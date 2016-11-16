Có hũ dưa bắp cải trong nhà, không lo ung thư, đột quỵ và đau nhức xương khớp

Sống khỏe 16/11/2016 10:32

Dưa bắp cải là món ăn quen thuộc đối với nhiều gia đình, chúng thường được dùng ăn kèm trong bữa ăn. Ngoài là món ăn ngon miệng, dưa bắp cải còn mang đến khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như ngăn ngừa ung thư, cản thiện hệ tiêu hóa, giúp máu lưu thông tốt, chắc xương, chống viêm, giảm cholesterol xấu và cải thiện thị lực của bạn, theo Healthy Life Tricks

Thành phần dinh dưỡng của dưa bắp cải

Dưa bắp cải có chứa một lượng chất xơ cao cũng như mức độ vitamin A, vitamin C, vitamin K và các vitamin B khác nhau. Đây cũng là một nguồn chất sắt, mangan, đồng, natri, magiê và canxi và một lượng protein đáng kể cho bữa ăn của gia đình bạn.

Dưa bắp cải giàu vitamin C

Từ xưa, các thủy thủ luôn mang theo bắp cải đi đến khắp mọi nơi họ đi qua bởi họ biết rằng đây là loại rau giàu vitamin C. Chúng giúp chống lại bệnh về xương khớp và các bệnh gây ra bởi sự thiếu hụt vitamin C.

Khôi phục lợi khuẩn trong đường ruột

Quá trình lên men dưa bắp cải đã tạo ra các probiotics cung cấp lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa. Bạn nên dùng dưa bắp cải sau thời gian điều trị bệnh bằng thuốc kháng sinh, chúng sẽ giúp khôi phục lại lợi khuẩn trong đường ruột của bạn một cách tự nhiên và nhanh chóng.

Ngăn ngừa ung thư

Bạn có biết rằng dưa bắp cải là một những thực phẩm hàng đầu phòng chống ung thư? Điều kì diệu mà bắp cải có được là do 3 hợp chất chứa trong chúng:

-    Flavonoids bảo vệ các động mạch 

-    Glucosinolate kích hoạt các enzym chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể.

-    Isothiocyanate có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Dưa bắp cải rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa. Nó cũng giúp cải thiện sức khỏe tim và não bộ. Một số lợi ích sức khỏe khác của dưa bắp cải phải kể đến như:

-    Giảm nguy cơ xơ cứng động mạch

-    Giảm nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim

-    Giảm thiểu mức độ cholesterol xấu trong cơ thể

Làm thế nào để có 1 hũ dưa cải trong nhà?

Hầu hết các món dưa bắp cải được bày bán ở cửa hàng đều đã qua các bước sơ chế, bảo quản nên các vi khuẩn có lợi cùng đã bị mất đi. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm dưa bắp cải ngay tại nhà, nó vừa rẻ và tốt hơn rất nhiều.

Thành phần:

-    2 muỗng canh muối biển 

-    1 vài bắp cải lớn màu xanh (tùy theo khẩu phần gia đình)

Hướng dẫn:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần phải cắt bỏ phần lõi của bắp cải và rửa sạch chúng. Thái sợi bắp cải vừa ăn rồi cho vào một thau lớn.

Bước 2: Đặt cải bắp và một chút muối vào một thau lớn rồi nhồi đều chúng với nhau để bắp cải mềm dần đi. Sau chừng 10 phút, bắp cải sẽ mềm hẳn và nước bên trong bắp cải sẽ tiết dần ra.    

Lúc này, bạn nên cho bắp cải vào một lọ thủy tinh lớn, dùng thìa gỗ để nén chặt bắp cải xuống bên dưới đáy hũ, càng chặt càng tốt. Nén bắp cải đến lúc nước trong bắp cải tiết đều ra mới đậy nắp hũ. Sau đó, hãy đảm bảo không có bất kì không khí nào được lọt vào bên trong hũ vì chúng sẽ khiến bắp cải bị nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập.

Cuối cùng, che lên hũ một lớp vải mỏng và đặt ở nơi thoáng mát để bắp cải bắt đầ u quá trình lên men. Tùy vào mức độ ăn chua của gia đình bạn mà bạn có thể dùng nó sau 1-2 tuần. Vài ngày, hãy kiểm tra hũ 1 lần, khi đạt độ chua thì có thể lưu trữ trong tủ lạnh dùng dần.

Chúc bạn thành công và sống vui khỏe.

 

Xem thêm: cách làm mứt cà rốt ngon, cách làm mứt cà rốt

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 25 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 35 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 49 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?