nên dùng khi đã để qua đêm. Dù bảo quản trong tủ lạnh, các vi khuẩn trong trứng vẫn có thể tiếp tục sinh sôi, gây ra chứng đầy bụng, tiêu chảy thậm chí là rối loạn tiêu hóa.

Biết những thực phẩm không nên để qua đêm ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình cũng như những người thân trong gia đình nhé!

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