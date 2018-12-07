Chẳng may bị tiêu chảy, hãy ‘bỏ túi’ ngay những biện pháp đơn giản sau để cải thiện tình trạng này nhanh chóng

Sống khỏe 07/12/2018 17:20

Bạn mệt mỏi vì bị tiêu chảy kéo dài, thậm chí gặp phải tình trạng buồn nôn và ói mửa. Hãy thử áp dụng những biện pháp đơn giản sau để điều trị tiêu chảy ngay tại nhà.

Tiêu chảy là một hiện tượng rối loạn tiêu hóa khiến người bệnh mệt mỏi, buồn nôn, đi tiêu lỏng và nhiều lần. Bệnh thường kéo dài trong một vài ngày và không gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng này có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.

Thay vì sử dụng thuốc, bạn có thể áp dụng những biện pháp cực đơn giản dưới đây, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao:

Những biện pháp điều trị tiêu chảy tại nhà

Bổ sung nước cho cơ thể

Khi bị tiêu chảy, cơ thể sẽ bị mất nước và các chất điện giải cần thiết như kali và natri. Đây đều là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể vì vậy bạn cần phải bổ sung ngay lập tức.

Theo các chuyên gia sức khỏe, bạn cần uống đủ 8 ly nước trong ngày để chống mất nước khi bị tiêu chảy. Bên cạnh đó, bạn có thể bổ sung thêm những thức uống giàu vitamin và khoáng chất khác như nước ép trái cây tươi. Lưu ý, bạn nên uống từng ngụm nhỏ và chia thành nhiều lần trong ngày thay vì uống quá nhiều một lúc.

Chẳng may bị tiêu chảy, hãy ‘bỏ túi’ ngay những biện pháp đơn giản sau để cải thiện tình trạng này nhanh chóng - Ảnh 1
Theo các chuyên gia sức khỏe, bạn cần uống đủ 8 ly nước trong ngày để chống mất nước khi bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Ăn sữa chua

Sữa chua là thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày khi bị tiêu chảy. Hàm lượng dưỡng chất và vi khuẩn có lợi trong sữa chua sẽ giúp tạo ra axit lactic trong ruột, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Ngoài ra, việc ăn sữa chua còn có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất nhiều hơn các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa.

Chẳng may bị tiêu chảy, hãy ‘bỏ túi’ ngay những biện pháp đơn giản sau để cải thiện tình trạng này nhanh chóng - Ảnh 2
Sữa chua là thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày khi bị tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Uống trà hoa cúc

Một trong những biện pháp cầm tiêu chảy tự nhiên và hiệu quả nhất chính là uống trà hoa cúc. Nhờ đặc tính chống co thắt và chứa hàm lượng tannin dồi dào mà thức uống này có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa, giúp tình trạng tiêu chảy thuyên giảm.

Bạn có thể mua trà đóng gói cho vào nước ấm ngâm khoảng 15 phút rồi thưởng thức. Bên cạnh đó, nếu có hoa cúc tươi, bạn có thể cho vào nồi nước đun sôi rồi uống. Mỗi ngày nhâm nhi khoảng ba tách trà hoa cúc sẽ có tác dụng chống tiêu chảy rất tốt.

Chẳng may bị tiêu chảy, hãy ‘bỏ túi’ ngay những biện pháp đơn giản sau để cải thiện tình trạng này nhanh chóng - Ảnh 3
Bạn có thể mua trà đóng gói cho vào nước ấm ngâm khoảng 15 phút rồi thưởng thức - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp tình trạng tiêu chảy trở nên nghiêm trọng hơn như phân xuất hiện chất nhầy, thậm chí là đi ra máu, giảm cân và bị sốt thì nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Những "siêu thực phẩm" bác sĩ khuyên ăn mỗi ngày giúp điều trị béo phì, ung thư và nhiều bệnh khác

Những "siêu thực phẩm" bác sĩ khuyên ăn mỗi ngày giúp điều trị béo phì, ung thư và nhiều bệnh khác

Theo các chuyên gia sức khoẻ, đây đều là các "siêu thực phẩm" nếu dùng hàng ngày sẽ giúp bạn phòng tránh rất nhiều bệnh như ung thư, tim mạch... nên hãy bổ sung vào thực đơn ngay đi nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   biện pháp điều trị tiêu chảy cách trị tiêu chảy trị tiêu chảy

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 34 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?