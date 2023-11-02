Giá trị dinh dưỡng của thịt gà đúng là miễn chê nhưng không phải tất cả những bộ phận của gà đều “bổ”. Một số bộ phận của loại gia cầm này được khuyến cáo nên hạn chế ăn vì tiềm ẩn nhiều nguy hại đến sức khỏe .

Thịt gà nhiều chất béo, vitamin A, B1, B2, E, axit, canxi, photpho, sắt, giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng , dễ hấp thu và tiêu hóa. Trong Đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm, thường dùng cho các trường hợp gầy yếu sút cân, suy kiệt, đầy bụng không tiêu, ăn kém, tiêu chảy, phù nề, bệnh đái tháo đường.

Rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn trú ngụ trong phổi gà, ngay cả khi nó được làm chín ở nhiệt độ cao. Khi bạn ăn vào, cơ thể sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, bứt rứt hoặc một số người lại chẳng thấy có phản ứng gì ở bên ngoài.

Do bộ phận này thuộc hệ hô hấp của gà nên nó là nơi chứa đựng rất nhiều chất độc và vi khuẩn gây bệnh khác nhau tùy theo điều kiện sinh sống của chúng. Vì vậy, tốt nhất thì bạn vẫn nên loại bỏ bộ phận này khi ăn để ngăn ngừa những rủi ro xấu cho sức khỏe.

Phao câu gà

Ai cũng biết phao câu gà là bộ phận bài tiết phân ra ngoài cơ thể gà. Trên đó chắc chắn sẽ có rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn nên nếu ăn quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể. Do đó, dù hương vị của phần này có ngon đến đâu, bạn cũng nên ăn ít hơn hoặc tránh ăn để tốt cho sức khỏe của chính mình.

Phao câu gà là bộ phận bài tiết phân ra ngoài cơ thể gànên có rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn. Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, phao câu gà là phần tích tụ nhiều mỡ trên cơ thể con vật nên không phù hợp với những người có tiền sử bệnh tim mạch, sỏi thận, sỏi mật, béo phì...

Đầu gà

Thực tế những gì mà con gà ăn vào thường dễ tích tụ lại chất bẩn ở khu vực đầu nên nếu bạn không làm sạch đầu gà sẽ vô tình nuốt nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng vào cơ thể.

Không làm sạch đầu gà sẽ vô tình nuốt nhiều vi khuẩn, ký sinh trùng vào cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Ăn một hai lần thì không ảnh hưởng gì, nhưng nếu ăn quá nhiều đầu gà, các chất độc hại này sẽ xâm nhập vào cơ thể con người và gây ảnh hưởng xấu nhất định đến sức khỏe.

Những lưu ý khi ăn thịt gà để bảo vệ sức khỏe

Ai nên hạn chế ăn thịt gà: Một số người có chứng dị ứng, cao huyết áp, bị sẹo lồi, người đang bị bệnh thủy đậu thì không nên ăn thịt gà vì các thành phần trong thịt gà có thể khiến tình trạng bệnh trầm trọng thêm. Đồng thời, khi ăn thịt gà, không nên kết hợp với thực phẩm dưới đây.

Người đang bị bệnh thủy đậu thì không nên ăn thịt gà. Ảnh minh họa: Internet

- Thịt gà và hành tỏi: Không nên kết hợp thịt gà với tỏi và hành sống vì gà tính ngọt, ấm, trong khi tỏi tính nhiệt, hành tính hàn, nếu kết hợp với nhau sẽ “xung khắc” và khiến khí huyết bị tổn thương.

- Thịt gà và cá chép: Không nên kết hợp thịt gà kiêng cá chép vì thịt gà tính cam ôn, cá chép tính cam hàn, nếu ăn sinh ra nhiều mụn nhọt.

- Thịt gà và rau răm: Tuy rau răm có tác dụng rất tốt về tăng cường cơ bắp, thị lực nhưng nếu sử dụng quá nhiều sẽ khiến nam giới bị giảm ham muốn tình dục. Nếu như ăn chung rau răm và thịt gà thì chúng lại tạo nên chất có hại cho hệ tiêu hóa.