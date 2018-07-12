Cách giảm béo bụng bằng muối đơn giản, hiệu quả tại nhà

Vòng bụng lớn, đầy mỡ, rất mất thẩm mỹ thường khiến “khổ chủ” không thể diện được những bộ cánh khoe vóc dáng, có tâm lý thiếu tự tin, e ngại và khó chịu về thân hình của mình. Do tính chất công việc, chế độ ăn uống, vận động nên hiện nay có rất nhiều người bị béo bụng.

Kết quả mới đây nhất của Viện dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam cho thấy, số người bị béo phì, nhất là béo bụng đang có xu hướng tăng lên rất nhanh.

Hẳn mọi người đều mong muốn giảm béo . Tuy nhiên, để giảm mỡ bụng hiệu quả hoàn toàn không hề dễ. Bạn phải dành rất nhiều thời gian tại các phòng tập thể dục hay thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt,luôn thấy khó chịu, và thèm ăn. Hoặc phải dùng đến các loại thuốc giảm béo rất có hại cho cơ thể.

Béo bụng là tình trạng thường xảy ra nhất với những người ít vận động như nhân viên văn phòng

1. Vì sao muối giúp giảm béo bụng?

Muối nóng giúp sinh nhiệt, giữ nhiệt nên giúp đánh tan mỡ thừa hiệu quả

Theo Đông y, muối nóng giúp sinh nhiệt, giữ nhiệt nên giúp đánh tan mỡ thừa hiệu quả.Bên cạnh đó, muối tẩy tế bào chết nên giúp lỗ chân lông thông thoáng và tạo điều kiện để các dưỡng chất làm tan mỡ thẩm thấu qua da. Đồng thời, muối còn có hiệu quả loại bỏ tình trạng da bị chùng, chảy xệ và giúp da vùng bụng săn chắc hơn.

Dùng muối còn là cách giúp cơ bụng mềm, ấm và ngăn ngừa các bệnh về phụ khoa, táo bón…

Giảm béo bụng bằng muối là giải pháp rất hiệu quả mà không phải ai cũng biết

Muối khoáng có công dụng giải phóng các gốc tự do, thanh lọc và chống lão hóa cho cơ thể và làm se khít lỗ chân long rất hiệu quả. Với những lợi ích kể trên, dùng muối là cách để giảm béo khá phổ biến, thậm chí được xem là một bước trị liệu quan trọng của các phương pháp giảm béo hiện đại.

2. Cách giảm béo bụng bằng muối

Cách 1. Cách giảm béo bụng bằng muối nóng

Chườm muối nóng là cách đơn giản nhất và dễ làm nhất

Bạn chỉ cần dùng một lượng muối nóng vừa đủ cho vào khăn bông hoặc túi vải bọc lại.

Chườm muối quanh vùng bụng. Kết hợp massage để tăng hiệu quả cao hơn.

Muối nóng có tác dụng phân giải các gốc tự do và có nhiệt độ cao nên giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và an toàn.

Kiên trì thực hiện sẽ giúp vòng bụng của bạn trở nên săn chắc, gọn gàng.

2. Massage bụng bằng muối hột

Giảm mỡ bằng cách massage bụng bằng muối hột

Cách thực hiện:

Pha muối hột và ít nước nóng thành hỗn hợp dạng sệt.

Sau đó, đắp hỗn hợp này lên bụng kết hợp xoa bóp, massge vùng bụng.

Tác dụng:

Cách này giúp cơ thể đào thải, loại bỏ độc tố và lượng nước dư thừa trong cơ thể.

Đồng thời giúp bổ sung muối và chất khoáng giúp da trở nên mịn màng. Đây cũng là cách giảm béo hiệu quả.

3. Chườm muối rang với gừng

Dùng gừng là cách hạn chế tích lũy mỡ thừa nên có công hiệu giảm mỡ bụng rất tốt

Theo Đông y gừng là một vị thuốc rất tốt. Không chỉ là một loại gia vị được dùng nhiều trong các bữa ăn hàng ngày, gừng có tính ấm, nóng và có chứa chất làm thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Gừng và muối đều có độ nóng rất cao. Do đó, khi chườm muối rang với gừng quanh bụng sẽ có khả năng làm tiêu mỡ dưới da, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

Chườm muối rang với gừng quanh bụng có hiệu quả cao

Cách thực hiện:

Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: : 1 kg muối sạch, 1kg gừng tươi, 1 chiếc khăn bông hoặc túi vải.

Rửa sạch gừng tươi rồi đem nghiền nhỏ và trộn với muối theo tỉ lệ 1:1

Rửa sạch gừng tươi rồi đem nghiền nhỏ

Rang hỗn hợp gừng với muối

Cho hỗn hợp muối rang với gừng nóng vào túi vải hoặc khăn bông dày.

Chườm quanh bụng thật nhẹ nhàng kết hợp massage bụng, trong khoảng 10 -15 phút.

Kiên trì thực hiện thường xuyên 3 – 4 lần/ tuần sẽ thấy hiệu quả giảm béo bụng.

Công dụng:

Chườm muối rang gừng quanh bụng giúp giảm béo bụng hiệu quả và tăng cường tuần hoàn máu, giúp các mạch máu hoạt động liên tục nên vòng bụng sẽ thon gọn hơn.

Lưu ý:

– Chọn muối sạch không có tạp chất

Muối sạch

– Thay muối mới sau khoảng 2, 3 lần, sau đó để đạt hiệu quả cao hơn.

– Khi chườm nóng, bạn nên dùng khăn hoặc túi vải dày để tránh bị rát bụng.

– Tránh những vết thường hở.

– Kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện thể dục mỗi ngày.

4. Giảm béo bụng bằng muối và ngải cứu

Dùng muối và ngải cứu giúp giảm béo bụng

Cách thực hiện:

Rửa sạch 1 nắm ngải cứu, phơi ráo nước.

Cho lá ngải cứu lên chảo rang cho tới khi lá chuyển sang màu thẫm.

Cho 0,5 kg muối hạt vào rang chung với lá ngải cứu trong khoảng 10 phút.

Cho hỗn hợp này vào một chiếc khăn dày và gói lại.

Chườm nhẹ khăn này lên vùng bụng để hơi nóng từ muối rang tỏa ra giúp làm tan mỡ bụng.

Kiên trì thực hiện 2 - 3 lần/tuần để cảm nhận hiệu quả tốt nhất.

Tác dụng: Giúp giảm mỡ bụng hiệu quả và tăng lưu thông tuần hoàn máu, rất tốt cho cơ thể.

Hiện nay, cách giảm béo bụng bằng muối được nhiều người tin dùng và áp dụng hiệu quả. Hãy kiên trì áp dụng phương pháp này nhé. Không lâu thôi, bạn sẽ lấy lại vòng bụng thon gọn như ý mà không bị tác dụng phụ nào.

Chúc bạn thành công nhé!