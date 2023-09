Cách hay đọc mã vạch “bóc mẽ” ngay sản phẩm Trung Quốc

UPC – mã sản phẩm chung được xem là một cách hay giúp bạn nhận biết được nguồn gốc của sản phẩm mà bạn có ý định mua.

Đây cũng được xem là cách đơn giản và khoa học nhất hiện nay để chọn mua sản phẩm đảm bảo chất lượng, theo Healthy Food House.

Các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc những năm gần đây đã nhận được khá nhiều lời chỉ trích về chất lượng và nhiều lí do khác. Do đó, nếu bạn biết rõ nguồn gốc của các sản phẩm sẽ an toàn hơn nhiều, tránh được những rủi ro cho sức khỏe cũng như hao tốn tiền bạc.

Cụ thể, 3 chữ số đầu tiên của mã vạch UPS sẽ là kí hiệu cho xuất xứ hàng hóa đến từ các nước khác nhau. Ví dụ, nếu 3 chữ số đầu tiên là 695 hoặc 690 thì rõ ràng hàng hóa, thực phẩm đó có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Dưới đây là một số mã vạch bạn thường gặp:

00, 13: Mỹ, Canada

690, 695: Trung Quốc

30, 37: Pháp

40, 44: CHLB Đức

49: Nhật Bản

50: Vương quốc Anh

57: Đan Mạch

64: Phần Lan

76: Thụy Sĩ và Lienchtenstein

471: Đài Loan

480: Philippines

628: Ả-Arabien

629: United Arab Emirates

740, 745: Trung Mỹ

Khi bắt đầu chọn mua các sản phẩm kể cả mỹ phẩm, đồ điện tử và nhất là thực phẩm, hãy cẩn thận đọc mã vạch để đảm bảo bạn không mua phải đồ kém chất lượng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp các nước nhập khẩu trái cây Trung Quốc về và tự làm mã vạch mới. Do đó, bạn cũng nên kiểm tra công ty xuất nhập khẩu uy tín để đảm bảo hơn về chất lượng.

Hãy tự kiểm soát sức khỏe của mình bằng cách lựa chọn sản phẩm uy tín, tránh các chất nguy hiểm đến từ hàng trôi nổi trên thị trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-hay-doc-ma-vach-boc-me-ngay-san-pham-trung-quoc-135054.html