Đây là tư thế đảm bảo 100% chị em luôn 'lên đỉnh' trong mọi cuộc 'yêu'

Sống khỏe 30/12/2016 20:55

Với tư thế này, chắc chắn chị em sẽ luôn thăng hoa trong mọi lần quan hệ tình dục, theo netdoctor.

Chúng ta đều biết rằng không phải mọi phụ nữ đều ‘lên đỉnh’ trong mọi cuộc ‘yêu’. Trên thực tế, rất nhiều chị em phụ nữ phải ngậm ngùi khi đối tác đã xong việc còn mình thì vẫn chưa khởi động xong. Thông thường nam giới chỉ cần 5 phút để thăng hoa, trong khi phái đẹp cần tới 15-20 phút. Do đó, ngoài việc dạo đầu, tư thế quan hệ cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp phụ nữ đạt cực khoái.

Đây là tư thế đảm bảo 100% chị em luôn 'lên đỉnh' trong mọi cuộc 'yêu' - Ảnh 1
Tư thế quan hệ tình dục giúp chị em lên đỉnh dễ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là 4 tư thế quan hệ mà các chuyên gia tình dục nhận định là tốt nhất để giúp chị em thăng hoa trong mọi cuộc yêu:

Tư thế CAT

CAT là viết tắt của coital adjusted technique, tức kỹ thuật quan hệ tình dục được sửa đổi. Về cơ bản đây là tư thế mặt đối mặt (face-to-face), nhưng đã được thay đổi một chút. Tư thế này khá giống tư thế truyền giáo, nhưng nam giới sẽ dùng khủy tay chống để nâng vai và đầu cao hơn mặt giường khoảng 6 inch.

Điều này có nghĩa là ‘cậu bé’ sẽ không xâm nhập hết vào ‘cô bé’. Ngoài ra, thay vì dùng khủy tay để đỡ hết trọng lượng cơ thể, nam giới sẽ để sức nặng đè lên phần ngực trên của đối tác. Tuy nhiên, nếu chàng quá nặng thì điều này có thể là vấn đề. 

Tư thế này tạo ra cảm giác rất khác so với nhiều tư thế khác và có thể khiến chị em thăng hoa rất nhanh.

Tư thế tự do

Ở tư thế này, chàng sẽ nằm ngửa. Nàng quay lưng về phía chàng và ngồi trên ‘cậu bé’. Sau đó, nàng dần dần hạ thấp xuống sao cho lưng nằm duỗi ra hoàn toàn trước người chàng.

Nàng sẽ cảm thấy hoàn toàn tự do và không trọng lượng, đây là cảm giác rất mới lạ. Một lợi thế khác là cả hai có thể chạm vào vùng kín của nàng dễ dàng.

Tư thế pinner

Ở tư thế này, nàng nằm sấp còn chàng thì nằm úp trên người nàng. Sau đó chàng sẽ ‘thâm nhập’ từ phía sau. Vì đang nằm sấp, bạn sẽ cảm thấy cảm giác rất khác so với tư thế quan hệ phía sau khi đang đứng. Bạn có thể dùng tay để kích thích ‘cô bé’ của mình trong tư thế này.

Tư thế úp thìa

Đây là tư thế nàng nằm nghiêng còn đối tác nằm cuộn quanh mông của nàng (giống như những cái thìa trong ngăn tủ) và ‘thâm nhập’ từ phía sau.

Nhiều phụ nữ thích tư thế này mặc dù không phải mọi người đều thấy dễ 'lên đỉnh'. Nhưng nó có lợi thế tuyệt vời là bạn hoặc đối tác có thể vươn tay chạm vào ‘cô bé’. Và cả hai không phải chịu trọng lượng của người khác.

Đây là tư thế đảm bảo 100% chị em luôn 'lên đỉnh' trong mọi cuộc 'yêu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, quan hệ tình dục là một cuộc hành trình thử nghiệm và khám phá cái mới. Mọi cặp đôi đều nên thử nghiệm để tìm ra tư thế nào thích hợp nhất với họ. 

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