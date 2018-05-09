5 cách để giữ gìn răng chắc khỏe dài lâu không phải ai cũng biết

Nếu bạn chưa thực sự nắm rõ các phương pháp vệ sinh răng miệng cũng như cách giữ gìn, làm cho răng bị lung lay cũng trở nên chắc khỏe thì nhất định phải tham khảo 5 bí quyết dưới đây:

Chăm sóc răng miệng thường xuyên là một cách dễ nhất giúp giữ gìn hàm răng chắc khỏe và nụ cười tỏa sáng. Một hàm răng khỏe giúp bạn tự tin hơn trong công việc và cuộc sống. Bảo vệ răng miệng đúng cách không chỉ giúp răng lợi chắc khỏe hơn mà còn là một cách để bạn duy trì cơ thể khỏe mạnh nhờ việc ăn nhai tốt.

Giữ thói quen chải răng 2 lần mỗi ngày

Đây tưởng chừng là điều mà ai cũng biết nên đôi khi chúng ta thường chải răng khá đại khái để chải đủ số lượng 2 lần mỗi ngày mà không chú trọng chất lượng của việc chải răng. Giữ cho răng miệng sạch sẽ có thể ngăn ngừa các bệnh về nướu và các nguy cơ gây sâu răng, hỏng răng.

Các nha sĩ luôn khuyến cáo nên đánh răng 2 lần mỗi ngày bằng bàn chải đánh răng mềm để bảo vệ sức khỏe răng miệng. Ngoài ra, bạn cũng nên nhớ thay bàn chải đánh răng 3-4 tháng 1 lần khi cảm thấy những sợi lông trên bàn chải bắt đầu có dấu hiệu sờn.

Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ bởi mỗi lần đánh răng, bạn nên dành khoảng 2 phút chải sạch toàn bộ kẽ răng. Sau khi ăn, uống, nên nhớ phải súc miệng ngay với nước lọc hoặc nước muối để tránh thức ăn tạo thành các mảng bám gây sâu răng.

Chải răng đúng cách duy trì một hàm răng chắc khỏe - Ảnh: Internet

Chọn đúng kem đánh răng

Ngày nay, có quá nhiều lựa chọn cho bạn về các loại kem đánh răng bán sẵn trên thị trường. Tuy nhiên, hãy lưu ý một chút về đặc điểm răng miệng của mình để tìm loại kem đánh răng phù hợp, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và bảo vệ răng tốt hơn.

Ví dụ, nếu bạn có một hàm răng nhạy cảm dễ đau buốt, hãy chọn loại kem đánh răng chiết xuất dịu nhẹ và ít có hương liệu thay vì các loại kem đánh răng tẩy trắng răng thông thường.

Luôn mang theo chỉ nha khoa

Thay vì dùng tăm xỉa răng sẽ gây hở chân răng, bạn nên dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng sau khi ăn. Điều này có thể bất tiện nhưng bạn nên làm quen với chỉ nha khoa nếu không muốn sở hữu một hàm răng thưa thường xuyên bị mắc thức ăn.

Chỉ nha khoa là người bạn đồng hành chăm sóc sức khỏe răng miệng - Ảnh: Internet

Tránh xa đường – thủ phạm gây sâu răng

Ở mọi lứa tuổi thì một chế độ ăn uống lành mạnh là tránh xa đường để giữ răng miệng cũng như cơ thể luôn khỏe mạnh. Những loại thức ăn chứa đường như kẹo, bánh, trà sữa, nước ngọt,... là thủ phạm hàng đầu gây sâu răng. Do đó, nếu bạn có sử dụng những thực phẩm chứa nhiều đường, tốt nhất là bạn nên súc miệng bằng nước súc miệng sau khi ăn để ngăn ngừa các loại vi khuẩn làm mòn men răng, gây sâu răng.

Tới nha sĩ kiểm tra răng miệng định kỳ

Cũng như khám sức khỏe tổng quát, bạn nên khám sức khỏe răng miệng định kỳ từ 3-6 tháng 1 lần chứ không nên đợi đến khi gặp phải những triệu chứng bất thường mới tới gặp nha sĩ. Khám răng miệng thường xuyên giúp bạn phát hiện sớm những bệnh liên quan đến nướu, sâu răng.

Ăn nhai tốt giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt, cơ thể hấp thu được chất dinh dưỡng dễ dàng hơn mà không làm hại dạ dày. Do đó, đừng bỏ qua các lời khuyên chăm sóc răng miệng đúng cách để giữ gìn răng chắc khỏe.