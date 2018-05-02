Sở hữu nụ cười tỏa nắng với cách làm trắng răng cực đơn giản tại nhà

Làm đẹp cùng chuyên gia 02/05/2018 09:10

Không phải chi tiền cho các dịch vụ tẩy trắng răng tốn kém vì với cách làm trắng răng tại nhà cực dễ dưới đây, ai cũng có thể sở hữu hàm răng trắng bóng “vạn người mê”.

Cái răng cái tóc là góc con người, bên cạnh mái tóc mượt mà thì hàm răng trắng đẹp cũng góp một phần không hề nhỏ tạo nên sự cuốn hút cho phái đẹp. Tuy nhiên, theo thời gian và thói quen ăn uống mà răng ngày càng xỉn màu và không còn trắng bóng như thuở ban đầu nữa.

Nhiều chị em thường tìm đến các nha khoa thẩm mỹ để trải nghiệm các dịch vụ tẩy trắng răng cấp tốc, nhưng giá thành của các dịch vụ này không hề rẻ và có thể gây đau buốt cho răng, khiến răng trở nên nhạy cảm hơn với các loại thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu muốn có một nụ cười tỏa nắng, bạn nên tham khảo cách làm trắng răng tại nhà dưới đây, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Sở hữu nụ cười tỏa nắng với cách làm trắng răng cực đơn giản tại nhà - Ảnh 1

Răng ố vàng khiến nụ cười mất đi vẻ cuốn hút - Ảnh: Internet

Nguyên nhân gây vàng răng

Một trong những lý do khiến răng bạn mất đi vẻ trắng đẹp là bởi thói quen chăm sóc răng miệng của chính bạn. Nếu không duy trì thói quen đánh răng đều đặn 2 lần mỗi ngày, thường xuyên dùng chỉ nha khoa và súc miệng sau khi ăn thì răng rất dễ xuất hiện những mảng bám gây ố vàng.

Ngoài ra, các yếu tố khác như hút thuốc, uống trà, cà phê, ăn thực phẩm sậm màu, tuổi tác hay yếu tố di truyền cũng đều là những nguyên nhân khiến cho men răng đổi màu theo thời gian. Cách làm trắng răng nhanh nhất mà vẫn đảm bảo hiệu quả kéo dài, bạn cần phải cung cấp dưỡng chất cho răng khỏe mạnh. Một hàm răng chắc khỏe sẽ ngăn cản được những tác động gây ố vàng từ bên ngoài và duy trì được độ bóng tự nhiên.

Sở hữu nụ cười tỏa nắng với cách làm trắng răng cực đơn giản tại nhà - Ảnh 2

Nhiều nguyên nhân gây ố vàng răng xuất phát từ các thói quen hàng ngày - Ảnh: Internet

Cách làm trắng răng bị vàng tại nhà

Sử dụng các thành phần từ thiên nhiên có thể làm trắng răng bị ố vàng một cách nhanh chóng mà không gây tổn thương cho răng và nướu. Dưới đây là cách làm trắng răng với baking soda rất đơn giản bạn có thể thực hiện hàng ngày để có được một hàm răng trắng bóng sau 1 tuần.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- Baking soda

- Chanh tươi

- Dầu dừa

- Bàn chải đánh răng lông mềm

Sở hữu nụ cười tỏa nắng với cách làm trắng răng cực đơn giản tại nhà - Ảnh 3

Baking soda có công dụng làm trắng răng hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Pha ¼ thìa cà phê bột baking soda với khoảng 5 giọt nước cốt chanh và 1-2 giọt dầu dừa nguyên chất

- Trộn đều đến khi hỗn hợp sánh mịn lại, nếu loãng quá bạn có thể thêm vào đó một chút bột baking soda nữa

- Dùng bàn chải chấm vào hỗn hợp kem tẩy trắng răng và chải răng trong khoảng 2-3 phút

- Để thêm khoảng 2 phút cho hỗn hợp có thời gian làm sạch răng, sau đó chải nhẹ răng lần nữa rồi súc miệng với nước ấm

Hỗn hợp tẩy trắng răng này có thể thay thế kem đánh răng mà bạn vẫn sử dụng hàng ngày. Các tinh thể và axit có trong baking soda có khả năng làm sáng màu răng của bạn và tạo thành một lớp màng cực mỏng bảo vệ men răng tối đa.

Chanh tươi giúp diệt các loại vi khuẩn gây hôi miệng còn dầu dừa sẽ đảm nhiệm vai trò tẩy sạch vi khuẩn và mảng bám một cách nhẹ nhàng, giúp răng sáng bóng tự nhiên. Hãy sử dụng phương pháp tẩy trắng răng này hàng ngày để thấy rõ kết quả sau 7 ngày bạn nhé!

2 cách làm trắng răng cực nhanh, rẻ mà hiệu quả có ngay trong nhà nhưng không phải ai cũng biết cách

2 cách làm trắng răng cực nhanh, rẻ mà hiệu quả có ngay trong nhà nhưng không phải ai cũng biết cách

Duy trì đều đặn các cách này, chúng ta có thể có được hàm răng trắng sáng mà chẳng cần tốn kém quá nhiều tiền.

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