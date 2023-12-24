4 kiểu gắn bó về cảm xúc trong các mối quan hệ, bạn thuộc kiểu nào?

Sống khỏe 24/12/2023 10:08

Các kiểu gắn bó trong các mối quan hệ là hình mẫu về cách chúng ta kết nối, gắn kết và tương tác với đối phương.

thuyết gắn bó được phát triển bởi bác sĩ tâm thần người Anh John Bowlby và nhà tâm lý học người Mỹ Mary Ainsworth. Theo nghiên cứu của họ, mối quan hệ của chúng ta với những người chăm sóc chính trong thời thơ ấu (là cha mẹ), là mối quan hệ đầu tiên trong đời, có tác động rất lớn đến cách chúng ta gắn kết với bạn đời của mình khi trưởng thành.

Nhà tâm lý học Mary Ainsworth và những người khác đã xác định các kiểu gắn bó khác nhau dựa trên quan sát ở trẻ em và sau đó được các nhà nghiên cứu bao gồm Cindy Hazan và Phillip Shaver áp dụng cho người lớn. Dưới đây là 4 kiểu gắn bó chính thường thấy ở hầu hết người lớn. Bạn thuộc kiểu nào? Xác định kiểu gắn bó của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và mối quan hệ của bạn với đối tác.

1. An toàn

4 kiểu gắn bó về cảm xúc trong các mối quan hệ, bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người có kiểu gắn bó an toàn cảm thấy thoải mái với sự thân mật và độc lập trong mối quan hệ của họ. Họ có thể phụ thuộc vào người khác và cho phép người khác phụ thuộc vào họ. Họ tìm kiếm sự gần gũi về mặt tình cảm với đối phương, tin tưởng họ và cảm thấy an toàn trong các mối quan hệ của mình.

2. Lo âu 

4 kiểu gắn bó về cảm xúc trong các mối quan hệ, bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người có kiểu gắn bó bận tâm lo lắng tìm kiếm mức độ thân mật, chấp thuận và phản hồi cao từ đối tác của họ. Họ thường lo lắng về việc ở một mình, bị bạn đời bỏ rơi hoặc không được yêu thương. Họ có thể quá phụ thuộc vào đối phương và quá nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào trong tâm trạng của đối phương và mối quan hệ nói chung.

3. Né tránh

4 kiểu gắn bó về cảm xúc trong các mối quan hệ, bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người có phong cách gắn bó né tránh có xu hướng xa cách về mặt cảm xúc với đối phương và ưu tiên sự độc lập của họ trong mối quan hệ. Họ sợ sự thân mật và phụ thuộc trong các mối quan hệ. Những người có thái độ né tránh thường tránh né sự gần gũi về mặt cảm xúc với đối phương và họ có thể không thoải mái với cách thể hiện cảm xúc của đối phương.

4. Lo âu - Né tránh 

4 kiểu gắn bó về cảm xúc trong các mối quan hệ, bạn thuộc kiểu nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người có kiểu gắn bó né tránh sợ hãi có những cảm xúc lẫn lộn về các mối quan hệ. Họ mong muốn và sợ hãi sự gần gũi với đối phương của mình trong một mối quan hệ. Họ có thể gặp phải những xung đột nội tâm trong các mối quan hệ. Những người như vậy có thể gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác, sợ bị từ chối và đấu tranh với việc điều tiết cảm xúc.

5 dấu hiệu cho thấy bạn chưa yêu thương bản thân đủ nhiều

5 dấu hiệu cho thấy bạn chưa yêu thương bản thân đủ nhiều

Tâm lý yêu bản thân nhấn mạnh đến việc sống một cuộc sống có ý thức. Nhận thức được bản thân là ai giúp bạn chấp nhận khuyết điểm và tin tưởng vào chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   thuyết gắn bó hôn nhân hạnh phúc cảm xúc bản thân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 50 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 52 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?