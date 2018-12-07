Chẳng may bị tiêu chảy, hãy ‘bỏ túi’ ngay những biện pháp đơn giản sau để cải thiện tình trạng này nhanh chóng

Bạn mệt mỏi vì bị tiêu chảy kéo dài, thậm chí gặp phải tình trạng buồn nôn và ói mửa. Hãy thử áp dụng những biện pháp đơn giản sau để điều trị tiêu chảy ngay tại nhà.
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Tiêu chảy là một hiện tượng rối loạn tiêu hóa khiến người bệnh mệt mỏi, buồn nôn, đi tiêu lỏng và nhiều lần. Bệnh thường kéo dài trong một vài ngày và không gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng này có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.
Thay vì sử dụng thuốc, bạn có thể áp dụng những biện pháp cực đơn giản dưới đây, vừa an toàn vừa mang lại hiệu quả cao:
Những biện pháp điều trị tiêu chảy tại nhà
Bổ sung nước cho cơ thể
Khi bị tiêu chảy, cơ thể sẽ bị mất nước và các chất điện giải cần thiết như kali và natri. Đây đều là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể vì vậy bạn cần phải bổ sung ngay lập tức.
Theo các chuyên gia sức khỏe, bạn cần uống đủ 8 ly nước trong ngày để chống mất nước khi bị tiêu chảy. Bên cạnh đó, bạn có thể bổ sung thêm những thức uống giàu vitamin và khoáng chất khác như nước ép trái cây tươi. Lưu ý, bạn nên uống từng ngụm nhỏ và chia thành nhiều lần trong ngày thay vì uống quá nhiều một lúc.
Ăn sữa chua
Sữa chua là thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày khi bị tiêu chảy. Hàm lượng dưỡng chất và vi khuẩn có lợi trong sữa chua sẽ giúp tạo ra axit lactic trong ruột, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.
Ngoài ra, việc ăn sữa chua còn có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất nhiều hơn các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa.
Uống trà hoa cúc
Một trong những biện pháp cầm tiêu chảy tự nhiên và hiệu quả nhất chính là uống trà hoa cúc. Nhờ đặc tính chống co thắt và chứa hàm lượng tannin dồi dào mà thức uống này có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa, giúp tình trạng tiêu chảy thuyên giảm.
Bạn có thể mua trà đóng gói cho vào nước ấm ngâm khoảng 15 phút rồi thưởng thức. Bên cạnh đó, nếu có hoa cúc tươi, bạn có thể cho vào nồi nước đun sôi rồi uống. Mỗi ngày nhâm nhi khoảng ba tách trà hoa cúc sẽ có tác dụng chống tiêu chảy rất tốt.
Trong trường hợp tình trạng tiêu chảy trở nên nghiêm trọng hơn như phân xuất hiện chất nhầy, thậm chí là đi ra máu, giảm cân và bị sốt thì nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.
*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.