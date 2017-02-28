Chỉ cần một thìa này buổi tối, trị dứt điểm táo bón và cả đời không lo tái phát

Không chỉ khiến bạn khó chịu, táo bón còn có thể khiến bạn rơi vào những trường hợp xấu hổ, chẳng hạn vô tình xì hơi tại cơ quan hay 1 cuộc họp. Ngoài ra, táo bón còn gây đau dạ dày, đầy hơi chướng bụng và các bệnh tiêu hóa vốn có thể rất mệt mỏi và gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày.

Nếu đã từng bị táo bón , chắc bạn đã biết cái cảm giác đau đớn và khó chịu như thế nào rồi đúng không? Có một số nguyên nhân có thể khiến bạn cảm thấy cực kỳ không thoải mái và táo bón là 1 trong số đó.

Táo bón xảy ra khi nhu động ruột của bạn không hoạt động bình thường vì nhiều lí do, chẳng hạn như phân cứng, bệnh tiêu hóa, chế độ ăn uống kém, thiếu vận động, vv.

Khi nhu động ruột gặp khó khăn, nó khiến bạn không thể đại tiện dễ dàng, gây ra táo bón. Dĩ nhiên khi gặp tình trạng này, ai cũng muốn trị dứt điểm căn bệnh và cả đời không phải lo nghĩ về nó nữa. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 công thức đơn giản giúp bạn hết táo bón vĩnh viễn.

Nguyên liệu

4-5 lá cải bó xôi chín

1 thìa dầu ô liu

Công thức trị táo bón này đã được xác nhận hiệu quả thần kỳ của nó khi dùng thường xuyên và đúng liều lượng. Ngoài ra, bạn nên uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày và ăn nhiều rau quả giàu chất xơ để không bị tái phát bệnh.

Tại sao hỗn hợp này có thể trị táo bón nhanh chóng? Cải bó xôi giàu chất xơ lành mạnh có thể làm mềm phân trong ruột và thải ra ngoài dễ dàng, do đó giảm táo bón.

Trong khi đó, dầu ô liu chứa vitamin E có thể bôi trơn ruột và giúp tống phân ra ngoài dễ dàng, do đó trị dứt điểm táo bón.

Phương pháp chuẩn bị

Cho tất cả nguyên liệu nói trên vào 1 cái chén, trộn đều. Uống hỗn hợp này mỗi tối sau khi ăn. Bạn sẽ thấy hiệu quả của nó ngay lập tức. Tuy nhiên, để trị dứt điểm táo bón, bạn nên uống liên tục trong 1 tháng hoặc hơn.

Như đã nói, bạn cần kết hợp nó với một chế độ ăn uống phù hợp và lối sinh hoạt lành mạnh. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).