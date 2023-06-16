Được chồng kém tuổi yêu chiều hết mực nhưng NSND Thanh Ngoan vẫn cảm thấy tiếc nuối vì điều này

Được biết, sau một lần đò và có một cậu con trai, NSND Thanh Ngoan hiện đang gắn bó với người chồng kém 7 tuổi, làm ngành xây dựng. Anh rất thấu hiểu và thông cảm cho vợ, đặc biệt là thời gian Thanh Ngoan làm lãnh đạo Nhà hát chèo Việt Nam. Suốt ngày bận rộn với công tác quản lý và biểu diễn, hầu như không làm được việc nhà nhưng chồng NSND Thanh Ngoan luôn vui vẻ, tạo điều kiện để vợ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NSND Thanh Ngoan sinh ra tại quê lúa Thái Bình, vậy nên những câu chèo đã ngấm vào cô từ thuở nhỏ. Năm 13 tuổi, cô bắt đầu đi theo con đường chuyên nghiệp. Sau 36 năm gắn bó, giờ đây cô được công chúng nhắc tới với cái tên "Ngoan chèo".

Dù trái nghề, chồng Thanh Ngoan rất thấu hiểu và hỗ trợ cho cô trong công việc. Nghệ sĩ nói cô cũng không biết nhờ đâu cả gia đình lớn, nhỏ đều bị cuốn theo đam mê chèo của cô, sắp xếp mọi thứ ưu tiên cho cô làm nghề.

Người chồng hiện tại của Thanh Ngoan là người Hà Nội, theo cô là rất đàn ông, rất thoải mái trong tư tưởng. Họ quen nhau khi Thanh Ngoan tới diễn tại công ty anh. Cô hơn chồng tới sáu, bảy tuổi nhưng có thể chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Từ chỗ chị em đi chơi với nhau, họ trở thành vợ chồng.

Chồng Thanh Ngoan rất thấu hiểu và hỗ trợ cho cô trong công việc

Không chỉ ủng hộ trong công việc, người chồng hiện tại còn rất yêu thương, gắn bó với con trai riêng của Thanh Ngoan. Thanh Ngoan đi diễn quanh năm, hai bố con ở nhà với nhau. Có những chuyện con cô chia sẻ với người bố thứ hai mà không nói với mẹ, cô chỉ được nghe lại từ chồng.

Nữ nghệ sĩ tâm sự cô được thoả sức bay bổng với chiếu Chèo bởi có người chồng hết sức cảm thông, sẵn sàng cùng mình "đi khắp thế gian".

Chồng luôn cảm thông và hỗ trợ cô trong công việc

'Chồng là một người tuyệt vời, luôn thấu hiểu và tạo điều kiện cho tôi trong công việc. Mặc dù anh ấy không hiểu biết nhiều ở lĩnh vực nghệ thuật nhưng luôn động viên khích lệ tôi. Không những vậy, trong thời gian tôi bảo vệ luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học, nhiều đêm anh thức cùng để ủng hộ tinh thần', nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Chồng chính là chỗ dựa vững chắc của Thanh Ngoan

NSND Thanh Ngoan thú nhận về phần kinh tế trong nhà chồng lo hết. Chồng là người đáp ứng để Thanh Ngoan có được cuộc sống sang chảnh, dùng hàng hiệu nhưng nữ nghệ sĩ bảo thích sự chân phương, hạnh phúc mới là điều quan trọng.

Được chồng trẻ cưng chiều nhưng điều mà NSND Thanh Ngoan tiếc nuối là cả hai không có con chung. 'Đôi khi tôi cũng cảm thấy mình có lỗi, nếu có được một đứa con gái thì tốt nhưng chồng bảo có thì vui, không cũng không sao. Đấy là người ta nói thế nhưng trong thâm tâm mình vẫn thấy đó là điều thiếu sót của mình. Giá như mình làm được điều đó thì sẽ trọn vẹn hơn', Thanh Ngoan chia sẻ.

Thanh Ngoan cảm thấy tiếc nuối vì vợ chồng cô không có con với nhau

Cả trong đời tư lẫn công việc, nghệ sĩ chèo chia sẻ cách cô vượt qua thất bại là coi mình là một con người bình thường, đặt mình ở con số không để thấy thất bại đó không có gì ghê gớm. 'Cái được không hẳn được. Cái mất không hẳn mất. Mình an nhiên tự tại mà chấp nhận là cuộc sống sẽ thanh thản. Quan niệm thế nên nhiều năm nay tôi sướng lắm', Thanh Ngoan vui vẻ chia sẻ.