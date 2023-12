5 dấu hiệu cho thấy bạn chưa yêu thương bản thân đủ nhiều

Yêu bản thân thúc đẩy sự tự tin và kích thích sự phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, vấn đề tâm lý chính mà hầu hết mọi người phải đấu tranh là sự chấp nhận bản thân. Việc thiếu sự chấp nhận bản thân sẽ dẫn đến việc thiếu lòng yêu bản thân. Đây là yếu tố cốt lõi quyết định hành vi trầm cảm và tâm trạng chán nản kéo dài. Đưa ra những so sánh sai lầm và phớt lờ nhu cầu của bản thân sẽ phá vỡ sự tự tin và ý thức về mục đích sống.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu lòng yêu bản thân. Hãy kiểm tra những dấu hiệu này và tìm kiếm cách tiếp cận tốt hơn để sống vui sống khỏe hơn.

1. Hạ thấp thành tích của bản thân

Một trong những lý do chính khiến bạn thiếu lòng yêu bản thân là hạ thấp thành tích của chính mình. Một hành vi liên quan đến việc không đánh giá cao những thành tựu của bạn, luôn tìm kiếm những sai sót và không chấp nhận những thành tựu nhỏ bé của bạn trong cuộc sống. Kỳ vọng quá nhiều vào bản thân kèm theo sự nghi ngờ bản thân, luôn suy nghĩ về những giai đoạn khó khăn của cuộc sống dẫn đến thất bại đều là những hành động bạn chưa yêu bản thân đủ nhiều.

2. Sống khép kín

Một dấu hiệu quan trọng khác chứng tỏ sự thiếu tự ái là việc sống ẩn dật. Tránh các cuộc tụ tập xã hội và cảm thấy không thoải mái khi tương tác với người khác cho thấy sự thiếu tự tin và lòng tự trọng thấp.

Ảnh minh họa: Internet

3. Có một hình ảnh bản thân tiêu cực

Không thoải mái với làn da của chính mình, cảm thấy xấu hổ khi mặc một số quần áo nhất định hoặc liên tục đổ lỗi cho bản thân vì thừa cân hoặc quá gầy, đây đều là những dấu hiệu của việc bạn không yêu bản thân mình như hiện tại.

4. Sợ phán xét

Tìm kiếm sự công nhận từ người khác là dấu hiệu chính cho thấy giá trị bản thân đang bị giảm sút. Luôn tìm kiếm sự chấp thuận và sợ bị đánh giá cho thấy bạn thiếu lòng tự trọng và không yêu bản thân đủ nhiều. Tâm trí liên tục bảo phải cư xử theo cách nào đó mà mọi người sẽ đánh giá cũng là một phần lý do cho thấy bạn chưa yêu thương bản thân.

3. Chỉ trích bản thân

Việc thường xuyên nghi ngờ những lựa chọn của mình trong cuộc sống sẽ dẫn đến sự tự ti. Cảm giác tuyệt vọng và thiếu động lực tạo thành một kiểu suy nghĩ chính. Chỉ trích những lựa chọn hoặc quyết định trong cuộc sống khiến người ta mất niềm tin vào bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

4. Khó thiết lập ranh giới

Hy sinh nhu cầu cá nhân cho người khác chứng tỏ bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết lập ranh giới. Thái độ luôn muốn làm hài lòng mọi người có thể khiến bạn tự gặp khủng hoảng và đánh mất cá tính của bản thân.

5. Vẽ ra những so sánh không mong muốn

Tâm trí với những suy nghĩ tiêu cực làm nảy sinh cảm giác tội lỗi và nghi ngờ. Đó là việc nghĩ rằng người kia may mắn hơn bạn. Thay vì tập trung vào sự phát triển cá nhân, việc so sánh những lựa chọn hoặc cách sống của người khác sẽ gây bất lợi cho hạnh phúc của bạn. Việc đưa ra những so sánh không mong muốn có thể khiến bạn tạo ra một hình ảnh tiêu cực về bản thân.