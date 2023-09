Dừng ăn cá hồi nuôi trước khi quá muộn, đây là lí do tại sao

Thông thường, chúng ta sẽ chọn lựa các thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tương đương nhau nhưng giá thành thì thấp hơn. Đó là lí do hầu hết mọi người chọn mua loại cá hồi giá thành bình dân ở một số cửa hàng thực phẩm, theo Livingtraditionally.

Đối với cá hồi – một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được các bà mẹ chọn nấu thức ăn dặm cho con, tốt nhất nên mua loại cá tự nhiên thay vì cá được nuôi trong trong các trang trại.

Tại sao cá hồi nuôi không tốt?

Trong kĩ thuật nuôi cá hồi, người ta thường dùng các lồng lưới để lưu giữ cá dưới lòng nước biển. Khi cá hồi mắc một số bệnh, người chăn nuôi buộc phải cho chúng sử dụng kháng sinh để điều trị. Đó là lí do cá hồi nuôi thường chứa nhiều kháng sinh không tốt cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ em.

Cá nuôi chứa ít chất béo và các axit béo Omega-3 ít hơn do diện tích lồng nuôi nhỏ hơn. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu, cá hồi nuôi có chứa nồng độ các chất PCB, dioxin và các chất ô nhiễm gây ung thư cao hơn đáng kể so với cá hồi bắt ngoài tự nhiên. Cá nuôi có chứa nồng độ cao của chất gây ô nhiễm hơn so với cá hoang dã vì thức ăn mà chúng được ăn.

Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng ăn cá hồi nuôi dẫn đến nguy cơ ung thư tăng lên do lượng cao PCB trong cơ thể.

Phân biệt cá hồi nuôi với cá hồi thiên nhiên

Màu cam đậm mà cá hồi đánh bắt tự nhiên có được là nhờ tảo đỏ, tôm cua và các côn trùng tự nhiên mà nó tiêu thụ ở trong lòng đại dương. Còn cá hồi nuôi được cho ăn các loại ngũ cốc biến đổi gen, nội tạng động vật nên màu sắc thịt của chúng tái và nhợt nhạt hơn cá hồi tự nhiên rất nhiều. Nhiều nghiên cứu cho rằng cá hồi nuôi có màu cam nhạt là nhờ vào hóa chất canthaxanthin và astaxanthin tạo màu, gây hại cho sức khỏe.

Vì vậy, nếu bạn muốn chế biến món cá hồi cho bữa ăn cả nhà, nhất là đối với trẻ nhỏ, hãy chọn loại cá hồi có màu cam đậm, các thớ thịt cá dính chặt vào nhau. Nếu không tìm được loại cá như thế, hãy chọn cá hồi tự nhiên đóng hộp.

Hoặc nếu bạn vẫn muốn ăn cá hồi mà không thể chọn mua loại cá thiên nhiên hoang dã, hãy cắt giảm khẩu phần loại cá này xuống còn 1 bữa/ tháng để đảm bảo sức khỏe cả gia đình.

