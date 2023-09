Bài thuốc chữa đau dạ dày cực hiệu quả từ thịt heo và lòng heo

Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng sau khi ăn (đau dạ dày) , nếu không điều trị dứt điểm, các cơn đau sẽ xảy ra khá thường xuyên, dẫn đến giảm cân và làm cho cơ thể bị suy yếu đồng thời bạn sẽ sợ hãi trước nhiều loại thức ăn khác nhau. Đau dạ dày thường đi kèm với đau bụng liên tục và có xu hướng lan rộng đến vai, ngực và cổ thậm chí toàn thân. Đây là vấn đề rất nhiều người gặp phải. Theo y học cổ truyền, bệnh viêm loét dạ dày tá tràng thuộc phạm vi chứng vị quản thống. Do tình chí bị kích thích dẫn đến can khí uất kết mất khả năng sơ tiết, làm rối loạn khí cơ thăng thanh giáng trọc của tỳ vị mà gây ra các triệu chứng đau vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua…

Đau dạ dày là bệnh lý về đường tiêu hóa, có thể điều trị bằng cách dùng lòng lợn và thịt lợn, chế biến theo cách đặc biệt. Để điều trị, bệnh nhân cần kiên trì và không nản chí.

Bài thuốc từ thịt lợn và lòng lợn

Bài 1: Thịt nạc 100g, nấm rơm 100g, gia vị vừa đủ. Nấm tươi rửa sạch, thịt nạc rửa sạch thái miếng. Sau đó cho vào nồi đun với lượng nước vừa đủ. Khi thịt chín, nêm gia vị cho vừa miệng rồi ăn ngay.

Bài 2: Đậu tương 100g, dạ dày lợn 1 bộ, rửa sạch, thêm nước vừa đủ, đun nhừ chia bữa ăn. Dùng cho người viêm dạ dày mạn tính, sức khỏe kém.

Bài 3: Ruột non lợn : Ruột non, lòng non có vị đắng, tính bình, có tác dụng bổ tâm, thanh nhiệt, hoà tạng; trị viêm dạ dày, di tinh, viêm âm hộ.

Dùng ruột non lợn (1 bộ), gừng tươi (5 lát), hồ tiêu (10 hạt); rửa ruột với dấm, bỏ hạt tiêu, gừng vào, hấp cách thuỷ, chia ăn 2 lần trong ngày sẽ chữa chứng đau dạ dày kéo dài.