Giật mình với những thói quen gây cong vẹo cột sống rất nhiều người mắc phải

Tư thế của cơ thể ảnh hưởng rất lớn đến cột sống . Dưới đây là những thói quen chúng ta làm mỗi ngày có tác động xấu đến sức khỏe , đặc biệt là các bệnh về cột sống như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm...

Điện thoại thông minh từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, thói quen sử dụng điện thoại sai cách chính là thủ phạm gây ra các bệnh nghiêm trọng về cổ và lưng.

Chúng ta thường có thói quen cúi đầu khi dùng điện thoại. Việc này sẽ gây áp lực cho tủy sống và cột sống cổ từ đó dễ gây ra tình trạng cong vẹo cột sống, suy thoái đốt sống cổ….

Bạn nên để điện thoại ngang tầm mắt khi sử dụng, không để điện thoại lên đùi hay mặt bàn thấp. Hãy hạn chế hết mức việc dùng điện thoại liên tục trong thời gian dài. Thói quen này không chỉ gây nguy hiểm cho cột sống mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến mắt và hệ thần kinh.

Mang túi xách quá nặng

Nhiều chị em có thói quen mang theo rất nhiều đồ đạc trong túi mỗi khi ra ngoài. Việc này làm cột sống bị tổn thương nghiêm trọng. Mang túi xách nặng một bên sẽ khiến cột sống bị nghiêng sang một phía không chỉ gây hại sức khỏe mà còn làm xấu dáng đi.

Mang ba lô sẽ giúp cân bằng áp lực ở hai bên vai, giúp cột sống thẳng hơn. Tuy nhiên bạn không nên đeo ba lô nặng thường xuyên. Thói quen này có thể khiến hai vai bị chùng xuống, các đĩa đệm bị đè nén mạnh, về lâu dài sẽ khiến cột sống không còn linh hoạt và tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm.

Nằm sấp khi ngủ

Nằm sấp khi ngủ là thói quen của nhiều người. Việc này gây ra áp lực rất lớn với cột sống đặc biệt với trẻ em khi xương lồng ngực chưa phát triển toàn diện. Thói quen này có thể khiến lồng ngực bị dẹt và cột sống bị cong nhiều hơn. Không chỉ vậy, khi nằm sấp bạn sẽ phải quay cổ và vai sang một bên khiến các đốt sống cổ bị vẹo và tạo áp lực không nhỏ lên vai. Tình trạng này kéo dài sẽ hình thành các cơn đau cổ vai gáy, vẹo đốt sống cổ, cong lưng.

Ngồi cong lưng dễ gây cong vẹo cột sống

Ngồi lâu không vận động, cúi người về phía trước hoặc ngả người ra sau, ngồi xổm, bắt chéo chân… là nguyên nhân gây cong vẹo cột sống mà nhiều người không ngờ tới.

Bạn hãy chú ý ngồi thẳng lưng, điều chỉnh độ cao của ghế và mặt bàn phù hợp với chiều cao. Sau khoảng 45-60 phút làm việc hãy đứng dậy vận động nhẹ nhàng để thư giãn lưng vai nhé!

Tập luyện thể thao không đúng cách

Tập luyện thể dục thể thao là thói quen tốt với tất cả mọi người. Tuy nhiên, với thanh thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển, tập thể dục không đúng cách có thể tạo áp lực và khiến cột sống bị cong vẹo nghiêm trọng.

Bạn nên chú ý lựa chọn các bài tập phù hợp với bản thân, tránh để lưng, vai chịu quá nhiều áp lực khiến cột sống cong vẹo. Nếu cần hãy hỏi ý kiến bác sĩ và huấn luyện viên để có quy trình tập luyện thích hợp nhất.