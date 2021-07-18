Siêu mẫu Minh Tú "vừa khóc vừa cười" vì độ lầy lội của các netizen Việt khi có hành động troll cô nàng giống như tộc trưởng Độ Mixi

Nói đến Minh Tú ai cũng sẽ nghĩ ngay đến một siêu mẫu đình đám nhất hiện nay của làng mẫu Việt. Cô từng là gương mặt quen thuộc trong chương trình The Face Việt Nam với vai trò là huấn luyện viên. Là một người đẹp cá tính nên cô không ngại bày tỏ quan điểm cá nhân của mình trước mặt mọi người. Dù ít, dù nhiều cô cũng sẽ làm phật lòng một số người nhưng nếu như ai hiểu được tính cách của cô nàng thì lại rất thích.

Siêu mẫu Minh Tú. Ảnh: Internet

Dù ở vai trò nào Minh Tú đều rất đẹp trong mắt fan. Ảnh: Internet

Minh Tú vừa ăn mừng trên trang cá nhân của mình khi tài khoản Instagram của cô cán mốc 1 triệu người theo dõi. Cô đã chia sẻ niềm vui này trên Facebook và cả IG. Không ít người đã chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng người đẹp. Nhưng cũng có một số fan "lầy lội" của cô đã có một màn troll chỉ có thể "vừa khóc vừa cười". Các anh chàng, cô nàng fan của Minh Tú đã rủ nhau unfollow để rớt xuống còn 999k theo dõi, sau đó sẽ follow lại để lên 1M.