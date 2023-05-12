'Nữ hoàng phòng trà' bất ngờ tung ảnh 'giường chiếu' sau 3 năm hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi

Sao Việt 12/05/2023 13:42

Mới đây, "nữ hoàng phòng trà" bất ngờ còn khoe ảnh "giường chiếu" giữa đêm khuya hạnh phúc khiến netizen trầm trồ vì một điều đặc biệt.

Lệ Quyên là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng tại showbiz Việt. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà" với rất nhiều bản hit đi cùng năm tháng. Không chỉ sở hữu chất giọng tình cảm, kỹ thuật, Lệ Quyên còn gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 42. 

'Nữ hoàng phòng trà' bất ngờ tung ảnh 'giường chiếu' sau 3 năm hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi - Ảnh 1
Nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung dù đã bước sang tuổi 42

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, chuyện đời tư của Lệ Quyên cũng nhận được không ít sự chú ý. Cô từng có cuộc hôn nhân với "ông bầu" Đức Huy và cả hai có với nhau một người con trai chung. Năm 2020, Lệ Quyên và Đức Huy bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến dư luận xôn xao. Năm 2021, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chính thức công khai hẹn hò trong sự chúc phúc của mọi người. Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống sang chảnh, những chuyến du lịch ở nước ngoài của cặp đôi. 

'Nữ hoàng phòng trà' bất ngờ tung ảnh 'giường chiếu' sau 3 năm hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi - Ảnh 2
Bạn trai đồng hành cùng Lệ Quyên trong mọi hoạt động

Netizen phát hiện, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu dọn về sống chung trong một căn biệt thự vừa xây dựng rộng khoảng 337 mét vuông. Cơ ngơi bao gồm một tầng trệt và 2 tầng lầu tọa lạc tại vị trí đắt đỏ ở TP. Thủ Đức (TP.HCM). Tổ ấm được thiết kế lộng lẫy, hoành tráng như lâu đài, đúng theo gu thẩm mỹ của chủ nhân. Giọng ca “Duyên phận” gọi đây là “ngôi nhà hạnh phúc”.

Mới đây, “nữ hoàng phòng trà” gây chú ý khi tung ảnh riêng tư cùng tình trẻ giữa đêm muộn. Trong không gian phòng ngủ, nữ ca sĩ e ấp, tựa đầu vào vai Lâm Bảo Châu. Khoảnh khắc khiến người xem ai nấy cũng đều “đỏ mặt”.

'Nữ hoàng phòng trà' bất ngờ tung ảnh 'giường chiếu' sau 3 năm hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi - Ảnh 3
Nữ ca sĩ e ấp, tựa đầu vào vai Lâm Bảo Châu

Hiện nay, Lệ Quyên khiến khán giả bất ngờ khi thay đổi hình tượng nóng bỏng hoàn toàn khác biệt so với "nữ hoàng phòng trà" trước đây.

'Nữ hoàng phòng trà' bất ngờ tung ảnh 'giường chiếu' sau 3 năm hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi - Ảnh 4
'Nữ hoàng phòng trà' bất ngờ tung ảnh 'giường chiếu' sau 3 năm hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi - Ảnh 5
Lệ Quyên luôn chú tâm để tránh ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm

"Những năm gần đây tôi ý thức luyện tập sức khoẻ, sức bền cho giọng hát tốt hơn. Nhưng khi tập luyện tôi phát hiện mình có nhiều sự thay đổi về bên trong ngoài vóc dáng. Đó là lối suy nghĩ tích cực, khoẻ từ bên trong. Đó là cả một quá trình 5 năm tập luyện và 3 năm nghiêm túc. Nó tác động toàn diện con người của tôi. Đây là lúc phù hợp nhất để tôi cho mọi người thấy một con người khác hơn về mình.

Về sự cầu toàn, yêu bản thân hơn và nỗ lực hơn để cho mình truyền cảm hứng cho phụ nữ. Đó không phải tuổi thanh xuân, đôi mươi mới đẹp mà mình có thể đẹp khi trưởng thành. Dù là sinh con, mình vẫn đẹp và vẫn truyền cảm hứng đến mọi người", cô chia sẻ.

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