NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều'

Sao Việt 15/06/2023 18:24

Mới đây, khi xuất hiện trong một đêm nhạc tại tỉnh An Giang, NSND Minh Vương ''đốn tim'' khán giả khi khoe giọng ca cực ngọt ngào và khỏe khoắn của mình.

NSND Minh Vương là một giọng ca vàng trong là nghệ thuật cải lương, thành danh từ trước năm 1975. Ông kết hợp cùng với Nghệ sĩ Lệ Thủy tạo thành cặp đào kép ăn ý qua nhiều vở cải lương nổi tiếng. 

Ông được giới mộ điệu cải lương đặt cho danh xưng "Ông hoàng cải lương". Ngày 26/7/2018, ông được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu.  

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 1
Minh Vương được mệnh danh là ''Ông hoàng cải lương'' 
NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 2
NSND Minh Vương và nghệ sĩ Lệ Thủy là ''cặp bài trùng'' trong các tuồng cải lương 
NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 3
Ngày 26/7/2018, ông được Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lĩnh vực sân khấu.  (hình ảnh nam nghệ sĩ bên cạnh Cựu Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc) 

Mới đây, vào tối 14/6, NSND Minh Vương cùng nhiều nghệ sĩ có mặt tại An Giang để biểu diễn tại Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023. Ông đến từ rất sớm, đã chuẩn bị chỉn chu khi có mặt ở hậu trường. Nam nghệ sĩ U80 thân thiện, vui vẻ chào hỏi mọi người, chụp hình cùng khán giả. 

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 4
NSND Minh Vương cùng nhiều nghệ sĩ có mặt tại An Giang để biểu diễn tại Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023.

Trong hậu trường, nghệ sĩ gạo cội đi đứng luôn phải có người dìu. Nhưng khi vừa bước ra sân khấu, NSND Minh Vương như trở thành một con người khác. Ông hát đầy đam mê và giàu năng lượng ở tuổi ngoài 70. Qua hai nhạc phẩm Mừng sinh nhật mẹ và Hủ tiếu gõ, nam nghệ sĩ khiến hàng ngàn khán giả bên dưới sân khấu vỗ tay không ngớt cũng như dành lời khen ngợi bởi làn hơi khỏe, chất giọng truyền cảm, mùi mẫn như ngày nào.  

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 5
Khán giả đông nghẹt tại buổi biểu diễn, nhiều người tỏ ra rất ngạc nhiên vởi giọng hát vẫn còn rất phong độ của nam nghệ sĩ 

Giọng ca nổi tiếng của sân khấu miền Nam chia sẻ sức khỏe của ông vẫn ổn định. Dù vậy, Minh Vương luôn ý thức ý giữ gìn sức khỏe bằng việc tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học cũng như thăm khám thường xuyên. Mỗi ngày, nam nghệ sĩ đều duy trì thói quen vận động, tập thể dục bằng cách đi bộ quanh nhà.Đây cũng là một lý do giúp cho giọng hát của nam nghệ sĩ vẫn phong độ như ngày nào.  

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 6
NSND Minh Vương cho biết ông tập luyện thể thao mỗi ngày để duy trì sức khỏe tốt 

Gần như hơn nửa đời người cống hiến cho nghệ thuật sân khấu cải lương, nghệ sĩ Minh Vương nhận được nhiều giải thưởng danh giá mà nhiều người nghệ sĩ khác cũng phải mơ ước như: Diễn viên sân khấu được yêu thích nhất (1985), Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (1990), Kỷ lục Guinness Việt Nam 2008 cho cặp đào – kép đóng chung lâu năm và ăn ý nhất (cùng với Lệ Thủy), Giải Mai vàng 2008 do báo Người lao động tổ chức,...  

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 7
NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 8
NSND Minh Vương nhận giải Mai Vàng danh giá 

Trước đó, NSND Minh Vương trở bệnh nặng, ông tạm ngừng các hoạt động giải trí để tập trung chữa căn bệnh suy thận. Không lâu sau đó, vào ngày 1/7/2019, ông may mắn được hiến thận từ một bệnh nhân chết não, nam nghệ sĩ từng bước vượt qua cửa tử như phép màu.

Minh Vương đã lấy ngày này làm ngày sinh nhật của mình. Nam nghệ sĩ còn cho biết người hiến tạng cho tôi được 43 tuổi. Vì thế nên khi ai hỏi tuổi ông, nam nghệ sĩ cũng bảo 43 tuổi. Ông cho rằng bản thân đang sống bù cho cuộc đời chàng trai không may mắn kia. 

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 9
NSND Minh Vương hạnh phúc bên người vợ tào khang Đỗ Thị Hồng (bà là cuộc hôn nhân thứ hai sau hôn nhân đôc vỡ trước đó của nam nghệ sĩ) 
NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 10
NSND Minh Vương chia sẻ vợ chính là người chăm sóc ngày đêm khi ông lâm bạo bệnh 

Sau khi rời bỏ thời khóa biểu 3 lần/ tuần chạy thận, nghệ sĩ Minh Vương trở lại sân khấu cải lương để tiếp tục đam mê bản thân. Song, đến 1 năm sau ông mới bắt đầu cất lên lời ca đầu tiên. Sự trở lại ngoạn mục của nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động và vẫn yêu quý ông như ngày nào.  

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 11
Sau khi rời bỏ thời khóa biểu 3 lần/ tuần chạy thận, nghệ sĩ Minh Vương trở lại sân khấu cải lương để tiếp tục đam mê bản thân 

Ở tuổi ngoài 70, Minh Vương tâm sự ước nguyện của ông là có đủ sức khỏe, giữ được giọng để tiếp tục đi hát, phục vụ khán giả. Bên cạnh đó, giọng ca Nửa đời hương phấn cũng mong mỏi cho thế hệ trẻ tiếp bước con đường nghệ thuật sân khấu cải lương để bộ môn này mãi trường tồn. Ông cho biết bản thân sẽ cống hiến cho nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng.  

NSND Minh Vương khoe giọng ca cực khỏe ở tuổi 73, tiết lộ cuộc sống tuổi 'xế chiều' - Ảnh 12
NSND Minh Vương đón sinh nhật bên gia đình nhỏ yêu thương vừa qua 
NSND Minh Vương tiếc nuối khôn xiết cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khi chưa nhận được điều này trước khi mất

NSND Minh Vương tiếc nuối khôn xiết cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ khi chưa nhận được điều này trước khi mất

Thông tin nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ qua đời ở 66 tuổi khiến giới cải lương mất đi một người nghệ sĩ gạo cội. Sau khi nghe tin đồng nghiệp qua đời, ai cũng nghẹn ngào, không khỏi xót xa và bàng hoàng.

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Từ khóa:   NSND Minh Vương Cuộc sống NSND Minh Vương Minh Vương và giọng ca

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