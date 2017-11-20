Cách chữa bong gân nhanh nhất đảm bảo hiệu quả sau 1 ngày

Sống khỏe 20/11/2017 08:27

Giảm ngay cơn đau và sưng tấy hiệu quả khi dùng những cách chữa bong gân tại nhà dưới đây. Chắc chắn hiệu quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Bị bong gân không những khiến bạn cảm thấy đau đớn mà còn để lại những di chứng về sau nếu như không biết điều trị đúng phương pháp. Để giảm thiểu nỗi lo lắng của bạn, chúng ta hãy tìm hiểu những cách chữa bong gân tại nhà mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà nhé. Chỉ cần sử dụng gợi ý này đảm bảo tình trạng bong gân sẽ thuyên giảm đáng kể và trở lại như bình thường.

Nhận biết tình trạng bong gân để điều trị đúng cách

Bong gân là tình trạng tổn thương ở giữa các khớp xương gây nên tình trạng đau nhức, sưng tấy và bầm tím. Nó xảy ra khi vị trí đó chịu tác động mạnh hay vận động kéo giãn quá nhiều. Tùy từng mức độ mà bong gân dễ dàng điều trị tại nhà cũng như cần đến bệnh viện thăm khám.

Chúng ta cần hiểu rằng, bong gân là tình trạng tác động lên dây chằng nối giữa các khớp xương lại với nhau. Nếu dây chằng này bị tổn thương thì sẽ dễ dân đến bị bong gân, trật khớp xương.

Những ai chơi các môn thể thao hay công việc phải vận động nhiều như mang, bốc vác nặng. Va chạm mạnh và căng cơ quá mức sẽ khiến cho dây chằng bị ảnh hưởng và gây nên hiện trạng bong gân chân hay tay.

Tùy vào mức độ nhẹ hay nặng có cách chữa bong gân nhanh và hiệu quả
Tùy vào mức độ nhẹ hay nặng có cách chữa bong gân nhanh và hiệu quả (Ảnh: Internet)

Bong gân ở mức độ nhẹ thì đơn giản là dây chằng bị kéo giãn quá mức nên sẽ cho bạn cảm giác đau đớn và hơi sưng. Còn ở mức độ nặng hơn thì dây chằng bị đứt gãy một phần hay hoàn toàn gây đau đớn, sưng tấy, bầm tím ở mức độ nặng hơn. Lúc này bạn cần đến thăm khám bác sĩ để có phương pháp điều trị tốt hơn.

Nếu tình trạng bong gân chân và tay của bạn ở mức độ nhẹ hơn thì có thể tự điều trị tại nhà với các cách điều trị bong gân nhanh nhất như dưới đây.

Cách chữa bong gân tại nhà hiệu quả nhanh nhất

Như đã chia sẻ ở trên, nếu như tình trạng bong gân bạn đang mắc phải ở mức độ nhẹ thì hãy thử áp dụng các bước dưới đây để điều trị. Còn nếu bị nặng hơn thì cũng dùng công thức này hỗ trợ quá trình chữa bong gân diễn ra hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Trị bong gân bằng chườm đá lạnh

Chườm đá lạnh là biện pháp cho tác dụng nhanh chóng và hiệu quả tức thì. Nếu như bạn vừa mới bị bong gân, trật khớp thì hãy chườm đá lạnh lên vị trí bị sưng đau do bong gân. Giữ như vậy khoảng 10 – 15 phút để giảm đau và tiêu sưng tại chỗ nhé.

Không được vận động mạnh chữa bong gân

Bạn đừng cố tình vận động mạnh khi đang bị bong gân, vì nếu làm vậy sẽ khiến vết bong gân bị ảnh hưởng nhiều hơn, gây đau và sưng tấy lâu hơn. Do vậy. Bạn nên hạn chế vận động, cố định vết thương lại để đảm bảo được chăm sóc tốt nhất.

Xem thêm: Cách chữa bong gân cổ tay từ những biện pháp đơn giản nhất

Xoa bóp trị bong gân nhanh

Chữa bong gân hiệu quả nhanh khi xoa bóp, chườm đá và cố định vết thương
Chữa bong gân hiệu quả nhanh khi xoa bóp, chườm đá và cố định vết thương (Ảnh: Internet)

Nhiều người nói rằng xoa bóp mang lại tác dụng ngược, vì nó tác động vào khớp xương khiến nó trật, không những không giảm đau, tiêu sưng mà còn khiến tình trạng bong gân thêm tồi tệ. Đó là vì bạn xoa bóp không đúng cách, việc xoa bóp đúng sẽ giúp nắn các khớp xương về lại vị trí ban đầu cũng như giảm đau và giảm sưng phù hiệu quả. Tuy nhiên, khi bạn áp dụng cách xoa bóp này thì hãy tham khảo chuyên gia để thực hiện sao cho đúng nhất nhé.

Đắp thuốc chữa bong gân

Đây là biện pháp dân gian mà người xưa đã sử dụng nhằm điều trị bong gân sao cho hiệu quả nhất. Có khá nhiều bài thuốc mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây là gợi ý để bạn tham khảo.

Đầu tiên, bạn hãy lấy cây cam thảo đem ngâm trong nước, có thể đun riu riu lửa để dưỡng chất trong cam thảo tiết ra ngoài.  Ngâm qua đem rồi lấy nước này thoa lên vùng da bị sưng.

Tinh dầu của cây đinh hương rất tốt cho việc điều trị bong gân hiệu quả nhanh chóng. Chỉ cần bạn thoa trực tiếp dầu này lên vị trí bị bong gân và giữ qua đêm là được.

Chữa bong gân hiệu quả nhanh nhất khi đắp thuốc thảo dược
Chữa bong gân hiệu quả nhanh nhất khi đắp thảo dược (Ảnh: Internet)

Lá náng là loại thảo dược mà trong đông y người ta hay sử dụng để trị bong gân. Bạn hãy kết hợp lá náng với trái đu đủ non và vỏ cây gạo với tỷ lê như nhau. Sau đó đem giã nát rồi đắp trực tiếp hỗn hợp này lên vùng bị sưng tấy. Cố định thuốc đắp lại bằng khăn mỏng, giữ trong khoảng 2 – 3 tiếng thì gỡ ra rửa sạch với nước ấm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lá chìa vôi, lá đau xương, lá huyết dụ và áp dụng tương tự như dùng lá náng. Đảm bảo sau vài lần điều trị là có kết quả.

Trên đây là các gợi ý giúp cách chữa bong gân tại nhà và hiệu quả nhất. Bạn hãy thử thực hiện theo bước này để sớm trả lại trạng thái ban đầu của cơ thể nhé.

Tại sao chúng ta không nên tái sử dụng chai nước bằng nhựa?

Tại sao chúng ta không nên tái sử dụng chai nước bằng nhựa?

Mặc dù chưa có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào giữa hạt vi nhựa và các bệnh nghiêm trọng, nhưng các nhà nghiên cứu ngày càng lo ngại về tác động lâu dài của chúng đối với cơ thể chúng ta.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa bong gân chân chữa bong gân tay cách chữa bông gân hiệu quả

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?