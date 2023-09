Đau dạ dày nên ăn gì để giảm đau và không tái phát?

Đau dạ dày là căn bệnh về đường tiêu hóa khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Bệnh sẽ phát triển theo chiều hướng xấu nếu như không được điều trị sớm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Khi bị đau dạ dày, người bệnh sẽ có những triệu chứng như đau bụng ở khu vực phía bên dưới các xương sườn. Các cơn đau thường nối tiếp nhau sau khi ăn 2-3h hoặc có thể diễn ra vào ban đêm. Đặc biệt cơn đau sẽ mạnh hơn khi bụng đang đói và sẽ giảm nhẹ khi sử dụng thuốc muối trung hòa axit và nạp thức ăn. Do đó, để các cơn đau hạn chế hành hạ bản thân và không gây tác động xấu cho sức khỏe thì việc đau dạ dày nên ăn gì để giảm đau bạn cần quan tâm hàng đầu.

Đây là một trong những thực phẩm giàu tính kiềm, giúp ngăn chặn sự tiến triển của nhiễm trùng H. pylori. Táo, hành tây và cần tây giàu flavonoid giúp chống oxy hóa mạnh mẽ kiểm soát các phân tử hóa học phản ứng (các gốc tự do) trong cơ thể, ngăn chặn viêm dạ dày. Ngoài ra, việt quất, anh đào cũng có lượng chất chống oxy hóa cao, rất tốt cho người bị viêm dạ dày.

Tỏi

Trong danh sách các thực phẩm giúp giảm đau cho người bị bệnh dạ dày thì không thể thiếu tỏi. Tỏi giúp tiêu hóa tốt do giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là hợp chất hợp chất hữu cơ sulfur và glycosides giúp ngăn ngừa viêm dạ dày do H. pylori gây ra. Hơn nữa, hàm lượng germanium trong tỏi cao hơn so với các dược liệu như nhân sâm, trà xanh, trà đỏ... cũng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn, giảm gánh nặng cho dạ dày. Chính vì vậy, bạn đừng quên thêm tỏi vào trong các món ăn khi chế biến.

Tỏi là thực phẩm lành mạnh tốt cho dạ dày

Trà xanh

Trà xanh chứa các hóa chất thực vật tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt là tốt cho dạ dày như polyphenol có chứa EGCG (epigallocatechin gallate), epicatechin gallate, epicatechin và flavanol. Đây là những chất chống oxy hóa, chống viêm, chống ung thư và chống lại các tác động sinh hóa để trợ giúp chống viêm dạ dày. Từ đây làm dịu cơn đau dạ dày nhanh chóng. Tuy nhiên, trong 1 tách trà xanh chứa khoảng 24-45mg cafein, do đó 1 ngày người bệnh chỉ nên uống 2-3 lần là đủ, không nên lạm dụng sẽ dẫn đến hội chứng kích thích ruột, gây mất ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón…

Sữa chua

Sữa chua đã được nhiều nhà khoa học chứng minh có tác dụng vô dùng hữu ích trong việc phòng và điều trị bệnh đau dạ dày. Hàm lượng axit lactic trong sữa chua có tác dụng giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn H. pylori, không gây men thối trong đường ruột và giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, tránh bị quá tải. Bên cạnh đó, dưỡng chất Probiotics trong sữa chua cung cấp cho đường ruột của bạn rất nhiều vi sinh vật sống có lợi để tăng khả năng miễn dịch, giúp ổn định hệ tiêu hóa, hạn chế những cơn đau dạ dày. Do đó, nếu các mẹ đang còn băn khoăn trẻ bị đau dạ dày nên ăn gì thì hãy bổ sung ngay sữa chua vào mỗi bữa ăn cho con.

Chất Probiotics cũng có trong nhiều loại thực phẩm lên men như kim-chi, dưa cải bắp, để cung cấp cho đường ruột nhiều vi sinh vật sống có lợi để tăng khả năng miễn dịch, giúp chống viêm loét dạ dày.

Sữa chua thực phẩm có lợi cho đường tiêu hóa

Hạt, ngũ cốc nguyên hạt, và các loại đậu

Những hạt hạt ngũ cốc và các loại đậu rất giàu chất xơ, có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa và làm giảm viêm dạ dày nhanh chóng. Do đó, bạn nên thường xuyên bổ sung yến mạch, đậu Hà Lan vào trong thực đơn hàng ngày để hỗ trợ hoạt động cho hệ tiêu hóa, làm giảm gánh nặng cho dạ dày, từ đó những cơn đau dũng giảm xuống.

Rau lá xanh đậm và rong biển

Bệnh đau dạ dày cũng có liên quan đến sự thiếu hụt vitamin B12. Do đó, khi đau dạ dày nên ăn gì để giảm đau thì điều đầu tiên bạn cần nghĩ ngay đến đó là bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B12. Bạn có thể bổ sung loại vitamin này thông qua trứng, thịt, cá, ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là rau có lá màu xanh đậm và rong biển.

Cam thảo

Hiện nay, cây cam thảo là một vị thuốc dân gian được nhiều thầy thuốc Đông y sử dụng trong việc điều trị các bệnh tiêu hóa như viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày. Bởi rễ của loại cây này chứa một hợp chất đặc biệt đó là glycyrrhizic, có tác dụng làm dịu dạ dày và tăng cường khả năng hoạt động cho đường tiêu hóa. Bên cạnh đó giúp chống viêm, chống đái tháo đường, chống oxy hóa, chống khối u, kháng khuẩn và chống virus. Vì thế khi bị đau dạ dày, bạn có thể dùng khoảng 3 gram cam thảo mỗi ngày trong khoảng 4-6 tuần.

Đau dạ dày nên ăn gì khi đói?

Người bệnh bị đau dạ dày thì khi đói hãy ăn các thực phẩm sau đây:

Bột yến mạch

Ăn bột yến mạch là một trong các cách giảm đau dạ dày nhanh nhất tại nhà. Bởi khi được nạp vào cơ thể, bột yến mạch sẽ hình thành lớp bảo vệ xung quanh các niêm mạc dạ dày, ngăn ngừa axit clohydric gây thiệt hại cho thành dạ dày. Hơn nữa, bột yến mạch cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan có lợi trong việc giảm cholesterol trong cơ thể. Chính vì vậy, vào bữa sáng khi bụng rỗng và đang đói bạn có thể ăn cháo yến mạch hoặc bánh làm từ bột yến mạch sẽ rất tốt cho dạ dày, làm giảm các cơn đau hiệu quả.

Khi bụng đói nên ăn bột yến mạch

Nếu không có bột yến mạch, bạn có thể ăn gạo mầm cũng được. Loại thực phẩm này cung cấp cho cơ thể khoảng khoảng 15% nhu cầu vitamin E và 10% nhu cầu axit folic hằng ngày, giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động trơn tru hơn, ổn định axit, không gây đầy hơi, khó tiêu…

Trứng

Trứng là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và đầy đủ dưỡng chất cung cấp năng lượng cho hoạt động của cơ thể như chất béo, đạm, vitamin, chất khoáng… Người đau dạ dày ăn trứng khi đói sẽ thấy cơn đau giảm đi đáng kể. Đồng thời việc ăn uống được cải thiện, khắc phục tình trạng gầy sút do kém ăn. Bên cạnh đó, mỗi buổi sáng bạn có thể uống thêm chút mật ong sẽ có hiệu quả rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày.

Dưa hấu

Dưa hấu là thực phẩm cung cấp một lượng lớn nước và năng lượng cần thiết cho cơ thể. Vì thế rất phù hợp để ăn vào lúc đói. Cụ thể thành phần của dưa hấu 90% là nước, nhưng 10% còn lại chứa đầy chất bổ như vitamin A và C Vitamin B, Đồng, Magiê… Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong dưa hấu giúp chống lại các gốc tự do trên khắp cơ thể, bảo vệ các tế bào, làm giảm các cơn đau khi đói hiệu quả.

>>> Xem thêm:

- 16 bài thuốc chữa đau dạ dày cần lưu lại ngay để áp dụng tại nhà

- 7 cách làm giảm cơn đau dạ dày, không biết thì quá phí

Dưa hấu cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể

Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt lên men

Carbohydrate và những chất dinh dưỡng hữu ích được tìm thấy trong bánh mì rất tốt cho dạ dày. Do đó đây cũng là một thực phẩm bạn nên bổ sung vào bữa sáng hàng ngày của mình.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các bạn biết được đau dạ dày nên ăn gì để giảm đau hiệu quả. Giúp dạ dày hoạt động bình thường, tránh tình trạng phải tiết nhiều axit để tiêu hóa thức ăn và gây nên các cơn đau dữ dội.