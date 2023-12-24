4 kiểu gắn bó về cảm xúc trong các mối quan hệ, bạn thuộc kiểu nào?

Các kiểu gắn bó trong các mối quan hệ là hình mẫu về cách chúng ta kết nối, gắn kết và tương tác với đối phương.

Lý thuyết gắn bó được phát triển bởi bác sĩ tâm thần người Anh John Bowlby và nhà tâm lý học người Mỹ Mary Ainsworth. Theo nghiên cứu của họ, mối quan hệ của chúng ta với những người chăm sóc chính trong thời thơ ấu (là cha mẹ), là mối quan hệ đầu tiên trong đời, có tác động rất lớn đến cách chúng ta gắn kết với bạn đời của mình khi trưởng thành. Nhà tâm lý học Mary Ainsworth và những người khác đã xác định các kiểu gắn bó khác nhau dựa trên quan sát ở trẻ em và sau đó được các nhà nghiên cứu bao gồm Cindy Hazan và Phillip Shaver áp dụng cho người lớn. Dưới đây là 4 kiểu gắn bó chính thường thấy ở hầu hết người lớn. Bạn thuộc kiểu nào? Xác định kiểu gắn bó của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và mối quan hệ của bạn với đối tác.

1. An toàn Ảnh minh họa: Internet Những người có kiểu gắn bó an toàn cảm thấy thoải mái với sự thân mật và độc lập trong mối quan hệ của họ. Họ có thể phụ thuộc vào người khác và cho phép người khác phụ thuộc vào họ. Họ tìm kiếm sự gần gũi về mặt tình cảm với đối phương, tin tưởng họ và cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ của mình.

2. Lo âu Ảnh minh họa: Internet Những người có kiểu gắn bó bận tâm lo lắng tìm kiếm mức độ thân mật, chấp thuận và phản hồi cao từ đối tác của họ. Họ thường lo lắng về việc ở một mình, bị bạn đời bỏ rơi hoặc không được yêu thương. Họ có thể quá phụ thuộc vào đối phương và quá nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào trong tâm trạng của đối phương và mối quan hệ nói chung. 3. Né tránh Ảnh minh họa: Internet Những người có phong cách gắn bó né tránh có xu hướng xa cách về mặt cảm xúc với đối phương và ưu tiên sự độc lập của họ trong mối quan hệ. Họ sợ sự thân mật và phụ thuộc trong các mối quan hệ. Những người có thái độ né tránh thường tránh né sự gần gũi về mặt cảm xúc với đối phương và họ có thể không thoải mái với cách thể hiện cảm xúc của đối phương. 4. Lo âu - Né tránh Ảnh minh họa: Internet Những người có kiểu gắn bó né tránh sợ hãi có những cảm xúc lẫn lộn về các mối quan hệ. Họ mong muốn và sợ hãi sự gần gũi với đối phương của mình trong một mối quan hệ. Họ có thể gặp phải những xung đột nội tâm trong các mối quan hệ. Những người như vậy có thể gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác, sợ bị từ chối và đấu tranh với việc điều tiết cảm xúc.

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