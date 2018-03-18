Cách sơ cứu người bị tụt huyết áp an toàn và hiệu quả nhất, bạn sẽ hối hận nếu bỏ qua

Tụt huyết áp là một trong những căn bệnh phổ biến và có nhiều biến chứng nguy hiểm như liệt, bại não thậm chí tử vong. Chính vì thế, để tránh những rủi ro có thể xảy ra bạn nên biết những cách sơ cứu người bị tụt huyết áp dưới đây.

Bệnh huyết áp thường gặp ở nhiều đối tượng và có các biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, khi nhắc đến căn bệnh này nhiều người chỉ nghĩ đến cao huyết áp mà quên đi huyết áp thấp cũng là một "sát thủ" thầm lặng có thể đe dọa tính mạng người bệnh bất cứ lúc nào. Tụt huyết áp có thể để lại nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không kịp thời cứu chữa - Ảnh minh họa: Internet Khi huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg và huyết áp tâm trương dưới 60 mmHg, điều này chứng tỏ bạn đang bị tụt huyết áp. Ngoài ra, khi huyết áp thấp, người bệnh còn có các biểu hiện như choáng váng, buồn nôn, mặt xanh xao, dễ nổi cáu hay thở dốc...

Nếu phát hiện người có những dấu hiệu trên, bạn nên nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong lúc chờ nhân viên y tế đến hãy tiến hành những bước sơ cứu sau để hạn chế các biến chứng có thể xảy ra. Cách sơ cứu người bị tụt huyết áp an toàn và hiệu quả Khi bệnh nhân có những dấu hiệu tụt huyết áp, bạn hãy đưa họ đến nơi thoáng mát hoặc đặt nằm trên giường, đầu hơi ngửa và hai chân nâng cao. Ngoài ra, nếu có dụng cụ, hãy đo huyết áp hiện tại của người bệnh để có phương pháp xử lý thích hợp nhất.

Nhanh chóng cho người bệnh uống 2 ly nước lọc tương đương 480ml. Việc bổ sung nước có ý nghĩa quan trọng nhằm kích thích nhịp tim trong một thời gian ngắn và tăng lưu lượng tuần hoàn, từ đó giúp nâng cao chỉ số huyết áp tạm thời. Bạn cũng có thể cho người tụt huyết áp uống trà gừng, nước sâm, nước nho... cũng có tác dụng như nước lọc. Bên cách đó, theo các nhà khoa học thuộc đại học Harvard (Mỹ), nên cho người tụt huyết áp ăn chocolate bởi trong chúng có chứa nhiều flavon giúp bảo vệ thành mạch máu, giảm nguy cơ gây tai biến hiệu quả. Chocolate rất hiệu quả trong việc điều chỉnh huyết áp và hạn chế biến chứng - Ảnh minh họa: Internet Tiếp theo, bạn nên áp dụng một số phương pháp xoa bóp, bấm huyệt sau đây để làm giảm cảm giác khó chịu cho bệnh nhân. Huyệt thái dương: Đặt 2 ngón tay vào huyệt thái dương (nằm ở cuối mi mắt) rồi bắt đầu day từ nhẹ đến mạnh. Bạn thực hiện động tác này từ 20 - 50 lần sẽ giúp người bệnh cảm thấy đỡ chóng mặt hơn. Bấm huyệt thái dương là một trong những cách giúp người bệnh đỡ mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Xoa bóp trán: Dùng 2 ngón tay vuốt từ giữa trán sang hai bên, dừng lại ở huyệt thái dương. Bạn lặp lại động tác này khoảng 30 lần. Giải pháp phòng tránh tụt huyết áp - Dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, đặc biệt không nên bỏ bữa (nhất là bữa sáng) vì nhịn đói rất dễ gây tụt huyết áp. - Tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hay dưỡng sinh. - Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Thường xuyên uống nước là cách phòng chóng tụt huyết áp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet - Tăng cường ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt bò, trứng, sữa... Biết cách sơ cứu người bị tụt huyết áp ở trên, hy vọng bạn sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình và những người thân xung quanh tốt nhất nhé!

Thường xuyên ăn những thực phẩm này sẽ giúp giảm huyết áp nhanh chóng, cả đời không lo tai biến Tăng huyết áp có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Dưới đây là những thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để giảm huyết áp nhanh chóng.

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