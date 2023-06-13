Thiều Bảo Trâm chăm diện váy ngắn đi hát, chưa bao giờ khiến netizen thất vọng bởi 'chi tiết' này

Thiều Bảo Trâm luôn khiến hội chị em ganh tị bởi điểm này.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Thiều Bảo Trâm tại 1 sự kiện cách đây không lâu. Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ xứ Thanh lại khiến đông đảo khán giả có mặt không ngừng trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang quyến rũ quen thuộc. Tiết mục biểu diễn của Thiều Bảo Trâm tại 1 sự kiện cách đây không lâu. Thiều Bảo Trâm chăm chỉ diện váy ngắn mỗi lần xuất hiện. Giọng ca gốc Thanh Hóa nhờ có thân hình mảnh dẻ, đôi chân được so sánh với búp bê Barbie. Để giữ đôi chân gọn gàng không mỡ thừa, Thiều Bảo Trâm theo chế độ ăn uống kiêng khem, kết hợp tập luyện tích cực hàng ngày.

Giọng ca gốc Thanh Hóa nhờ có thân hình mảnh dẻ, đôi chân được so sánh với búp bê Barbie. Tại sự kiện, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Love Roise với bản phối mới đầy sôi động, phù hợp với tinh thần của sự kiện lần này, Thiều Bảo Trâm cho thấy mình là một nghệ sĩ giải trí tốt khi không chỉ sở hữu giọng hát tốt mà khả năng vũ đạo, trình diễn đầy cuốn hút của nữ ca sĩ cũng khiến khán giả không thể rời mắt xuyên suốt tiết mục biểu diễn.



Nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng ghen tỵ không ngớt. Có thể nói chi tiết "ăn tiền" của nữ ca sĩ trong lần xuất hiện này chính là đôi chân dài thẳng tắp khiến không ít người phải trầm trồ. Đây cũng chính là lý do khiến Thiều Bảo Trâm luôn ưu tiên chọn lựa những bộ trang phục giúp khoe được đôi chân "ngọc ngà" của mình. Nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng ghen tỵ không ngớt.

Thiều Bảo Trâm luôn ưu tiên chọn lựa những bộ trang phục giúp khoe được đôi chân "ngọc ngà" của mình. Từ sau mối tình ồn ào tốn không ít giấy mực, cuộc sống của Thiều Bảo Trâm thường xuyên bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dư luận. Có không ít "thuyết âm mưu" về động thái của cô nàng trên mạng xã hội. Nhất cử nhất động của người đẹp họ Thiều đều ở trong "tầm ngắm" của cư dân mạng. Cận cảnh đôi chân "ăn tiền" của Thiều Bảo Trâm. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên khoe ảnh đời thường với những lần luyện tập chăm chỉ để có thể duy trì vóc dáng mảnh mai không mỡ thừa và đôi chân dài không tì vết. Cô cũng thường xuyên diện những bộ trang phục ôm sát khoe body chuẩn chỉnh và đôi chân siêu thực này.

Cô cũng thường xuyên diện những bộ trang phục ôm sát khoe body chuẩn chỉnh và đôi chân siêu thực này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-bao-tram-cham-dien-vay-ngan-i-hat-chua-bao-gio-khien-netizen-that-vong-boi-chi-tiet-nay-591976.html