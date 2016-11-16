Dưa bắp cải có chứa một lượng chất xơ cao cũng như mức độ vitamin A, vitamin C, vitamin K và các vitamin B khác nhau. Đây cũng là một nguồn chất sắt, mangan, đồng, natri, magiê và canxi và một lượng protein đáng kể cho bữa ăn của gia đình bạn.

Từ xưa, các thủy thủ luôn mang theo bắp cải đi đến khắp mọi nơi họ đi qua bởi họ biết rằng đây là loại rau giàu vitamin C. Chúng giúp chống lại bệnh về xương khớp và các bệnh gây ra bởi sự thiếu hụt vitamin C.

Khôi phục lợi khuẩn trong đường ruột

Quá trình lên men dưa bắp cải đã tạo ra các probiotics cung cấp lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa. Bạn nên dùng dưa bắp cải sau thời gian điều trị bệnh bằng thuốc kháng sinh, chúng sẽ giúp khôi phục lại lợi khuẩn trong đường ruột của bạn một cách tự nhiên và nhanh chóng.

Ngăn ngừa ung thư

Bạn có biết rằng dưa bắp cải là một những thực phẩm hàng đầu phòng chống ung thư? Điều kì diệu mà bắp cải có được là do 3 hợp chất chứa trong chúng:

- Flavonoids bảo vệ các động mạch

- Glucosinolate kích hoạt các enzym chống oxy hóa tự nhiên trong cơ thể.

- Isothiocyanate có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Dưa bắp cải rất giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa. Nó cũng giúp cải thiện sức khỏe tim và não bộ. Một số lợi ích sức khỏe khác của dưa bắp cải phải kể đến như:

- Giảm nguy cơ xơ cứng động mạch

- Giảm nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim

- Giảm thiểu mức độ cholesterol xấu trong cơ thể

Làm thế nào để có 1 hũ dưa cải trong nhà?

Hầu hết các món dưa bắp cải được bày bán ở cửa hàng đều đã qua các bước sơ chế, bảo quản nên các vi khuẩn có lợi cùng đã bị mất đi. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm dưa bắp cải ngay tại nhà, nó vừa rẻ và tốt hơn rất nhiều.

Thành phần:

- 2 muỗng canh muối biển

- 1 vài bắp cải lớn màu xanh (tùy theo khẩu phần gia đình)

Hướng dẫn:

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần phải cắt bỏ phần lõi của bắp cải và rửa sạch chúng. Thái sợi bắp cải vừa ăn rồi cho vào một thau lớn.

Bước 2: Đặt cải bắp và một chút muối vào một thau lớn rồi nhồi đều chúng với nhau để bắp cải mềm dần đi. Sau chừng 10 phút, bắp cải sẽ mềm hẳn và nước bên trong bắp cải sẽ tiết dần ra.

Lúc này, bạn nên cho bắp cải vào một lọ thủy tinh lớn, dùng thìa gỗ để nén chặt bắp cải xuống bên dưới đáy hũ, càng chặt càng tốt. Nén bắp cải đến lúc nước trong bắp cải tiết đều ra mới đậy nắp hũ. Sau đó, hãy đảm bảo không có bất kì không khí nào được lọt vào bên trong hũ vì chúng sẽ khiến bắp cải bị nấm mốc, vi khuẩn xâm nhập.

Cuối cùng, che lên hũ một lớp vải mỏng và đặt ở nơi thoáng mát để bắp cải bắt đầ u quá trình lên men. Tùy vào mức độ ăn chua của gia đình bạn mà bạn có thể dùng nó sau 1-2 tuần. Vài ngày, hãy kiểm tra hũ 1 lần, khi đạt độ chua thì có thể lưu trữ trong tủ lạnh dùng dần.

Chúc bạn thành công và sống vui khỏe.

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