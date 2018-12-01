Đi khám ngay nếu thấy đau khi đại tiện, đừng chủ quan bỏ qua kẻo ‘hối không kịp’

Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau khi đi đại tiện, bạn cần tìm hiểu ngay:

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau khi đi đại tiện như táo bón, trĩ, nứt hậu môn, thậm chí là ung thư rất nguy hiểm. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm dấu hiệu của bệnh sẽ giúp điều trị kịp thời, giảm thiểu những mối nguy hại đối với sức khỏe .

Táo bón là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau rát khi đi đại tiện. Để khắc phục tình trạng này, bạn cần thay đổi chế độ dinh dưỡng với những thực phẩm giàu chất xơ. Bên cạnh đó, cần bổ sung đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày cho cơ thể.

Nếu cơ thể mất nước, ruột sẽ tự động lấy đi lượng nước có trong phân khiến nhu động ruột gặp khó khăn trong quá trình đại tiện, gây đau rát.

Táo bón là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau rát khi đi đại tiện - Ảnh minh họa: Internet

Nứt hậu môn

Những vết nứt ở hậu môn có thể gây ra tình trạng đau rát, khó chịu khi đi đại tiện. Ngoài ra, nếu bạn gặp trường hợp đại tiện kèm với phân có dính máu thì bạn cần điều chỉnh ngay chế độ dinh dưỡng của mình. Bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ và vitamin từ các loại rau xanh lá, hoa quả để cải thiện tình trạng này nhanh chóng.

Nguy cơ cao mắc bệnh trĩ

Trĩ là tình trạng một tĩnh mạch bên trong trực tràng bị giãn ra và gây tổn thương. Nếu trĩ nội không gây đau đớn thì trĩ ngoại lại khiến người bệnh cảm thấy đau rát hậu môn và ngứa ngáy mỗi khi đi đại tiện. Để ngăn ngừa nguy cơ mắc phải căn bệnh này, bạn nên tránh sử dụng những loại thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ và bổ sung vào thực đơn hàng ngày những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất. Bên cạnh đó, bạn cần rèn luyện cho mình một lối sống và sinh hoạt lành mạnh để phòng tránh bệnh.

Bệnh trĩ có thể khiến người bệnh cảm thấy đau rát hậu môn và ngứa ngáy mỗi khi đi đại tiện - Ảnh minh họa: Internet

Lạc nội mạc tử cung

Lạc nội mạc tử cung nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến ung thư nội mạc tử cung. Vì vậy, việc phát hiện sớm bệnh là điều vô cùng cần thiết. Nếu cảm thấy đau đớn khi đi đại tiện trong chu kỳ kinh nguyệt thì nhiều khả năng đây là triệu chứng cảnh báo nguy cơ lạc nội mạc tử cung. Bạn cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Ung thư hậu môn hoặc ung thư trực tràng

Hiện tượng đau rát khi đi đại tiện có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư trực tràng, ung thư hậu môn... Nhất là khi hiện tượng này đi kèm với dấu hiệu cân nặng giảm đột ngột thì không nên chủ quan mà hãy đến gặp bác sĩ ngay để phát hiện bệnh kịp thời.