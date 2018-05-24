Để đảm bảo sức khỏe, người bị tiểu đường nên làm những điều này vào mùa hè

Vì thế, những người bị bệnh tiểu đường cần thực hiện những điều sau đây để đảm bảo sức khỏe trong suốt mùa hè.

Mùa hè oi bức là thời điểm bệnh tiểu đường dễ phát triển nặng và diễn biến phức tạp. Nếu không biết cách chăm sóc bản thân trong thời tiết khó chịu này, người bệnh rất dễ gặp phải những biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, thời tiết oi bức bạn không nên mặc loại quần áo có chất liệu quá dày hoặc khó thấm hút mồ hôi. Tốt nhất, bạn nên mặc những trang phục rộng rãi và được làm bằng chất liệu cotton để giúp cơ thể luôn được khô thoáng, thoải mái.

Mồ hôi ra nhiều là vấn đề thường gặp ở những người mắc bệnh tiểu đường trong những ngày nắng nóng. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người bệnh tiểu đường chỉ nên tắm tối đa 2 lần/ngày và dùng xà phòng để làm sạch cơ thể cũng như phòng ngừa sự tấn công của vi khuẩn.

Tránh ra ngoài lúc nắng gắt

Tốt nhất nên ở trong nhà từ 11 giờ - 16 giờ vì thời điểm này ánh nắng mặt trời có tia bức xạ cao, gây hại nghiêm trọng cho làn da. Ngoài ra, người bị tiểu đường rất dễ bị dị ứng da và việc điều trị rất khó khăn cũng như có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Nếu cần thiết phải ra ngoài, bạn nên thoa kem chống nắng, mặc quần áo dài tay và đội nón để hạn chế sự tấn công của tia cực tím.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước là điều rất cần thiết vào những ngày hè - Ảnh minh họa: Internet

Mất nước là tình trạng có thể xảy ra ở bất kỳ ai khi hoạt động nhiều giờ liền ngoài trời nắng nóng. Đặc biệt, những người bị tiểu đường rất đễ mất nước bởi vì lượng đường trong máu của họ khá cao.

Cơ thể thiếu nước còn khiến người bệnh tiểu đường gặp một số vấn đề về hệ tiêu hóa, phổ biến nhất là viêm dạ dày. Do đó, vào những ngày nhiệt độ tăng cao, người bệnh nên uống từ 1,5 - 2 lít nước/ngày để bảo vệ cơ thể.

Hạn chế dùng nước lạnh

Đồ uống lạnh có thể dẫn đến viêm họng ở nguời bệnh tiểu đường do có hệ miễn dịch kém. Đối với những người bị viêm phế quản, tình trạng này sẽ trầm trọng hơn và cần điều trị ngay lập tức. Bởi vì những loại thuốc dùng để điều trị bệnh viêm phế quản có chứa steroids, đây là chất khiến cho việc ổn định lượng đường trong máu trở nên khó khăn.

Nước đá có thể gây hại sức khỏe cho người bị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Hãy lưu ý những điều nên làm vào mùa hè nói trên nếu bạn bị bệnh tiểu đường nhé!