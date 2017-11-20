Cách chữa bong gân nhanh nhất đảm bảo hiệu quả sau 1 ngày

Bong gân là tình trạng tổn thương ở giữa các khớp xương gây nên tình trạng đau nhức, sưng tấy và bầm tím. Nó xảy ra khi vị trí đó chịu tác động mạnh hay vận động kéo giãn quá nhiều. Tùy từng mức độ mà bong gân dễ dàng điều trị tại nhà cũng như cần đến bệnh viện thăm khám.

Bị bong gân không những khiến bạn cảm thấy đau đớn mà còn để lại những di chứng về sau nếu như không biết điều trị đúng phương pháp. Để giảm thiểu nỗi lo lắng của bạn, chúng ta hãy tìm hiểu những cách chữa bong gân tại nhà mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà nhé. Chỉ cần sử dụng gợi ý này đảm bảo tình trạng bong gân sẽ thuyên giảm đáng kể và trở lại như bình thường.

Những ai chơi các môn thể thao hay công việc phải vận động nhiều như mang, bốc vác nặng. Va chạm mạnh và căng cơ quá mức sẽ khiến cho dây chằng bị ảnh hưởng và gây nên hiện trạng bong gân chân hay tay.

Chúng ta cần hiểu rằng, bong gân là tình trạng tác động lên dây chằng nối giữa các khớp xương lại với nhau. Nếu dây chằng này bị tổn thương thì sẽ dễ dân đến bị bong gân, trật khớp xương.

Bong gân ở mức độ nhẹ thì đơn giản là dây chằng bị kéo giãn quá mức nên sẽ cho bạn cảm giác đau đớn và hơi sưng. Còn ở mức độ nặng hơn thì dây chằng bị đứt gãy một phần hay hoàn toàn gây đau đớn, sưng tấy, bầm tím ở mức độ nặng hơn. Lúc này bạn cần đến thăm khám bác sĩ để có phương pháp điều trị tốt hơn.

Nếu tình trạng bong gân chân và tay của bạn ở mức độ nhẹ hơn thì có thể tự điều trị tại nhà với các cách điều trị bong gân nhanh nhất như dưới đây.

Cách chữa bong gân tại nhà hiệu quả nhanh nhất

Như đã chia sẻ ở trên, nếu như tình trạng bong gân bạn đang mắc phải ở mức độ nhẹ thì hãy thử áp dụng các bước dưới đây để điều trị. Còn nếu bị nặng hơn thì cũng dùng công thức này hỗ trợ quá trình chữa bong gân diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Trị bong gân bằng chườm đá lạnh

Chườm đá lạnh là biện pháp cho tác dụng nhanh chóng và hiệu quả tức thì. Nếu như bạn vừa mới bị bong gân, trật khớp thì hãy chườm đá lạnh lên vị trí bị sưng đau do bong gân. Giữ như vậy khoảng 10 – 15 phút để giảm đau và tiêu sưng tại chỗ nhé.

Không được vận động mạnh chữa bong gân

Bạn đừng cố tình vận động mạnh khi đang bị bong gân, vì nếu làm vậy sẽ khiến vết bong gân bị ảnh hưởng nhiều hơn, gây đau và sưng tấy lâu hơn. Do vậy. Bạn nên hạn chế vận động, cố định vết thương lại để đảm bảo được chăm sóc tốt nhất.

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Xoa bóp trị bong gân nhanh

Nhiều người nói rằng xoa bóp mang lại tác dụng ngược, vì nó tác động vào khớp xương khiến nó trật, không những không giảm đau, tiêu sưng mà còn khiến tình trạng bong gân thêm tồi tệ. Đó là vì bạn xoa bóp không đúng cách, việc xoa bóp đúng sẽ giúp nắn các khớp xương về lại vị trí ban đầu cũng như giảm đau và giảm sưng phù hiệu quả. Tuy nhiên, khi bạn áp dụng cách xoa bóp này thì hãy tham khảo chuyên gia để thực hiện sao cho đúng nhất nhé.

Đắp thuốc chữa bong gân

Đây là biện pháp dân gian mà người xưa đã sử dụng nhằm điều trị bong gân sao cho hiệu quả nhất. Có khá nhiều bài thuốc mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là gợi ý để bạn tham khảo.

Đầu tiên, bạn hãy lấy cây cam thảo đem ngâm trong nước, có thể đun riu riu lửa để dưỡng chất trong cam thảo tiết ra ngoài. Ngâm qua đem rồi lấy nước này thoa lên vùng da bị sưng.

Tinh dầu của cây đinh hương rất tốt cho việc điều trị bong gân hiệu quả nhanh chóng. Chỉ cần bạn thoa trực tiếp dầu này lên vị trí bị bong gân và giữ qua đêm là được.

Lá náng là loại thảo dược mà trong đông y người ta hay sử dụng để trị bong gân. Bạn hãy kết hợp lá náng với trái đu đủ non và vỏ cây gạo với tỷ lê như nhau. Sau đó đem giã nát rồi đắp trực tiếp hỗn hợp này lên vùng bị sưng tấy. Cố định thuốc đắp lại bằng khăn mỏng, giữ trong khoảng 2 – 3 tiếng thì gỡ ra rửa sạch với nước ấm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lá chìa vôi, lá đau xương, lá huyết dụ và áp dụng tương tự như dùng lá náng. Đảm bảo sau vài lần điều trị là có kết quả.

Trên đây là các gợi ý giúp cách chữa bong gân tại nhà và hiệu quả nhất. Bạn hãy thử thực hiện theo bước này để sớm trả lại trạng thái ban đầu của cơ thể nhé.