Phạm Quỳnh Anh sau khi sinh con thứ ba: Được khen nhuận sắc, trẻ trung, tiết lộ bí quyết giúp lại vóc dáng nhanh chóng

'Mẹ ba con' Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều lời khen phong cách trẻ trung, vóc dáng thon thả sau 8 tháng sinh bé thứ ba.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã tung ra nhiều dự án âm nhạc giữa tháng 5, đánh dấu sự trở lại sau sinh em bé thứ ba. Vào ngày 28/5, ca sĩ mặc đầm xẻ đùi của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, biểu diễn tại sự kiện ở Quảng Ninh. Loạt ảnh đăng tải hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng bình luận tích cực về sắc vóc "mẹ ba con". Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều ý kiến tích cực về nhan sắc hiện tại Ca sĩ được fan nhận xét lấy lại vóc dáng nhanh. Phạm Quỳnh Anh cho biết do thể trạng không tăng cân nhiều nên sau sinh cô chỉ cần giữ chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập thể dục tại nhà. Hiện cô thích phong cách nữ tính, thường chọn đầm voan chi tiết bèo nhún, trang điểm nhẹ.

Hiện cô thích phong cách nữ tính, thường chọn đầm voan chi tiết bèo nhún, trang điểm nhẹ Phạm Quỳnh Anh tạo dáng với đầm cách điệu hở cổ. Ở tuổi 38, làm mẹ của ba con gái gồm Tuệ Lâm (10 tuổi), Tuệ An (năm tuổi), Tuệ Nhi (gần một tuổi), ca sĩ được khen ngày càng gợi cảm. Cô nàng được khen ngày càng gợi cảm Trước đó, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận nam chính trong MV Chúng ta bấy lâu nay là... chính là bạn trai hiện tại. Cô gọi đối phương là tri kỷ, đồng thời xem việc cùng thực hiện dự án mới là một kỷ niệm khó quên của cả hai. Vào tháng 7/2022, cả hai chính thức đón con chung là bé Zoey.

Phạm Quỳnh Anh công khai bạn trai thông qua MV riêng Trong quá trình sinh nở, ba mẹ và hai con gái lớn luôn có mặt bên ca sĩ. Cô vui vì con được sống trong sự yêu thương của gia đình và tất cả mọi người. Phạm Quỳnh Anh cho biết dù không phải là lần đầu tiên trải qua cảm giác sinh nở, với cô ngày con gái thứ ba ra đời vẫn là một kỷ niệm khó quên. Cô lo lắng, hồi hộp rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe tiếng khóc đầu đời của Zoey. Gia đình nhỏ của nữ ca sĩ Ca sĩ sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Năm 2012, sau khi cưới, cô nghỉ hát để giúp chồng - ông bầu Quang Huy - quản lý công ty, làm phim. Năm 2018, sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh nuôi dạy hai con gái - Tuệ Lâm (10 tuổi) và Tuệ An (năm tuổi). Những năm gần đây, cô trở lại với âm nhạc, phát hành loạt ca khúc Tất cả sẽ thay em, Cây xương rồng mạnh mẽ...

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