Vừa mới thông báo lịch livestream tiếp theo nhưng bà Phương Hằng đã khiến CĐM trông ngóng, ai cũng "rần rần". Liệu chủ đề có gì hot mà mọi người chờ đợi đến vậy?

Không phải là những livestream không mục đích, cũng không phải những livestream giao lưu giữa nghệ sĩ và người hâm mộ mà các livestream của bà Phương Hằng đều có một chủ đề, nội dung "bốc phốt" rõ ràng. Mới đây, nữ đại gia lại khiến cư dân mạng không khỏi tò mò khi đăng trạng thái thông báo lịch "lên sóng" tiếp theo vào thứ 7 ngày 29/5. Nhưng đáng ý hơn, chủ đề mà bà gửi đến là "Nghề kinh doanh xác chết", được bà viết in hoa, nổi bật.

Sau đây là dòng chia sẻ của nữ trợ lý bà Hằng về chủ đề bà sẽ livestream:

"NGHỀ KINH DOANH XÁC CHẾT

Quý vị thân mến, Phương Hằng sẽ phát trực tuyến trên kênh Youtube Nguyễn Phương Hằng vào thứ 7, ngày 29/5/2021, để kể về những câu chuyện rất thật đã xảy ra khi Phương Hằng tôi mở ra quỹ thiện nguyện. Không nói ra thì không ai biết những góc khuất, những khổ đau, cả người chết lẫn người sống đều phải ngậm ngùi cay đắng, bởi những kẻ giả danh, núp lùm làm thiện nguyện. Mời quý vị đón xem vào lúc 18h30 thứ 7 này. Chúc quý vị có một buổi tối bình an và hạnh phúc.

Nguyễn Phương Hằng”.

Dòng trạng thái thông báo livestream vào ngày 29/5 sắp tới trên facebook trợ lý bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái thông báo livestream vào ngày 29/5 sắp tới của nữ chủ nhân Đại Nam nhanh chóng thu hút được cư dân mạng. Có lẽ, khán giả cũng đang nôn nóng những màn "bốc phốt" tiếp theo và nhân vật nào sẽ xuất hiện trên sóng của bà. Sau hàng loạt livestream "vạch trần" có dính đến nghệ sĩ, thu hút được nhiều khán giả hơn, bà Phương Hằng dần dần kéo luôn sức hút từ những người đã từng "ném đá" bà trước đó.

Mỗi livestream 'bốc phốt' của bà kéo về lượng người xem khủng khiếp, đáng nói là buổi 'lên sóng' mới nhất ngày 25/5, thu hút hơn 500 nghìn người xem - Ảnh: Cắt từ clip

Độ phủ sóng của nữ đại gia hiện tại có thể thấy khủng khiếp nhất trong những năm vừa qua, nhà nhà, người người đều trông ngóng màn "vạch trần" của bà. Với lượng khán giả hùng hậu, chủ đề livestream gay tò mò, chắc chắn buổi livestream sắp tới của bà cũng sẽ "bùng nổ".

Hoài Linh bị nghi 'ăn chặn' 13 tỷ ủng hộ miền Trung, bà Phương Hằng liền có động thái 'châm mồi' vào lửa? Năm 2021 có lẽ là một năm "hạn" với NSƯT Hoài Linh khi lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng chưa "lắng", mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục réo tên nam danh hài vì số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung lũ lụt 13 tỷ đồng vẫn chưa được làm rõ đã chuyển đến bà con hay chưa.

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