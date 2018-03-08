Cảnh báo: Tác hại đáng sợ của việc mặc quần lót gợi cảm chị em nhất định phải biết

Sống khỏe 08/03/2018 11:31

Để không rước lấy những căn bệnh nguy hiểm, các chị em nhất định phải biết những tác hại của việc mặc quần lót gợi cảm.

Ngoài tính thẩm mỹ, quần lót có nhiệm vụ bảo vệ "cô bé" tránh khỏi những cọ xát với trang phục bên ngoài cũng như hạn chế sự tấn công của vi khuẩn vào vùng kín.

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Sử dụng thường xuyên các loại quần lót gợi cảm có thể khiến chị em mắc nhiều bệnh phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều người lại không hề biết, sở thích mặc quần lót gợi cảm chính là nguyên nhân phổ biến gây ra các bệnh phụ khoa nguy hiểm.

Tác hại của việc mặc quần lót gợi cảm 

Quần lót ren

Những loại quần lót ren với nhiều màu sắc, kiểu dáng bắt mắt được nhiều chị em yêu thích. Tuy nhiên, đây là một trong thủ phạm âm thầm gây bệnh phụ khoa cho các chị em phụ nữ.

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Quần lót ren tuy đẹp nhưng lại khiến 'cô bé' không thông thoáng, dễ mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Quần lót ren hay những loại làm bằng vải tổng hợp thường kín khí khiến vùng kín dễ bị ẩm ướt, trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Để tránh mắc phải những căn bệnh vùng kín nguy hiểm như nấm men, nhiễm khuẩn... các chị em nên chọn quần lót vải cotton 100%.

Quần lọt khe

Hiện nay, nhiều chị em thích sử dụng quần lót lọt khe bởi chúng khắc phục được những đường hằn xấu xí lên trang phục bên ngoài. Thế nhưng, theo các chuyên gia, phần dây phía sau quần chính là một chiếc cầu nối, dẫn vi khuẩn từ hậu môn lên âm đạo, từ đó gây nên các loại viêm nhiễm âm đạo hoặc viêm đường tiết niệu.

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Sở thích dùng quần lót lọt khe chính là một trong những thủ phạm gây bệnh ở 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sợi dây này cũng không cố định nên dễ cọ sát vào "cô bé" gây tổn thương và nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến viêm niệu đạo hay cổ tử cung.

Quần lót tối màu

Không ít cô nàng được khuyên nên mặc những chiếc quần lót tối màu để tạo cảm giác sạch sẽ và quyến rũ hơn trong mắt "nửa kia". Điều này có thể phần nào giúp "cuộc vui" của cả hai thêm nồng nhiệt tuy nhiên nó cũng ẩn giấu nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe nữ giới.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, dấu hiệu đầu tiên thường gặp ở nhiều bệnh phụ khoa là khí hư có màu sắc bất thường như màu xanh, xám hoặc nâu. Chính vì điều thế nên khi bạn mặc quần lót tối màu sẽ rất khó phát hiện ra những bất thường này, khiến bệnh nặng hơn trước khi được phát hiện.

Quần lót định hình

Không ít chị em cảm thấy tự ti với vóc dáng của mình nên đã lựa chọn quần lót định hình và mặc chúng hàng ngày. Với thiết kế bó sát để che giấu đi khuyết điểm của cơ thể, chúng sẽ chèn ép lên các mạch máu, cản trở quá trình lưu thông máu đồng thời ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, loại quần này thường không dễ cởi nên nhiều chị em thường xuyên nhịn đi vệ sinh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của thận, dễ dàng gây viêm bàng quang hay niệu đạo.

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Quần lót định hình bó chặt sẽ chèn ép các mạch máu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những tác hại của việc bằng quần lót gợi cảm ở trên, hy vọng các chị em sẽ sớm thay đổi sở thích để đảm bảo sức khỏe.

Là phụ nữ nhất định phải tránh mặc 5 loại quần lót này để không bị ngứa ngáy, viêm nhiễm và hàng loạt bệnh nguy hiểm

Là phụ nữ nhất định phải tránh mặc 5 loại quần lót này để không bị ngứa ngáy, viêm nhiễm và hàng loạt bệnh nguy hiểm

Là món đồ gắn liền với phụ nữ nhất, nếu không lựa chọn đúng loại quần lót phù hợp, bạn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề sức khỏe.

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